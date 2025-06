Premiér Fiala: Věřím Pavlu Blažkovi, že jednal v dobré víře

Premiér Petr Fiala poskytl ve středu 3. června 2025 veřejnosti vyjádření k dalšímu postupu po odstoupení ministra spravedlnosti Pavla Blažka z funkce kvůli tzv. bitcoinové kauze na Ministerstvu spravedlnosti.

Dobrý den, dámy a pánové,

já bych se dnes rád obsáhleji vyjádřil k tzv. bitcoinové kauze, která v posledních dnech zajímá mediální i politickou scénu, a rád bych informoval veřejnost o dalších krocích. V první řadě bych chtěl zdůraznit, že naprosto rozumím obavám veřejnosti, že stát mohl být prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti zneužit, například k legalizaci výnosů z kriminálních aktivit. Tyto obavy neberu na lehkou váhu a jsem přesvědčen, že je potřeba je buď bezezbytku vyvrátit, nebo potvrdit a plně objasnit, aby se taková záležitost už nemohla opakovat, pokud k ní došlo. Zejména v situaci, kdy nejen stát, ale i jeho občané a firmy čelí novým druhům kriminality v souvislosti s internetem a kyberprostorem.

Proto samozřejmě bude mít vyšetřování všech zainteresovaných orgánů v této věci plnou podporu mojí a plnou podporu celé vlády. A nejen to. Rozhodl jsem se v nejbližších dnech svolat Bezpečnostní radu státu, aby okolnosti této kauzy probrala. Vede mně k tomu právě to veřejně formulované podezření, že český stát mohl být prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti zneužit, a to i v souvislosti se závažnou mezinárodní kriminalitou.

Budu se chtít věnovat dvěma oblastem na Bezpečnostní radě státu: Zajímá mně, co o této záležitosti vědí tajné služby, nakolik jsou schopny tyto pochybnosti vyvrátit, nebo potvrdit. A zároveň a především mně zajímá, nakolik je český stát v obecné rovině připraven na nové hrozby, které přináší primárně kriminalita v kyberprostoru.

Nemůžeme si dovolit tento typ pochybností, protože to potenciálně ohrožuje důvěru lidí ve stát, ale také práci českých úředníků a jejich chuť řešit nové výzvy. A to je potřeba řešit bez ohledu na to, zdali tato aktuální kauza bitcoin má reálný základ, nebo žádný takový základ nemá.

Za další: Musím naprosto odmítnou spekulace, které záměrně šíří opozice a bohužel i část médií, podle nichž je za bitcoinovou kauzou snaha vlády nebo ODS či jejích čelních představitelů pomáhat kriminálnímu prostředí výměnou za nějaké finanční plnění. Je to záměrná lež, šířená bez jakýchkoliv důkazů. Neříkejte to, nešiřte to, nelžete. Není to pravda. Role ostatních aktérů této kauzy ať posoudí příslušné orgány.

Anketa Chcete, aby Fialova vláda po Blažkově skandálu podala demisi a odešla? Ano, a ať jsou volby klidně za měsíc 95% Ano, ať je do voleb úřednická vláda 2% Ne, ať se v tom pěkně koupou až do voleb 0% Ne, vláda je stále dobrou variantou 0% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2186 lidí

Osobně věřím Pavlu Blažkovi, že jednal v dobré víře a že jeho snahou bylo získat finanční prostředky pro stát. Pavel Blažek dnes ostatně obsáhle vysvětluje celou záležitost na serveru info.cz. To, že věc špatně posoudil a že dnes připouští, že by zřejmě jednal jinak, je důvodem, proč po konzultaci se mnou opustil post člena vlády. A ať si o Pavlu Blažkovi myslíte cokoliv, v této záležitosti politika, jenž připouští, že udělal chybu, jednal příkladně. Vyvodil politickou odpovědnost a odstoupil z funkce.

Musím v této souvislosti zmínit právě Andreje Babiše, který nyní vykřikuje lži o mně a mé vládě a vůbec mu nevadí, že sám je obžalován a souzen v kauze zneužití dotací a zároveň vyšetřován ve Francii kvůli finanční deliktům. On přeci řekl, že nikdy, nikdy neodstoupí. Na rozdíl od Pavla Blažka, který příkladně odstoupil.

Za další, aby bylo zcela jasné, zopakuji svoje vyjádření ze včerejška. Osobně jsem se o tomto daru pro Ministerstvo spravedlnosti dozvěděl nedávno, až po podepsání té smlouvy a otevření příslušné bitcoinové peněženky. Tuto informaci mi ministr spravedlnosti sdělil v rámci neformálního rozhovoru s tím, že mě ujistil, že vše je v této věci v pořádku. Ten, kdo tvrdí cokoliv jiného, neříká pravdu, včetně některých včerejších titulků. Není to pravda.

Ohledně medializovaných výhrad vůči dalším členům vlády konstatuji, že v tuto chvíli nemám žádné zásadní pochybnosti o jejich roli. V této souvislosti si, prosím, uvědomme, že i ze zveřejněných informací vyplývá, že se na celé záležitosti podílela celá řada výkonných státních úředníků na nejrůznějších úrovních. Nešlo tedy o žádnou izolovanou akci jednoho, dvou nebo více členů vlády.

Jak už jsem řekl, nepodceňuji obavu, že stát mohl být prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti zneužit, ale toto podezření se musí nejprve důkladně objasnit a prošetřit. Že to nebude jednoduché a že to nebude rychlé, ukazují i veřejná vyjádření řady předních expertů. Protože jedni tvrdí, že k takovému zneužití mohlo dojít, jiní si naopak myslí, že to je nemožné. A toto se musí také objasnit.

Zatím jediným opravdu hmatatelným výsledkem této kauzy tedy je, že stát získal miliardu korun a je možné, že díky dalšímu vyšetřování získá i další prostředky. Proto požádám i nově jmenovaného ministra spravedlnosti, aby prověření této záležitosti a vyvrácení, či potvrzení všech relevantních pochybností věnoval svoji maximální pozornost.

Tím se dostávám k závěrečnému a možná nejdůležitějšímu bodu dnešního brífinku a tím je oznámení jména nového člena vlády. Včera jsem se s prezidentem republiky Petrem Pavlem dohodl na tom, že nový ministr spravedlnosti bude jmenován v úterý 10. 6. a tentýž den bude uveden, respektive uvedena do úřadu, protože prezidentu republiky jsem navrhl, aby novou ministryní spravedlnosti byla jmenována Eva Decroix.

Eva Decroix, poslankyně, místopředsedkyně ODS, vystudovala právo ve Francii, absolvovala právní studia na francouzských univerzitách, a doktorát získala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Vede advokátní kancelář v Jihlavě. V politické rovině působí v ústavně-právním výboru Poslanecké sněmovny a podílela se na nejrůznějších změnách v našem právním řádu, jako je novela trestního zákoníku, rozvodové legislativy atd. Díky studiu ve Francii a účasti v delegaci Parlamentní shromáždění Rady Evropy má zkušenosti i s evropským a mezinárodním právem, což je určitě výhoda.

Eva Decroix, tak jak jsem ji poznal, přistupuje k řešení problému koncepčně, energicky a já věřím, že bude v příštích měsících pro vládu velkou posilou. Věřím, že jmenování Evy Decroix je nejlepší možnou volbou, a to jak ve vztahu k samotnému ministerstvu a jeho úkolům, tak vzhledem k objasnění všech souvislostí, které souvisejí s darováním bitcoinů státu.

Petr Fiala

předseda vlády