Premiér Fiala: Vykládat tady lži, že jsem nereagoval, je úplně absurdní

Jen velmi stručně, protože nebudu reagovat na všechny ty nesmysly, které tady zazněly. Jenom poznámka na úvod. To, co tady pan předseda říkal o mých kolezích z vlády, zvláště o panu místopředsedovi Jurečkovi, to opravdu není směšné, ale je to ubohé. Vy jste, pane předsedo, přišel, pak jste odešel zřejmě někde přes noc dělat kampaň, pak jste zase přišel a pokračoval jste v té snůšce nesmyslů, kterými jste nás tady zahrnul včera.

Tak já jenom velmi krátká reakce. Prosím vás, čím se v té EU chlubíte, že máte mobily - že jste měl mobily na premiéry? To je přece něco úplně běžného, to máme všichni a normálně spolu komunikujeme. Že jste jednal přes noc a dva dny na Evropské radě? Evropská rada běžně trvá dva dny a běžně tam jednáme přes noc. To není přece nic, s tím byste se měl chlubit. Tam jsou podstatné výsledky, a ty vy jste vůbec žádné neměl.

A prosím vás, neopakujte ty nesmysly, co vám říkají vaši lidé, kteří možná už neumí v tom Bruselu česky nebo jsou úplně zmateni. Samozřejmě jsem na Verhofstadta reagoval, stačí se podívat na záznam z toho jednání, a reagoval jsem poměrně ostře. Takže může se vám nelíbit, co jsem mu řekl, ale vykládat tady lži, že jsem nereagoval, je úplně absurdní. A co dělají ti vaši lidé v Bruselu? Ta paní Charancová, paní Jourová, kterou jste tam poslal.

To jsou vaši nominanti. Co dělají pro Českou republiku? Jak hlasují v Evropském parlamentu za zájmy České republiky? Podívejte se, pozvěte si je, promluvte si s nimi, abyste viděl, že oni pro zájmy České republiky nedělají nic. Těm nadávejte, ne nám tady v Poslanecké sněmovně a vládě, která hájí Českou republiku.

V-čtyřku jsme samozřejmě nerozbili, to jsou nesmysly, to si nechám na jindy, ale v jedné věci jste se usvědčil, v tom Green Dealu, vy jste řekl, že jste nic neschvaloval, a pak jste v druhé větě řekl, že jste vyjednal při tom schvalování výjimku a že jste tu výjimku prosadil. Tak buďto jste vyjednal výjimku ve schváleném Green Dealu, který jste bohužel odsouhlasil, nebo se nic takového nestalo a žádnou výjimku jste nevyjednal. Obojí platit nemůže, a to jenom ukazuje, jak té evropské politice nerozumíte a jste tam nic nedokázal.

