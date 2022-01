Premiér Fiala: Přečtěte si náš koaliční program opravdu pořádně

reklama

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážený pane předsedo,

pokusím se na vaše otázky odpovědět. Ale pokud jste byl přítomen tady u těch předcházejících interpelací, tak na jednu jsem už odpověděl. To, co dělá naše vláda proti zdražování, to přece zaznělo, ta moje odpověď nebo jeden z těch klíčových kroků, to přece zaznělo v odpovědi, která se týkala rozpočtového provizoria, rozpočtu. To, co můžeme udělat proti inflaci, proti tomu, aby se lidem znehodnocovaly peníze, aby se zastavila inflace, aby se zastavila ta drahota, kterou tady způsobila i svou špatnou hospodářskou politikou předcházející vláda, tak přece to, co musí vláda udělat, na tom se shodují všichni ekonomové, je jednoznačně dát signál, že stát bude hospodařit lépe, že vláda bude šetřit, že vláda bude šetřit na výdajové straně, že bude šetřit na provozu státu a že přestane roztáčet tu inflační spirálu. To je přece jasné řešení a na tom naše vláda intenzivně pracuje.

A ještě jsem tady mluvil i o tom, co jsme udělali pro lidi, kteří se dostávají do energetické chudoby, protože ta předcházející řešení, ta pomáhají kde komu i těm, se kterými přišla předcházející vláda, jako je třeba odpuštění DPH. Ta dočasně pomáhají jakoby všem i těm, co to nepotřebují, stojí to velké peníze, ale žádné řešení to není. Takže ty konkrétní kroky jsem já tady jasně řekl.

Anketa Máte důvěru v prof. Jiřího Berana? Ano 89% Ne 5% Nevím, o koho jde 6% hlasovalo: 3043 lidí

Pokud jde o daně, tak přičtěte si náš koaliční program opravdu pořádně! My jsme slíbili lidem, že nebudeme zvyšovat celkově daně. Dokonce jsme se zavázali, že přineseme daňovou brzdu, to znamená, legislativně zakotvíme to, že když celkově daně dosáhnou určité výše, složená daňová kvóta, tak že už vláda nebude moci zvýšit nějakou daň, aniž by jinou nesnížila. To je náš závazek, a to taky v průběhu volebního období uděláme a připravíme. Takže daně v žádném případě zvyšovat nebudeme a nestrašte lidi. Ale to, na co vy narážíte, to jsou slova Mariana Jurečky, která odpovídají volebnímu programu. My jsme řekli, že je možné upravit spotřební daně na základě škodlivosti a že je také možné upravit daně zase na druhé straně, pokud třeba se to týká věcí, které jsou ekologicky přijatelné.

To máme v našem programovém prohlášení vlády. Ale to není dohromady zvyšování daní. Myslím, že toto je zcela jasné. Je to tam jasně napsáno. A neznamená to, že se nedá pohnout s nějakou položkou v rámci spotřební daně. Nic takového jsme nikdy neřekli. Ale občanům můžeme garantovat, že daně a celková daňová zátěž se zvyšovat za naší vlády nebude a že problémy deficitu budeme vždycky řešit úsporami na výdajové stránce rozpočtu, a ne zvyšováním daní. Takže tady je to všechno jasné a žádný rozpor tu není.

Není pravda, že jsem se nezeptal hnutí STAN, jak je to s jeho financováním. A nemám důvod nevěřit panu prvnímu místopředsedovi vlády Vítu Rakušanovi, který řekl, že financování STANu není v rozporu se zákonem. Oceňuji i to, že hnutí Starostové a nezávislí se rozhodlo vrátit všechny dary od právnických osob, které dostalo od loňských sněmovních voleb, celkem ve výši 3,42 milionu korun. To si myslím, že je jasné gesto. I tam, kde nebyly pochybnosti, tak všechny dary od právnických osob vrátili. A STAN vyjádřil také ochotu uplatňovat přísnější pravidla na financování, než jsou stanoveny zákonem a než mají třeba jiné politické strany právě proto, aby odstranily všechny pochybnosti. A to si myslím, že jsou jasná slova. A nejenom jasná slova, jsou to i jasné činy. Hnutí STAN vrátilo 3,42 milionu korun, aby vyvrátilo všechny pochybnosti. To se mi zdá jako odpovědné řešení stávající situace. A jenom věřím, že podobně ke svému financování přistoupí i další politické strany, pokud se tam objeví problémy s jejich financováním. A určitě i vaše SPD půjde v této věci příkladem.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Premiér Fiala: Diskuze jsou na začátku, chceme vést debatu o co nejlepší variantě Premiér Fiala: Využili jsme nástroje, které už existují Premiér Fiala: Jsme součástí Evropské unie a NATO, postupujeme koordinovaně Premiér Fiala: Jsme země, která má s vojenskou okupací vlastní zkušenosti

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama