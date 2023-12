Primátorka Vaňková: Do Vánoc bude zprovozněn výjezd Cacovické na Dukelskou

reklama

Pokud to počasí dovolí, ještě do Vánoc bude zprovozněn výjezd Cacovické na Dukelskou. Ale i na ostatních částech Velkého městského okruhu Tomkovo náměstí, Rokytova práce běží kupředu, o čemž se na vlastní oči přesvědčil i ministr dopravy Martin Kupka při své návštěvě Brna. Dokončena je celá větev tzv. Nová Dukelská, která bude zajišťovat budoucí napojení do areálu Nové Zbrojovky. Pracuje se na mostě přes Tomkovo náměstí a na estakádě přes Maloměřické nádraží, jejíž všechna pole už jsou kompletně vybetonována. A stavbaři se činí rovněž na tramvajové trati na Dukelské – ukončení je tady plánováno na jaro příštího roku, kdy taky skončí výluka tramvaje. Kromě toho Brno proti plánu opravuje celou ulici Podsednickou. To zní skoro jako dobré zprávy, ne?

JUDr. Markéta Vaňková ODS



primátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Primátorka Vaňková: Chci věřit tomu, že šlo skutečně o výjimečný exces jedince Primátorka Vaňková: Modernizovali jsme Velkou obřadní síň na Ústředním hřbitově „Já to lidem říkám také.“ Pollert naštve. Kvůli Duškovi, kvůli Brnu i cenzuře Primátorka Vaňková: Podpoříme republikové mistrovství v mobilních a počítačových hrách

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE