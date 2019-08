Primátor Jiránek: Kladno upravuje nájemné v městských bytech, cílem je zvýšit kvalitu bydlení

Již v roce 2020 plánuje město do svého majetku investovat o 20 milionů korun více než letos. Nové sazby vstoupí v platnost od 1. ledna 2020. I po úpravě dosáhnou městské nájmy v průměru jen zhruba jedné třetiny ceny komerčních nájmů. Nový sazebník výrazně zohledňuje životní situaci seniorů a handicapovaných; vedení města jej konzultovalo s úřadem práce a dalšími institucemi tak, aby nezhoršil životní situaci dalších skupin obyvatel s nízkými příjmy.

„K úpravě sazebníku v ideálním případě dochází zhruba jednou za čtyři roky. V Kladně se tak v roce 2015/2016 nestalo a výsledkem je situace, kdy bytový fond zvolna chátrá, ale není z čeho ho opravit. Úprava sazebníku je prvním nezbytným krokem, jak tento stav zvrátit. I po úpravě nicméně zůstává městské bydlení nejvýhodnější možností, jak si zajistit střechu nad hlavou. Nové sazby nájemného budou platit minimálně do konce roku 2022,“ uvádí statutární náměstek primátora Tomáš Kutil.

Řadu nezbytných modernizací bytového fondu vyvolá v následujících letech i demografický vývoj města. „Z odborné analýzy agentury SC&C, kterou máme k dispozici, vyplývá, že v následujících deseti letech vzroste počet seniorů o zhruba padesát procent, a to nezávisle na počtu postavených bytů, na tom, kolik mladých rodin se nám podaří v budoucnu do města přilákat. Populace zkrátka bude stárnout a my budeme muset naše byty potřebám starších generací přizpůsobit, aby senioři mohli zůstávat ve svých domovech. Ať už půjde o budování bezbariérovosti pro vstup do domu či výměnu van za sprchové kouty, které usnadní méně pohyblivým lidem hygienu, nebo vhodné úpravy kuchyní a podobně. Může se to zdát jako drobnosti, ale v objemu bytového fondu jsou to zásadní změny,“ vysvětluje primátor Kladna Dan Jiránek a dodává: „Dosavadní nájemné nepokrylo ani nutné opravy, natož větší zásahy, které nás tak neodvratitelně čekají, bychom dostáli snahy být moderním městem pro kvalitní život všech generací. Město bude muset v tomto změnit svoji politiku a to je také jedním z velkých motivů změny nájmů. Demografickému vývoji ale nebudeme přizpůsobovat nejen bydlení, ale i rozvoj služby, dopravní situaci a tak dále.“

U řady městských bytových domů je navíc nutné investovat také do zlepšení bezpečnostní situace společných prostor. „Dostali jsme zprávu ze Správy bytového fondu, že v některých našich domech obtěžují obyvatele bezdomovci a vandalové, dělají tam nepořádek, hluk, dokonce bylo vyhrožováno i domovníkovi, který se snažil zasáhnout. To je závažná situace, kterou musíme neprodleně řešit. Je nemyslitelné, aby se lidé necítili v městských domech v bezpečí. Proto část prostředků vybraných po změně nájemného rozhodně půjde na odpovídající opatření. V tuto chvíli tak začínáme testovat efektivitu bezpečnostních služeb,“ konstatoval Petr Hašek, radní pověřen řízením Městské policie.

Všechny nájemníky o úpravě sazeb i připravovaných investicích již město informovalo pomocí letáků a do konce října jim odešleme písemný návrh nájemného s evidenčním listem. Nové sazby se dotknou všech, kdo bydlí v městských bytech, mají smlouvu na dobu neurčitou a aktuálně platí méně, než navrhuje nový sazebník (viz tabulka). Jejich výši vedení města konzultovalo s úřadem práce i dalšími odborníky. Sazebník výrazně zohledňuje seniory a lidi s handicapem, kteří budou v městských bytech nadále platit jedny z nejnižších nájmů v rámci celého Středočeského kraje. „Tímto krokem dochází také k určitému narovnání podmínek mezi těmi, kdo mají historicky mimořádně výhodné smlouvy, a těmi, kteří městský byt vysoutěžili v posledních letech často za násobně vyšší sumy,“ doplňuje Tomáš Kutil.

Poslední větší vlnu investic pamatuje městský bytový fond mezi lety 2007–2012, kdy na jeho obnovu město čerpalo prostředky z evropských fondů. Od té doby se realizovaly jen menší projekty a pravidelná údržba, v posledních letech však klesal i jejich rozpočet až na letošních 11 milionů korun. V kombinaci se splácením úvěrů za historické investiční projekty a rostoucí cenou služeb a materiálu, kterou ovlivňuje inflace, už situace nebyla dále únosná.

Ing. Dan Jiránek ODS



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

O 20 milionů korun více na investice už v roce 2020

Kladno má momentálně ve svém majetku 1 964 bytů, což je výrazně více než v jiných českých městech. Už v roce 2020 by do jejich oprav mělo jít o celých 20 milionů více než v letošním roce, celkem tedy 31 milionů korun. „Na rozdíl od v zásadě údržbářských prací budeme mít nově prostor na investice, které budou skutečně vidět. Chystáme například opravy střech, balkonů, společných prostor, výměny vchodových dveří a další větší projekty, které zlepší nájemníkům komfort bydlení,“ naznačuje plány radnice Tomáš Kutil.

Samostatnou kapitolou jsou pak byty ve věžových domech. Památkově chráněné stavby potřebují po více jak 60 letech od dokončení kompletní rekonstrukcí fasád a stavebně technických konstrukcí. Náklady na tyto akce převyšují kapacity městského rozpočtu, proto už teď město intenzivně hledá pro financování celého projektu vhodné dotační tituly.

Městské bydlení zůstává nejvýhodnější

Nová základní sazba 82 Kč/m2/měsíc je stále hluboce pod obvyklou výší nájmu v Kladně – ta podle místního pracoviště úřadu práce činí 194 Kč/m2/měsíc (pro byty do 40 m2), respektive 144 Kč/m2/měsíc (pro byty nad 40 m2). Právě hodnoty uváděné úřadem práce se používají jako základ pro výpočet doplatku na bydlení. Z toho je zřejmé, že úprava sazeb by neměla ohrozit obyvatele s nízkými příjmy.

„Na Magistrátu jsme připraveni poskytnout individuální pomoc při získání příspěvku na bydlení,

případně jiného druhu státního příspěvku na úřadě práce, těm nájemcům, kteří by se kvůli úpravě nájmu ocitli v tíživé životní situaci,“ dodává Tomáš Kutil.

Nová základní sazba také zhruba odpovídá ceně za městské bydlení v jiných městech. Například v Příbrami se měsíčně za čtvereční metr platí 80 Kč, v Berouně 77,28 Kč, průměr za městské části Praha 5, 6 a 7 činí 139 Kč.

Kolik se bude v městských bytech platit od 1. 1. 2020?

Poznámka: Úprava se týká nájemníků, kteří mají smlouvy na dobu neurčitou a aktuálně ve své kategorii platí nižší částky. Nájemníkům se smlouvami na dobu určitou se nájemné upravuje pravidelně při výročí smlouvy.

Nová základní sazba nájemného je 82 Kč/m2/měsíc. Průměrná cena nájemného je nyní 68 Kč/m2/měsíc. U bytu o 55 m2 bude úprava znamenat, že místo 3 740 Kč nájemníci od 1. 1. 2020 zaplatí 4 510 Kč. U seniorů a bytů pro handicapované v METĚ bude u stejně velkého bytu úprava jen o 319 Kč.

Sazebník nájmů v městských bytech, platný od 1. 1. 2020 naleznete ZDE.

Psali jsme: Primátor Jiránek: Jestli získáme podporu státu a kraje, zvolíme celkovou přestavbu stadionu Primátor Jiránek: Unikátními vaky s vodou zachraňuje Kladno stromy před suchem Primátor Jiránek: Problematická místa se musejí přesně identifikovat Primátor Jiránek: V kontextu s rozdělovskou ubytovnou padlo trestní oznámení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV