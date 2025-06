Premiér Fiala: Smlouva na dostavbu Dukovan je podepsána

Česká vláda již 7. května projednala a schválila uzavření smlouvy o dodávce dvou bloků jaderné elektrárny Dukovany II na klíč. „Dnes byla podepsána smlouva o dodávce dvou bloků jaderné elektrárny Dukovany II na klíč. Umožnilo to rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zrušil předběžné opatření krajského soudu v Brně. Jeden z největších projektů novodobé historie České republiky, jehož cílem je zajistit, aby české domácnosti i česká ekonomika měly jistotu, že budeme mít dostatek energie za přijatelné ceny tak, abychom si zachovali vysokou kvalitu života, prosperitu a zajistili konkurenceschopnost naší ekonomiky,“ uvedl včera premiér Petr Fiala.

Podpisem smlouvy se otevřela cesta k zajištění soběstačnosti a energetické bezpečnosti České republiky. Výběrové řízení na dodavatele jaderných bloků bylo naprosto transparentní a férové, probíhalo podle metodiky Mezinárodní atomové agentury. Nabídka jihokorejské KHNP byla jednoznačně nejlepší. Právě díky tendru jsme se dostali s výslednou cenou za jednu megawatthodinu na méně než 90 euro, což je ve srovnání s jinými současnými jadernými projekty skvělý výsledek a nejnižší cena. Realizace projektu podpoří dlouhodobou konkurenceschopnost českého průmyslu, protože Česká republika bude mít dlouhodobě stabilní a nízkou cenu elektřiny. Zároveň platí, že jsme se s korejskou stranou dohodli na společném cíli vysokého podílu českých dodavatelů, který by měl dosáhnout až 60 %.

„EPC smlouva kterou jsme dnes podepsali je za podmínek výhodných pro Českou republiku. Konkrétně to znamená, že jednotková cena bloku, který společnost KHNP v Dukovanech postaví, odpovídá avizovaným 200 mld. Kč, což znamená výslednou cenu elektřiny méně než 90 eur za megawatthodinu,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Dodavatel nových jaderných bloků, korejská společnost KHNP, vzešel z náročného výběrového řízení. Ve srovnání s dalšími účastníky tendru nabídla České republice a jejím občanům nejen nejlepší podmínky, ale také nejsilnější záruky, že tyto podmínky dodrží. Proto vláda rozhodla o uzavření smlouvy právě s touto společností.

„V únoru jsme s KHNP v Soulu domluvili jasný postup pro zapojení českého průmyslu. Zhruba 30 % při podpisu, což už máme splněno, s jasným plánem na 60% zapojení do konce výstavby. Nebojím se toho, že by cíle 60 % nemělo být dosaženo. Věřím, že projekt dostavby Dukovan přinese renesanci českého jaderného průmyslu, protože naše firmy získají potřebné reference a know-how. A není to jen o samotném projektu dostavby bloků, české firmy se podílejí na provozu elektrárny nebo budují další infrastrukturu potřebnou pro výstavbu, jako jsou nové silnice, obchvaty, byty a podobně,“ komentoval ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Aktuálně uzavírané smlouvy s vybraným dodavatelem pro dvojici bloků Elektrárny Dukovany II zahrnují i opci, podle které se Česká republika může v období příštích pěti let rozhodnout, zda pověří téhož dodavatelem také výstavbou dalších dvou bloků v Temelíně.

Česká republika připravuje projekt nového jaderného zdroje pro Českou republiku prostřednictvím Skupiny ČEZ už od roku 2015.

„Dnes završujeme dlouhodobý proces přípravy budování jaderného zdroje v Dukovanech. Jsem velmi rád, že po transparentním, náročném a férovém výběrovém řízení byl tento proces dokončen a smlouvy byly podepsány,“ říká generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Daniel Beneš.

„Dnes vstupujeme do další etapy. Začínáme budovat zdroj, který bude mít na jeden blok instalovaný výkon celkem 1 063 MWe a vyrobí ročně 7,7 TWh elektřiny. Pro nové bloky jsme také zasmluvnili jaderné palivo od společnosti KHNP, a to na období šesti osmnáctiměsíčních cyklů. Poté chceme být nezávislí v rozhodování, od koho budeme palivo odebírat,“ upřesnil generální ředitel společnosti EDU II Petr Závodský.

Projekt výstavby každého bloku zahrnuje: design (projektové řešení), dokumentaci, inženýring, know-how, transfer technologie, výrobu zařízení, dodávku, výstavbu, montáž, zkoušky, přípravu personálu a uvedení do provozu (zprovoznění) nových jaderných zdrojů, včetně palivových souborů, a to tak, aby splňovaly technické a ekonomické parametry. Výstavba nových bloků jaderné elektrárny v Dukovanech započne v roce 2029 a do zkušebního provozu by první blok měl přejít v roce 2036.

Výstavba bude mít pro Českou republiku zásadní ekonomické, sociální a energetické přínosy: vedle posílení energetické bezpečnosti významně oživí ekonomiku a vytvoří podmínky pro dlouhodobou prosperitu celého Česka a konkrétně také kraje Vysočina a sousedních regionů.