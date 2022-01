Premiér Fiala: Diskuze jsou na začátku, chceme vést debatu o co nejlepší variantě

reklama

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, děkuji za tu otázku.

Zdravotnictví je mimořádně důležité téma. Je to jedna z oblastí, které se budeme muset v následujících letech věnovat. Koronavirová krize ukázala na jedné straně neuvěřitelnou sílu, silné stránky, českého zdravotnictví. To jsou zejména lékaři, zdravotní sestry i ostatní zdravotnický personál, který pracoval mimořádně profesionálně, na hraně vlastního sebeobětování a mimořádným způsobem pomáhal nemocným spoluobčanům. Za to jim všem patří naše velké poděkování.

Zároveň ale pandemie také ukázala určité rezervy nebo slabiny tohoto systému. Znovu se ukázalo, že bez dodatečných finančních injekcí si systém se zvládáním větších krizí neporadí a musíme se i těmito otázkami zabývat. Vy jste se dotkl i těch dlouhotrvajících problémů českého zdravotnictví a to je nedostatek zdravotnického personálu. Nakonec i na to narážel ten náš úspěšně fungující systém právě v době koronavirové krize, kdy se často ukazovalo, že ty nedostatky nejsou v materiálovém vybavení, nejsou v počtu lůžek a lůžek akutní péče, ale často jsou způsobeny právě tím, že není dost lékařů a není hlavně dost zdravotních sester.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

O tom tady mluvíme v České republice dlouho. Je potřeba udělat takové kroky a takové změny - ať už třeba nejenom v oblasti motivací, ale i třeba v oblasti vzdělávání a postgraduálního vzdělávání - abychom tuto situaci změnili. Je to také úkol pro zdravotní pojišťovny, aby tu distribuci kvalitní zdravotní péče po celém území České republiky nám pomáhaly vytvořit. To jsou věci, které určitě nejsou řešitelné ze dne na den. Víme o nich dlouho. Měly je řešit už předcházející vlády. Budeme se tím samozřejmě intenzivně zabývat.

Ale abych vyvrátil vaše obavy a odpověděl na ty věty z našeho programového prohlášení, které jste zmiňoval. Tedy, že zahájíme diskuzi o potřebě a vhodnosti konkurence zdravotních pojišťoven a o zavedení možnosti dobrovolného pojištění na zdravotní služby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Tak k tomu toto. Veškeré tyto změny samozřejmě, pane poslanče, budou činěny formou zákonů. Bude možnost se do debaty o konkrétní podobě zlepšení českého zdravotnictví přímo zapojit. Ty diskuze jsou na začátku, chceme vést debatu o co nejlepší variantě. Cílem tady není prosazení tady těsnou většinou nějakého rozhodnutí, které nebude fungovat.

Anketa Máte důvěru v prof. Jiřího Berana? Ano 89% Ne 5% Nevím, o koho jde 6% hlasovalo: 2493 lidí

Ty zkušenosti tady nakonec v České republice jsou. My chceme dosáhnout nějakého rozumného optimálního kompromisu, který pomůže zajistit pacientům zvýšení kvality a dostupnosti zdravotní péče a pomůže i celému tomu zdravotnímu systému. Takže vás mohu ujistit, že Ministerstvo zdravotnictví bude diskutovat s veřejností, laickou, odbornou, i s opozicí, tak, abychom dosáhli dobrého výsledku.

To, že když tady mluvíme o využívání soukromých prostředků ve financování zdravotnictví, tak chci říct: žádná z těch úvah nemůže vést a nepovede v žádném případě ke snižování standardu zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění v současnosti. To je naprosto jasné a zdravotní péče - a, dámy a pánové, kteří nás sledujete mimo tento sál, nenechte se strašit - zdravotní péče bude i nadále bezplatná, tak jak je to uvedeno v Ústavě a jak nám to ukládá zákon.

Přestože ten zdravotní systém České republiky je na vysoké úrovni, je schopen zajistit dostupnou kvalitní péči bez rozdílu všem pacientům, a to je velká výhoda a jsme rádi všichni, že to tak je, tak je potřeba se dívat i do blízké budoucnosti. A součástí Programového prohlášení vlády je v oblasti zdravotnictví právě i důraz na posílení soukromých prostředků, v jejichž využití, a to si také přiznejme, jsme úplně na chvostu zemí OECD. A to je věc, kterou chceme a můžeme změnit po vzájemné diskusi a po nalezení co nejvhodnějšího řešení, které, jak doufám, se bude těšit širšímu politickému konsenzu.

Psali jsme: Premiér Fiala: Jsme součástí Evropské unie a NATO, postupujeme koordinovaně Premiér Fiala: Jsme země, která má s vojenskou okupací vlastní zkušenosti Premiér Fiala: S hejtmany jsme se domluvili na setkáních třikrát do roka Premiér Fiala: V týmu poradců jsou špičkoví odborníci napříč obory

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama