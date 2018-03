Primátor Macura: Vědecká knihovna nutně potřebuje nové prostory

Moravskoslezská vědecká knihovna se přece jen bude stavět. Projekt tzv. Černé kostky schválili krajští zastupitelé a nic nebrání tomu, aby knihovna dostala nové prostory naproti Domu kultury města Ostravy. Do projektu vstupuje i město Ostrava, které zainvestuje 150 milionů korun.

„S krajem jsme podepsali memorandum o podoře tří projektů a jedním z nich je vědecká knihovna. Ta nutně potřebuje nové prostory. Vědecká knihovna je důležitým prvkem, který podporuje úroveň vzdělanosti ve městě,“ zdůraznil primátor Tomáš Macura.

Budova knihovny navržená architekty Tomášem Pilařem a Ladislavem Kubou bude mít exteriér, pro který se vžilo označení Černá kostka, změní se však vnitřní uspořádání. Projekt je starý 12 let a musí být přepracován tak, aby odpovídal moderním technologiím. Výstavba začne v roce 2020 a budova bude dokončena do dvou let. Z původního projektu zůstane i vodní plocha u knihovny. Stavba bude zčásti umístěna na současném parkovišti.

„Vedení města podporuje projekt Černé kostky. Už minulému hejtmanovi byl zaslán dopis s podporou původní lokality pro výstavbu knihovny a odmítnutí Dolní oblasti, o které kraj uvažoval. Naší snahou není brždění projektu, naopak naším hlavním cílem je vytvoření komfortu pro návštěvníky knihovny i okolních institucí. Proto jsme vznesli požadavek na dostatečný počet parkovacích míst v této lokalitě. Ta by měla vzniknout v podzemním parkovišti,“ řekl primátor Tomáš Macura.

Náklady na výstavbu se budou pohybovat kolem částky 1,35 miliardy korun. Na jejím financování se bude podílet město Ostrava částkou 150 milionů korun, stejně jako kraj, největší část nákladů pokryje dotace Ministerstva kultury ve výši 800 milionů korun.

