Primátor Žbánek: Podařilo se nám zajistit desítky tisíc respirátorů třídy FFP2

Radost i úleva mohla zavládnout v pozdních nedělních hodinách v krizovém štábu města Olomouce. Podařilo se totiž dotáhnout do konce dlouhý a náročný příběh se sháněním respirátorů, které vzápětí od města dostanou darem lékaři, zdravotní personál, lidé v domovech seniorů či třeba poskytovatelé sociálních služeb. „Přiznám se, že když se letadlo s naší zásilkou konečně objevilo nad mošnovským letištěm, spadl mi velký kámen ze srdce,“ řekl primátor Olomouce Mirek Žbánek. Letadlo přistálo zhruba o půl osmé večer. Pár minut po dvaadvacáté hodině pak nákladní vůz přivezl do zbrojnice dobrovolných hasičů ve Chválkovicích první část drahocenné zásilky.

Balíky se 100 tisíci respirátorů sehnalo město přímo od výrobce z Číny, součástí objednávky bylo navíc i 200 tisíc jednorázových ústenek. O pár dnů dříve zajistilo město podobnou cestou dalších 50 tisíc respirátorů. Veškerý tento těžko dostupný ochranný materiál by měl nyní zhruba na měsíc pokrýt potřeby místních praktických lékařů, stomatologů i zdravotních sester a pomůže i mnoha dalším profesím na Olomoucku. Touto samostatnou aktivitou je dnes město Olomouc v rámci ČR do značné míry výjimečné.

„Je jasné, že obstarat veškeré složky, které v kritické situaci potřebují nutně kvalitní ochranné prostředky, je pro každý stát nesmírně náročné. Chtěli jsme to u nás v Olomouci a v okolí trochu urychlit a přiložit ruku k dílu. Podařilo se nám zajistit desítky tisíc respirátorů třídy FFP2, kterými můžeme sami zásobovat ty, kteří je ve své profesi nejvíc potřebují,“ vysvětlil základní myšlenku této aktivity města primátor Žbánek. „Hned v prvních dnech stavu nouze jsme situaci vyhodnotili tak, že si musíme pomoci především sami. Začali jsme ihned vlastní cestou hledat, co všechno jsme schopni si sami obstarat. Ta cesta nebyla vůbec snadná, museli jsme vyřešit řadu problémů, s nimiž jsme do té doby neměli zkušenosti, ale nakonec jsme postupně sehnali to, co jsme potřebovali,“ doplnil náměstek primátora Martin Major, který odpovídá za rezort ochrany obyvatel.

Cesta respirátorů a roušek z Číny až na střední Moravu byla složitá. Dlouho nebylo jisté, kdy vlastně kýžené zboží dorazí. „Bylo to logisticky nesmírně náročné, v tomto ohledu musím poděkovat podnikatelům, kteří mají na rozdíl od nás zkušenost s obchodováním v zahraničí, že nám s nákupem a hlavně s dopravou materiálu do České republiky pomohli. O složitosti svědčí ostatně třeba to, že i termín příletu letadla do Mošnova se několikrát radikálně měnil, ale nakonec ty respirátory a roušky máme a můžeme pomoct těm, kteří na ně dosud marně čekali,“ uvedl v neděli pozdě večer primátor Žbánek. Distribuce tolik potřebných respirátorů mezi lékaře, záchranáře či starosty obcí v obvodu ORP Olomouc a další začne v pondělí 6. dubna.

Město Olomouc kromě nynějších dvou zásilek respirátorů a roušek samo v minulých týdnech zajistilo například 2000 litrů dezinfekce, stovky aplikátorů dezinfekce a sprejů s dezinfekcí či desítky balení rukavic. Všechen tento materiál město dále distribuuje nejrůznějším potřebným složkám i obcím v rámci ORP Olomouc. Složitá bude i další distribuce. Krizový štáb v posledních dnech intenzivně jednal s cílovými skupinami distribuce a sestavoval logistický plán.

Odhaduje se, že po dokončení distribuce by měly být potřeby všech, kdo pracují v první linii, uspokojeny asi na měsíc. Všichni dnes doufají, že do té doby by mohly být tyto ochranné prostředky už snadněji k dispozici.

