Primátor Kroupa: Hospodářská komora se k programu zaměstnávání a ubytovávání Srbů hlásí

V květnu 2019 obdržel Magistrát města Jablonec nad Nisou dopis od soukromé firmy s žádostí, aby se Rada města Jablonec nad Nisou vyjádřila k záměru ubytovat 50 občanů Srbské republiky v objektu v Kokonínské ulici. Společnost svoji žádost odůvodnila nedostatkem pracovních sil na území České republiky a zájmem českých zaměstnavatelů o srbské pracovníky. Zároveň se zaštiťovala Hospodářskou komorou, která je garantem „Režimu Srbsko“.

Primátor Milan Kroupa v této souvislosti v článku Jablonec trápí vyřvávající dělníci, ubytovny chce vyhnat k fabrikám (iDnes, 14. 6. 2019) mj. uvedl: „Došel nám dopis, že to je zaštítěno Hospodářskou komorou. Neumím si představit, jak Hospodářská komora bude následně řešit sociální problémy v Jablonci.“ Vedení města žádosti soukromé společnosti nevyhovělo.

V rozhovoru pro MF Dnes, který vyšel 10. srpna 2019, předseda Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou Martin Bauer uvádí, že spojení Hospodářské komory se ubytováním občanů Srbska v České republice, resp. v Jablonci nad Nisou, které použil primátor Jablonce nad Nisou, je fámou (viz níže).

„Hospodářská komora České republiky se ale k programu, který je aktuální a podporuje zaměstnávání, a logicky tedy i ubytování, Srbů na našem území, jasně hlásí a hraje v něm podstatnou roli. Dokonce vydává i doporučení. Stačí se podívat na její webové stránky,“ upozorňuje primátor Milan Kroupa a dodává: „Pokud okresní hospodářská komora netuší, co dělá její centrální organizace, tak je tu něco špatně. Tvrzení o fámách, tvoření příběhů a zmatečných informací považuji za velice nešťastná a nestrategická.“

MF DNES - Šéf hospodářské komory: Topíme se v blátě legislativy (10. 8. 2019)

* Nedávno místní hospodářskou komoru zmínil primátor Jablonce Milan Kroupa v souvislosti s tím, že údajně jakýmsi dopisem posvětila ubytování několika desítek dělníků ze Srbska v Kokoníně. Opravdu?

Je to fáma, která se ke mně dostala. Spojování našeho jména s nějakými Srby? Vůbec jsem netušil, o co jde a to ani po dotazech u všech možných kolegů. Jablonecká Okresní hospodářská komora o tom nic neví a žádný dopis nikomu nevystavila. Netuším ani, co by měl obsahovat. Jediné spojení mezi celostátní hospodářskou komorou a problematikou zahraničních pracovníků je to, že komora, tedy její pražská kancelář, se angažovala při tvorbě podmínek pro zjednodušené zaměstnávání. Tedy, že přivítala zjednodušení podmínek pro zaměstnávání ukrajinských pracovníků u nás v době značného nedostatku pracovních sil v českých firmách během konjuktury. Takže někdo asi stvořil příběh, spojil vzdáleně související pojmy. V dnešní době všeobecného zmatení informací je to naprosto běžná záležitost.

