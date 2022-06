Premiér Fiala: Připravili jsme řadu opatření, která jsou shrnuta v Deštníku proti drahotě

reklama

Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové,

to co píše paní Baďurová, mně můžete říct v té doplňující otázce. Tady samozřejmě máme stanovené limity. Jsem si vědom těch čísel, která jste tady uváděla, a samozřejmě ta okolnost, že státní rozpočet má v tuto chvíli deficit 189 miliard korun, není nijak radostná. My jsme se samozřejmě museli vyrovnávat s důsledky toho, s negativními důsledky toho, jak hospodařila předcházející vláda. Proto jsme připravili rozpočet, který je úsporný, a budeme se snažit, abychom i přes ty negativní jevy, kterým musíme čelit a s kterými nikdo nemohl počítat, což jsou dopady ruské agrese na Ukrajinu, abychom ten rozpočet udrželi v rozumných číslech. A to je nesmírně důležité ne proto, že jsme si to tak řekli, ale proto, abychom zabránili dalšímu zdražování, abychom drželi alespoň nějakým způsobem pod kontrolou inflaci.

Jenom připomenu, že jsme schválili protiinflační rozpočet, který má předpokládaný schodek 280 miliard korun. Je to o 96,6 miliard korun nižší, než byl původní návrh vaší vlády. A meziročně je to pak proti tomu rozpočtu minulého roku o 220 miliard korun nižší deficit. To je jednoznačně protiinflační politika naší vlády.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na druhé straně se nijak netajíme tím, a poctivě jsme to řekli, že připravíme úpravu rozpočtu v polovině tohoto roku, nebo po polovině tohoto roku, a to má jeden jediný důvod. My když jsme připravovali ten protiinflační rozpočet, upravovali jsme to, s čím jste přišli vy, a snížili jsme takto významně deficit, tak jsme nemohli počítat s válkou na Ukrajině, nemohl s ní počítat nikdo, a to samozřejmě vyžaduje, abychom rozpočet nějakým způsobem aktualizovali.

Anketa Je Stepan Bandera hrdina? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8637 lidí

Ano, my jsme počítali s tím, že příjmy do státního rozpočtu budou vyšší. My jsme je poctivě započítali do státního rozpočtu. Samozřejmě nakolik jsme je mohli započítat, protože výši inflace tak úplně v této výši nemohl nikdo předpokládat, byť jsme se báli vysoké inflace vzhledem k vysokým schodkům a rychlosti zadlužování, která tu byla v posledních dvou letech, nicméně samozřejmě souběžně rostou výdaje, což je právě dáno tím, že se snažíme lidem pomoci, že se snažíme kompenzovat ty dopady cen energií, cen potravin a toho všeho, co na lidi dopadá.

Připravili jsme řadu opatření, která jsou shrnuta v Deštníku proti drahotě, a třeba se k tomu ještě budu moci v průběhu těch dnešních interpelací nějakým způsobem vrátit. To, co je ale důležité, je, že my, přes všechna ta opatření, která děláme, a jak víte, tak jsou to opatření neplošná, jsou zaměřena na ty, co se dostávají do existenčních potíží, zvýšili jsme množství těch, kteří mají nárok na sociální dávky, snadnost dostupnosti těch sociálních dávek. Děláme trojí valorizaci důchodů. Ano, jsou to zvyšování, které mají zákonné opodstatnění. Nicméně na ně musíme vyčlenit a najít finanční prostředky v našem rozpočtu.

Zrovna včera nastoupila ta druhá valorizace, počítáme ještě s třetí. Je to významný nárůst důchodů pro ty, kteří jsou v penzi, v průměru během tohoto roku se důchody zvýší - a nemluvíme jenom o starobních - se zvýší o 2 500 korun, a to je něco, co naši senioři určitě poznají. To má samozřejmě tlak, nebo to samozřejmě vytváří tlak na státní rozpočet, ale je to něco, s čím si budeme muset poradit. Ten problém, který tu je, je inflace. Máme třetí největší inflaci ze zemí EU, přestože v EU ta inflace také stoupá ze 7,5 % v březnu na 8,1 v dubnu, a některé země jsou na tom ještě hůře, než Česká republika, ale to jsou jenom dvě, tak to, co máme, tak ta vysoká inflace v České republice, ta nás hnutí k tomu, abychom byli (Předsedající: Pane předsedo: Čas.) rozpočtově odpovědní.

Psali jsme: Premiér Fiala: Abychom byli schopni zajistit dostatek pohonných hmot, budeme mít výjimku Premiér Fiala: Obchodníci s plynem budou mít povinnost naplnit zásobníky Premiér Fiala: Nouzový stav pomohl zvládnout obrovskou uprchlickou vlnu Premiér Fiala: Německo je náš klíčový soused a partner

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama