Primátorka Koubová: Vládo, vraťte lidem vánoční trhy. Dejte jim naději, že se dá vládnout srdcem i hlavou

Vážený pane premiére Fialo,

vážený pane premiére v demisi Babiši,

dovolte mi, abych Vás oslovila ve věci vládního nařízení, které ruší adventní a vánoční trhy.

Hned úvodem chci zdůraznit, že nejsem odpůrce opatření. Mám z covidu respekt a chápu nutnost omezovat sociální kontakt. Vnímám současnou složitou covidovou situaci, nárůsty nemocných i nutnost zajistit bezpečnost. Vnímám ale také neskutečnou únavu a naštvání lidí, kteří přichází nejen o práci, ale i drobné radosti spojené s tradicemi. Vyčerpání

a rostoucí nedůvěra vede lidi k odmítání dodržování pravidel, obzvlášť těch, která nedávají smysl. Roste propast mezi očkovanými a neočkovanými, rostou nenávistné komentáře, roste napětí. Proto věřím, že nebudu mluvit jen sama za sebe, když řeknu, že je třeba v nařízeních udělat řád. Lidé jsou unavení a nesmyslnost nařízení, která jdou často proti sobě, vede akorát k tomu, že už nechtějí dodržovat vůbec nic.

Nařízení vlády přišlo dva dny před začátkem adventu, tedy přesně ve chvíli, kdy ve většině měst trhy začínají. Připravený kulturní program, trh jako takový, ale i další doprovodná produkce, dostala červenou ze dne na den. V situaci, kdy pro mnoho drobných živnostníků znamená vánoční trh obživu na půl roku, měsíce příprav a značné pořizovací náklady, vláda znemožnila jakýkoli prodej.

Naše město se na různé varianty omezení předem připravovalo. Mezi stánky máme rozestupy, navíc jsou rozestavěné tak, aby se střídaly jarmareční a gastro stánky, aby byly dodržovány bezpečné odstupy, jsou k dispozici stojany na dezinfekci, na kluzišti s turniketem jsme schopni zajistit omezený počet bruslících. I kulturní program, který je rozdělený na velké akce a menší akce místních spolků jsme byli připraveni korigovat podle povoleného množství lidí. Co nám bohužel chybělo, byla křišťálová koule, která by řekla, že trhovci prodávající kávu vedle našeho adventního městečka budou moci prodávat dál, ale naše příprava přijde komplet vniveč. Jak mám jako primátorka tuto situaci vysvětlovat lidem? Jak mám vysvětlovat, že ani po dvou letech nejsme schopni připravit města na postupné

a logické uzavírání či omezování počtu lidí na veřejných místech? Jak mám vysvětlovat, že v uzavřených nákupních centrech je gastro otevřené, ale venku na čerstvém vzduchu si nedáte ani čaj? Argument, že pod střechou je možné kohokoli lépe zkontrolovat, už dávno neobstojí.

Nedává to smysl. A co víc, je to jak poslední kapka pro všechny kulturní organizátory, gastro pracovníky, drobné prodejce. Je to poslední kapka pro normální lidi, kteří chtějí alespoň na chvíli jít ven a nechat se unést vánoční atmosférou, poslední kapka pro všechny, kteří doposud pravidla dodržovali. Nedivím se kolegům z některých měst, že trhy prostě přejmenovali a jedou dál. Je to taková naše švejkovina, takhle jsme si zvykli problémy řešit. Však my si poradíme s tou naší vrchností, uděláme si to po svém!

Já touto cestou jít nechci, já bych si opravdu přála, aby ta pravidla, která nám pomohou, dávala smysl. Nechci švejkovat a porušovat pravidla jenom proto, že to dělají ostatní. Jak mám ale vysvětlovat lidem, že jinde se „to může“ a u nás ne? Porušování pravidel kontinuálně zhoršuje náladu ve společnosti a dostáváme se stále více do situace, kdy „pravidla dodržují jenom pitomci“. Chci se opírat o logická nařízení, jejichž dodržování bude mít smysl. Jsem možná naivní, ale pořád věřím, že to lze udělat dobře. Rozumím nutnosti omezit kontakty, rozumím nutnosti zavést opatření. Ale ať to dává smysl prosím.

Vážení pánové,

spojte prosím svoje síly a vraťte lidem vánoční trhy. Dejte jim naději, že se dá vládnout srdcem i hlavou zároveň.

MgA. Karolína Koubová

MgA. Karolína Koubová BPP



