Profant (Piráti): Pandemie nám ukázala, jaká je příležitost digitalizace

Děkuji ještě jednou za slovo, tentokrát z pozice poslance. Já si myslím, že pandemie nám ukázala, jaká je příležitost digitalizace. Že opravdu ty věci jdou vyřizovat on-line a že jsou opravdu situace, kdy to může být i velmi důležité. A na druhou stranu, co se nám ještě tak silně neukázalo, ale kde to má taky velký potenciál, to může být v regionech s horší dopravní dostupností a podobně to může úplně stejně tak pomoci. Viděli jsme, jak bolestivé to bylo v oblasti školství. Každý, kdo byl s dětmi doma, ví, že máme opravdu, opravdu velké rezervy. Viděli jsme to ale i u úřadů, že nejjednodušší způsob je komunikovat datovou schránkou, ale zároveň tu si musíte dojít zřídit na poštu resp. dneska už jsme prohlasovali, že ji můžeme zřídit přes Portál občana, ale furt to není běžným lidem přístupné, a to je velká škoda. A tuto příležitost bychom měli uchopit a stát se tím evropským tygrem, který jde vpřed, nikoliv jenom koukat na staré byrokratické procesy.

O těch byrokratických procesech to je. Ona digitalizace se nestane, pokud nezměníme postupy. Když převedeme papír do digitální podoby, nezmění se téměř nic. Možná takový papír můžeme poslat datovou schránkou, ale to není digitalizace. Digitalizace je, když vezmeme celý proces a zamyslíme se nad tím, jak ho udělat moderně, jednoduše a bez komplikací. Myslím si, že jsme to krásně viděli u všech formulářů ohledně koronaviru, kdy žadatelé vyplňovali úplně nesmyslná, pro ně nepotřebná políčka, a přitom to šlo udělat jednoduše. Jak se pak i ukázalo, sama ministerstva dokázala udělat alternativy k formulářům, dokázala to zjednodušit. Pro všechny to bylo pohodlnější včetně ministerstva, které najednou dostalo reálně digitální data, nikoliv PDF, což je prostě bordel, nikoliv data.

Za Pirátskou stranu máme připraveno několik pozměňovacích návrhů. První je elektronický spis, který řešíme v oblasti justice. Řeší to kolega Jakub Michálek. Už to tady i několikrát představoval. Opět - je to místo, kde je možné ten proces velmi zjednodušit, zrychlit všechna řízení. Je to jak drahé pro stát, tak psychicky náročné pro účastníky. A to, že se všechno protahuje, že se všechno dneska předává fyzicky, je jenom pro všechny opravdu na škodu.

Já budu představovat pozměňovací návrh týkající se otevřených rozhraní, takzvaných API, u agendových informačních systémů veřejné správy, abychom zajistili lepší interoperabilitu, lepší komunikaci. A dále budeme prosazovat proaktivní přístup zveřejňování informací pomocí Open dat.

Jak jsem již říkal, zaznamenal jsem i další pozměňovací návrhy. Já všem děkuji za to, že u těch digitalizačních zákonů byla vždycky velmi věcná debata a doufám, že se nám to tady podaří opět. A těším se na spolupráci.

