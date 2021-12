Primátor Baxa: Ve školství je to někdy tak trochu závod s časem

reklama

Zhruba stovka středoškoláků v rámci standardní výuky aktuálně prochází programem Startupuj, jehož podstatou je atraktivní formou předat informace ze světa businessu a případným zájemcům zajistit podporu při rozjezdu vlastního podnikání. Projekt, který realizuje Správa informačních technologií města Plzně, je součástí PINE, tedy propracovaného ekosystému na podporu technického vzdělávání a podnikání v západočeské metropoli.

„Ve školství je to někdy tak trochu závod s časem – než se podaří nejnovější trendy dostat do výuky, už je opět něco modernějšího, co bychom měli studentům do života předat, aby dokázali co nejlépe uspět. V Plzni dlouhodobě pracujeme na tom, aby inovativní podniky přibývaly, rozvíjely oblast vědy a výzkumu a vytvářely kvalitní pracovní místa pro občany. To, že se povedlo během velmi krátké doby, řádově tří měsíců, zorganizovat podobnou aktivitu, do níž se zapojila celá řada lidí, považuji za velký úspěch. Ohlasy pedagogů, studentů i odborníků ze světa businessu jsou natolik pozitivní, že už nyní plánujeme další rozšíření programu,“ řekl primátor Plzně Martin Baxa.

Aktuálně je program Startupuj realizován na dvou plzeňských školách – Střední škole informatiky a finančních služeb a Střední průmyslové škole dopravní. Program je navržen na jedno pololetí, přičemž studenti v rámci něj absolvují dvě vyučovací hodiny týdně.

„Úplně prvotní myšlenka byla taková, že chceme, aby se studenti věnovali nějakému vlastnímu projektu, podnikatelskému nápadu, který jim bude dávat smysl a bude je bavit na něm pracovat. A právě skrze něj si pak osvojí znalosti z nejrůznějších oblastí podnikání. V učebnici je vždycky jeden univerzální příklad, ale realita je taková, že jednoho baví počítače a druhý je zapálený do práce se zvířaty, tak proč toho nevyužít,“ řekl Tomáš Cholinský, ředitel úseku SIT Port Správy informačních technologií města Plzně.

Kromě pracovníků Správy informačních technologií města Plzně vyučují na škole v rámci Startupuj také externí odborníci ze světa businessu. A právě setkání se zajímavými lidmi z oboru je podle Pavla Šmídla, pedagoga Střední školy informatiky a finančních služeb v Plzni, pro učitele i samotné žáky velmi zajímavé.

„Studenti si vyzkouší komunikaci a prezentaci, učí se argumentovat. Získávají povědomí o firmě, právu, značce, reklamě, sociálních sítích, financích. Příležitost, to je to, co jsme jim mohli nabídnout. A s tím jim připomenout, že příležitostí je kolem nás spousta. Je jen otázkou, kdo a jak je uchopí. My učitelé jsme se do projektu pustili s chutí, abychom získali tipy pro nový styl vedení výuky, který je pro žáky jiný, netradiční, a za to velice děkujeme. Věříme, že právě výuka formou cvičných startupů bude pro naše žáky do budoucna zábavná, bez stresu, a přitom motivující a účelná.“

„Závěrem bych chtěl určitě poděkovat zapojeným školám za důvěru a spolupráci. Byl to risk a šli jsme do toho s tím, že nemusí vyjít. Je to pilotní projekt a už teď vidíme prostor na zlepšení a samozřejmě si také uvědomujeme, že je to jako u ostatních předmětů – každého baví něco jiného a některé studenty podnikatelské aktivity nezajímají, ale obecně musím říct, že ohlasy jsou velmi pozitivní, v takový úspěch jsme ani nedoufali. Energie mladých lidí je skvělá a některé myšlenky jsou opravdu zajímavé. Dovedu si představit, že by z určitých projektů mohl ve výsledku vzniknout nový startup. Byl bych velice rád, kdybychom se za čas se studenty potkali třeba na některé z akcí pro začínající podnikatele u nás v SIT Portu, kde jsme připraveni jim na startu vlastního podnikání maximálně pomoct,“ uzavřel Tomáš Cholinský.

