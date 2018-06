Prezident Zeman: Pořád je ještě co zlepšovat

Vážený pane hejtmane, vážení členové zastupitelstva obecně, dámy a pánové,

jsem rád, že jsem opět v Ústeckém kraji. Jak už řekl pan hejtman, Ústecký kraj byl druhý po Moravskoslezském, jehož obyvatelé mě v druhém kole prezidentské volby nejvíce podpořili, a jsem za to vděčen.

A budu se samozřejmě revanšovat, i když prezident, jak víte, má poněkud omezenější kompetence než například předseda vlády. Nicméně jako předseda vlády, moje vláda přidělila Ústeckému a Karlovarskému kraji dvacet miliard korun. Tehdy to byly velké peníze, ostatně i dneska to jsou velké peníze. A já jsem rád, že je mezi námi Jura Cienciala, vládní zmocněnec pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, který se zasadil o to, aby v rámci programu Restart dostaly tyto kraje rovněž obdobnou dotaci, a tím se přispělo k jejich rozvoji.

Jako prezident jsem absolvoval dvě pracovní večeře s firmou Nexen na Hradě a vzpomínám si, jak již citovaný Cienciala říkal, já jsem sice Polák, ale chtěl bych, aby váš podnik byl u nás. Je to tak, Jura? No vidíš, co si pamatuju. A jak mě informoval pan hejtman, tak v září se to bude konečně otevírat naším společným úsilím. Takže to jsou věci, které se týkají Ústeckého kraje.

Samozřejmě, že jsem si nastudoval všechna potřebná data. Nezaměstnanost čtyři celé sedm, průměrná mzda dvacet osm tisíc a růst v reálu sedm a půl procenta. Černá čísla, nejvyšší potratovost, bohužel nejvyšší rozvodovost, nejvyšší úmrtnost, ale co se dá dělat, je pořád ještě co zlepšovat a doufám, že se nám to naším společným úsilím podaří.

Závěrem bych vám chtěl říci dvě věci. Toto moje turné po krajích, i když je pracovní, je současně i poděkováním. A proto jedu do obce Lišany, kde jsem dostal devadesát čtyři procent hlasů, abych obyvatelům této obce poděkoval, protože poděkovat je slušnost a je to dobře.

A druhá a poslední poznámka, mimo jiné v objemných podkladech, které jsem si znovu nastudoval, je uvedeno i to, že z Ústeckého kraje pochází i vítězka Miss 2018, takže zase mě hloupí novináři budou obviňovat ze sexistických poznámek, ale já bych chtěl jenom říci, že ženy projasňují náš život.

Děkuji vám za vaši pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Ústí nad Labem, 19. června 2018

