Premiér Fiala: Nestěžujte si a neplačte tady

Já bych neradil opozici a nebudu radit opozici, ale určitě svoje studenty bych vedl k tomu, aby všichni respektovali pravidla parlamentní demokracie. A k těm pravidlům nepatří jenom ta pravidla psaná, ale i ta pravidla nepsaná. Takže kdyby například opozice neblokovala dlouhé hodiny a dny jednání o programu schůzí Poslanecké sněmovny, kdyby neobstruovala v řadě případů, na to má taky opozice práva, ale kdyby to nedělala, tak bychom určitě se mohli bavit o věcech, které jsou pro všechny mnohem užitečnější. Taky bych studentům řekl, že jsou vládní strany, které se snaží respektovat práva opozice, proto například zařazují pravidelně opoziční okénka, snaží se prostě projednávat body v určitém pořadí, zatímco jsou vládní strany, které opozici úplně ignorují a opozice se není schopna třeba rok dostat k projednávání svých návrhů. To jsme tu taky zažili a nebyly to ty vládní strany, které jsou dnes ve vládě. Takže měřme všem spravedlivě. Dívejme se také na vlastní chyby a snažme se společně, pokud máte tu vůli pěstovat parlamentní politickou kulturu.

Ale já jsem se přihlásil kvůli úplně něčemu jinému. Já jsem tady poslouchal, co tady říkal pan poslanec Juchelka. Možná to vyjadřuje postoj i vás ostatních z hnutí ANO. A pak mě teda zajímá, jaký vlastně je? Protože jsem poslouchal v médiích i tady, jak od včerejška pláčete a stěžujete si, že členové vlády vystupují, argumentují, říkají, co vláda udělala, co se povedlo v jednotlivých rezortech. A pak zas, když se ministři přestanou hlásit a můžete vystupovat, tak si zase stěžujete, že členové vlády nemluví. Tak to se vám nemůžeme zavděčit nikdy. My se vám zavděčit nechceme. (Předsedající: Čas.) Ale pokud chcete tuto debatu vést rozumně, tak nám klaďte věcné otázky a pořád si nestěžujte a neplačte tady. (Potlesk zprava.)

