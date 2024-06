Premiér Fiala: Nová laboratoř v Řeži ukazuje, jak je věda a výzkum důležitá pro naše životy

Otevření laboratoře předcházely dva roky spolupráce týmu špičkového experta na radionuklidy Ondřeje Lebedy s německou společností Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH. Do vývoje přístrojů a technologie investovala firma 100 milionů korun.

„Tato laboratoř je jakousi laboratoří naděje. Přináší totiž naději na vyléčení tisícům pacientům, kteří bojují s rakovinou, ale i těm, jejichž léčba je v současné době obtížná nebo nemožná. Ukazuje to, jak je věda a výzkum pro naše životy důležitá nejen pro kvalitu života,“ uvedl během slavnostního otevření premiér Petr Fiala.

Aktinium-225 je jedním z nejslibnějších zdrojů tzv. záření alfa, jež se užívá k léčbě rakoviny. Má obzvláště vysoký potenciál pro léčbu malých nádorů a mikrometastáz. Současné metody jeho přípravy ale zdaleka nevyhovují potřebám lékařské komunity.

„Jde o velmi dobrý příklad transferu znalostí do praxe, který se nám v České republice ne úplně daří realizovat. Proto jsme také nedávno přišli s reformou transferu znalostí, abychom vytvořili lepší podmínky. Jde také o dobrý příklad spolupráce veřejné instituce se soukromou firmou a v tomto případě se zahraniční firmou,“ vyzdvihl přínosy projektu předseda vlády.

Aktinium-225 je schopno uvolnit vysokoenergetickou kaskádu částic s velmi krátkým doletem v tkáni, který je kratší než 0,1 mm. To tak umožňuje zacílit vysoké dávky ničivé energie do malého objemu nádorových buněk, tedy i do mikrometastáz, s minimálním dopadem na okolní zdravou tkáň. Tým Ondřeje Lebedy se přípravě zářičů alfa věnuje od konce 90. let.

