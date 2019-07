Primátor Hřib: Do Prahy zavítali špičkoví fyzici z celého světa

Do Prahy zavítali špičkoví fyzici z celého světa a mezi nimi i nobelista Rainer Weiss!

Tento emeritní profesor Massachusetts Institute of Technology (MIT) se svým týmem dokázal poprvé v historii zachytit gravitační vlny, které předpověděl v roce 1915 Albert Einstein v rámci své teorie relativity!

Je to velmi důležitý objev, který nám otevírá nové možnosti poznávání vesmíru. Pro zájemkyně a zájemce dávám do komentářů odkazy, které srozumitelně vysvětlují (i nefyzikům), co to gravitační vlny jsou - je to opravdu pozoruhodné.

Mimochodem, Rainer Weiss prožil část života v Praze, když jeho rodina utíkala před nacisty. Povídali jsme si tak spolu také o vzpomínkách pana profesora na Prahu.

Děkuji Fyzikální ústav Akademie věd ČR za pořadatelství mezinárodní konference FQMT'19, díky které do Prahy přijíždějí takto významní hosté!

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



