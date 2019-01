Prokeš (SPD): Podvod pod taktovkou města „Dáme na Vás“

Slavnostní otevření skateparku pro veřejnost proběhlo dne 4.11.2018. Velmi brzy zde došlo k několika zraněním, což pramení z druhu adrenalinového sportovního koníčku.

Problém tkví jinde. Díky iniciativě místních obyvatel, jenž si oprávněně stěžovali na zhotovení projektu, např. kvůli hlukové bariéře se zjistilo, že skatepark je vybudován na zcela jiném místě než bylo původně v plánu. Jedná se tedy oficiálně o černou stavbu, posvěcenou vedením bývalé radnice v Tuřanech.

Občané v projektu „Dáme na Vás“ hlasovali o jiném místě pro realizaci projektu. Pro někoho se jedná o bezvýznamnou změnu adresy umístění. Ale to je omyl. Pokud by znali místo umístnění parku místní obyvatelé, mohli hlasovat zápornými hlasy a výsledek by dopadl jinak. Proto tento projekt považuji za podvod.

Původně prezentoval zhotovitel umístění parku na pozemku p.č. 3751 v k.ú. Tuřany. Dne 24.7.2017 rada MČ Tuřany však nesouhlasila a doporučila k realizaci pozemek p.č. 3830 v k.ú. Tuřany s tím, že součástí je příloha přesného umístění projektu na tomto pozemku. Proto byla dne 7.11.2018 místním obyvatelem podána stavebnímu úřadu v Tuřanech žádost o odstranění černé stavby z důvodu mylné prezentace projektu. Odpověď ze stavebního odboru přišla 16.11.2018. Stavební úřad potvrdil, že stavba byla provedena bez povolení a zahajuje řízení o odstranění stavby. Skatepark je tak v současné době pro veřejnost uzavřen.

Dne 10. 12. 2018 však rada MČ Tuřany schválila nové geodetické zaměření skutečného provedení stavebního objektu stejnou firmou, jako u původní realizace. Skutečnost je taková, že rada MČ Brno Tuřany bude usilovat o výjimku a proplatí se k smírnému uzavření celé kauzy. Pokud by platila trestní a hmotná odpovědnost politiků, kterou v SPD prosazujeme, nikdy by tak k něčemu podobnému v rámci hospodaření s veřejnými prostředky nedošlo.

Předsedovi kontrolního výboru MČ Brno Tuřany, jsem podal žádost o mimořádné jednaní výboru, kde budu urgovat prošetření celé kauzy.

Leoš Prokeš, MBA SPD



Pokud se nebudeme bránit, zamete se celá věc pod koberec a tento podvodný projekt v hodnotě 1 350 000 Kč a další náklady spojené s odstraněním stavby tak nakonec zaplatí daňoví poplatníci. Proto žádám vyvození důsledků pro bývalou radu MČ Brno Tuřany a navrhovatele projektu pana Antonína Tůmu (ODS). Stříhaní pásky při otevření nových sportovišť je radostnou událostí jak pro veřejnost, tak pro starosty a místostarosty. Současně ale musí nést odpovědnost za své chyby.

Rozpočet 10 mil. Kč z veřejných prostředků schválený zastupiteli Brna na odstraňovaní černých staveb snad postačí. Zároveň budu bojovat proti projektu zvanému „participační rozpočet“ a budu usilovat o změnu způsobu hlasovaní.

Dle mého názoru má projekt „Dáme na Vás“ nedemokratické způsoby v hlasování o realizaci daných projektů.

Jednomu projektu můžete dát až dva kladné hlasy nebo jeden hlas záporný .V praxi to vypadá tak, že když se někdo rozhodne postavit před Vašim domovem např. skatepark, můžete hlasovat proti jedním hlasem. Ovšem nadšený soused nebo třeba někdo z Bystrce bude souhlasit a hlasovat pro stavbu svými dvěma hlasy.

"Participativní rozpočtování je jedním z prvků přímé demokracie.“ Velký propagátor projektu Tomáš Koláčný (Piráti) má nejspíš představu o přímé demokracii v této podobě. S tím však nejde souhlasit. Budu respektovat většinu, která bude hlasovat demokratickým způsobem, ale umělé navyšovaní hlasů je zvěrstvo, které nás vrací zpět do minulého režimu.

