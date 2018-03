Prezident Zeman: Bitva skončila a my jsme to vyhráli

Dobrý večer, milí moji,

posaďte se. Před rokem jsme se ve Španělském sále sešli a já jsem vám oznámil, že budu znovu kandidovat na funkci prezidenta České republiky. Tehdy jste mě odměnili dvouminutovým potleskem, a já vám za to velice děkuji.

Výborně. Já myslím, že jsme si to zopakovali, bitva skončila a my jsme to vyhráli. A vyhráli jsme to všichni. Byla by nafoukanost a domýšlivost, kdybych tvrdil, že jsem to vyhrál já nebo velmi úzký okruh lidí kolem mě. Vyhrály to tisíce a tisíce lidí, kterým bych chtěl poděkovat, ať už tady jsou, nebo nejsou, protože nebýt jejich pomoci a nebýt jejich podpory, tak to mohli vyhrát jiní. Počínaje už akcí, která shromažďovala hlasy v petiční akci, Ivanko, chtěl bych Ti velice poděkovat za tuto petiční akci, ale i všem dalším, kteří se účastnili toho, čemu nemohu říkat volební kampaň, protože volební kampaň dělali oni, nikoli já.

Ale dovolte mi, abych dříve, než přistoupíme ke koncertu, na který se velice těším, se s vámi podělil o jednu zkušenost. Před pěti lety jsem byl v daleko snadnější situaci, protože, pokud si na to dobře vzpomínáte, tak třetí na pásce, Jan Fischer, mi vyjádřil svoji podporu, stejně tak podporu vyjádřil i profesor Franz, jehož tetování bylo naprosto nezapomenutelné. A jinak to byl chytrý, až moudrý, člověk. A sociální demokracie, poté, co neuspěl Jiří Dienstbier, mě rovněž podpořila, takže co mi chybělo. Zatímco tentokrát můj protikandidát měl podporu všech významných dalších kandidátů v prezidentské volbě. Co to znamenalo? Když si to lidi sečetli, tak dospěli k názoru, že Jiří Drahoš vyhraje ve druhém kole s výrazným náskokem. A dokonce pět hejtmanů už šaškovalo na louce s nápisem Drahoš na Hrad, protože věřili této aritmetice. Ale politika není založena na aritmetice, naštěstí.

Prožili jsme zajímavé a trochu nervózní chvilky ve čtyřech televizních debatách, doufám, že trochu přispěly k celkovému výsledku. Ale víte, komu bych chtěl také poděkovat? Těm, kdo nešli k volbám v prvním kole, ale nechali se zdvihnout ze židlí v kole druhém. Bylo jich sedm a půl procenta, a těch sedm a půl procenta to nakonec rozhodlo proti původnímu očekávání.

Zažil jsem politology, kteří říkali, Zeman vyhraje, když bude nízká volební účast. Titíž politologové nám oznámili, Zeman vyhrál, protože byla vysoká volební účast. Není nad tak vážnou a důležitou vědu, jako je politologie.

Nicméně, bylo to těžší než před pěti lety z důvodů, které jsem uvedl, a o to krásnější je vítězná bitva. Pozvali jsme sem především lidi, kteří nebyli z nějakých důvodů na inauguraci, a já se nesmírně těším na to, protože mám lidi rád, že se s dalšími z nich budu pravidelně setkávat v krajích, v městech, v obcích po celých dalších pět let svého působení.

A poslední poznámka, kterou si při své lásce nikoli pouze k novinářům, ale v tomto případě k umělcům, nemohu odpustit. Před několika dny se konal Český lev a jakýsi režisér vykřikl na posluchače, nevolte Miloše Zemana. Chtěl bych mu sdělit, že jeho čas minul a náš čas nastal.

A přeji vám krásný zážitek z hudby, která nám má přinést radost, a kdy už nemusíme být nervózní a nemusíme se obávat toho, co nám přinese budoucnost. Budoucnost je na pět let naše.

Děkuji vám, že jste přišli.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

