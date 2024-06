Premiér Fiala: Ruská federace nás opakovaně označuje za nepřítele

Moje jediná a poslední reakce. Toto je bohužel příklad toho, kdy místo abychom táhli za jeden provaz, tak jsme tady obviňováni (Nesouhlas z lavic ANO.) z něčeho, co pokládám za úplně absurdní. Nevím, proč se ozýváte. Zdá se vám, že vystoupení vaší předsedkyně klubu bylo pokusem o to, sjednotit se v zahraniční politice, podpořit se navzájem a reagovat na bezpečnostní hrozby? Mně to tak nepřipadalo a jistě veřejnost posoudí, jestli to tak bylo, nebo nebylo.

Pokud jde k těm faktům, která tady byla zmíněna. No tak samozřejmě, že k žhářskému útoku, jak jsem řekl, došlo 6. června, ale také muselo dojít k určitému postupu při vyšetřování, aby bylo jasné, jestli se opravdu jedná o teroristický čin, kdo za ním je, jakou to má nebezpečnost, nebo jestli se jednalo o něco jiného? Já myslím, že je úplně logické, že to nějakou dobu trvalo, že informace do té doby, dokud ten člověk nebyl zadržen, a to se z toho v sobotu 8., prostě nemohly být. Není to žádné selhání policie, není to žádné selhání spolupráce policie s bezpečnostními složkami, naopak je to velmi rychlé vyšetřování.

Pokud jde o reakce vůči ruské straně, tak já myslím, že situace proti tomu, kdy vy jste reagovali na případ Vrbětice - a jsem rád, že jste reagovali jasnými kroky a určitě v tom vždycky měli naši podporu - tak je přece úplně diametrálně odlišná. Když chceme přemýšlet nad historií našich vztahů s Ruskou federací, tak bych připomněl, a zmínil jste tady vládu Andreje Babiše, tak bych připomněl, že to byla moje vláda, která po ruském útoku na Ukrajinu razantně snížila jakékoliv diplomatické vztahy s Ruskem. Zavřeli jsme generální konzuláty, ruské konzuláty u nás, naše konzuláty v Rusku, snížili jsme ruské zastoupení v České republice na úplné minimum. Myslím, že celý ten diplomatický sbor tady má sedm nebo kolik diplomatů, to ví přesně pan ministr zahraničních věcí. Reagovali jsme vyhoštěním ruských diplomatů, takže ty vztahy jsou na minimální úrovni.

Ruská federace nás opakovaně označuje za nepřítele. Mezitím jsme prosadili společně s dalšími evropskými zeměmi 12 nebo 13 balíčků sankcí proti Rusku. Ta situace je prostě diametrálně odlišná. Ano, jistě můžeme přemýšlet nad odvoláním ruského velvyslance nebo nějakými podobnými kroky, ale diplomatické zastoupení Ruska u nás a diplomatické vztahy jsou na té úplně nejnižší úrovni, jaká je prakticky možná. Naše reakce je přiměřená, je jasná. Znovu ujišťuji veřejnost, že žádné bezprostřední nebezpečí nehrozí. Platí, co jsem řekl. Bezpečnostní složky postupovaly profesionálně, rychle, stát reagoval adekvátně, a to si myslím, že je v pořádku. Myslím, že bychom tu situaci, jakkoliv je vážná, informovali jsme o ní veřejnost, informovali jsme o ní opozici, mluvíme tady o ní na vaši žádost otevřeně, takže zas tu situaci nesmíme dramatizovat.

Tak já znovu zopakuji to, co jsem říkal a co paní předsedkyně bezpochyby dobře ví. Bezpečnostní rada státu se v pondělí nesešla mimořádně kvůli tomu, že by hrozilo nějaké nebezpečí. Bezpečnostní rada státu se sešla na svém řádném, dopředu svolaném zasedání. A to, že tento útok se stal chvíli předtím, tak samozřejmě bylo by divné, kdyby informace o něm nezazněly na Bezpečnostní radě státu. To prostě pravda je.

Ale není pravda, nikdy to nikdo z nás neřekl a nemohl to říct, že bychom svolali Bezpečnostní radu státu kvůli této události, Bezpečnostní rada státu byla svolána měsíc dopředu naprosto řádně. Tak prosím, nedramatizujme něco, co si dramatizaci nezaslouží, ale mějme na paměti to nebezpečí, které tu je, kterému čelíme, které jsme pojmenovali my, které pojmenováváme (pojmenovávají?) i jiné státy, a prosím všechny, aby i ve svých vystoupeních, ve kterých navrhují různé zahraničněpolitické věci, měli na paměti to, jakým způsobem Ruská federace ohrožuje bezpečnost v zemích Evropské unie. Když toto budeme dělat, tak opravdu se všichni, vláda i opozice, budeme podílet na posilování bezpečnosti České republiky.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS

předseda vlády



