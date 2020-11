Prokop (ANO): Fakt, že je naše největší kulturní centrum v žalostném až zanedbaném stavu, je bez debat

reklama

Milí sousedé, na úvod bych se s vámi chtěl podělit o jednu radostnou novinu! Tento týden jsem požádal o ruku nejlepší ženskou, kterou jsem kdy v životě poznal, a ona mi řekla “jo”...takže jsme na chvíli zapomněli na to, co se děje kolem, a několik dní si užívali pozitivní energie. Jinak už je listopad. Tenhle rok se toho děje tolik, že mi ty měsíce utíkají jako lusknutím prstu. V posledních týdnech se dělo mnoho změn a od rána do večera jsme pracovali na zvládnutí současné situace a tak jsem si tenhle týden vzal pár dní dovolenou, abych načerpal síly, takže report bude tentokrát kratší.

V pondělí jsem vedl poradu vedení, protože pan starosta trávil uplynulý týden v lázních. Byl na část porady vedení (primárně na jeho body) připojen na dálku stejně jako většina radních. Snažíme se v tuto složitou dobu být co nejvíce oddělení, abychom se vzájemně neohrozili karanténou, nedejbože se nenakazili. Nechceme ohrozit chod naší MČ.Jako první bod jsme projednali dopis od největší opoziční strany Hnutí pro Prahu 11. Představitelé této opoziční strany na schůzce s naším panem starostou představili 11 bodů pro Prahu 11, které je trápí a které chtějí diskutovat a vysvětlit. Pan starosta tyto body rozdělil mezi nás radní a já jsem dostal přiděleno odpovědět na témata ohledně rekonstrukce ubytovny Sandra a plánované výstavby sportoviště Hamr sport. Rád bych opozici tímto informoval o tom, že se úkolu samozřejmě zhostím a připravím vyčerpávající informaci k těmto bodům. Jak asi o mně víte, nic netajím, naopak snažím se o všem veřejně komunikovat, odpovědi pak i zveřejním pro všechny občany.

Dále jsme projednali informace o neplatičích nájemného za pronájem nebytových prostor. Za tento rok se nám objevilo několik velkých neplatičů, bohužel jejich dluh vznikl ještě “před covidem” a současná krize jejich problémy s neplacením nájemného o to více prohloubil. Je mi to moc líto, ale vzhledem k zákonu o nutnosti chovat se jako dobrý hospodář budeme muset některé naše nájemníky vypovědět. Nemůžeme tolerovat další prohlubování dluhů.Taky jsme projednali dopady rekonstrukce varny na ZŠ Mendelova 550, které jsou aktuálně minimální. Díky uzavření základních škol kvůli pandemii se teď staví naplno a nikoho stavba neomezuje. Děláme se stavební firmou, stavebním dozorem a mými úředníky, co jen můžeme, aby stavba maximálně pokročila, než se děti vrátí zpět do školy.Pak jsem konečně předložil pokrok v participativním rozpočtu projektů z roku 2019: jde o návrhy č. 22, 34 a 36, kde jsme vypsali projekty a realizaci. Moc se omlouvám všem, kteří se zúčastnili posledních ročníků participativního rozpočtu. Bohužel kvůli kovidu a personálnímu stavu mých odborů šly tyto projekty trošku na vedlejší kolej. Prostě bylo potřeba rozjet a ustálit velké investiční akce a až během léta jsme se dostali i k přípravě těchto menších akcí.

Další projekty z minulých ročníků půjdou k realizaci ještě do konce roku. Nakonec jsme projednali ještě havarijní stav střechy a oken v objektu KC Zahrada. Zde se nám podařilo dát dohromady dva projekty na výměnu oken a střechu a připravujeme soutěž na kompletní rekonstrukci, kterou bychom rádi realizovali hned z jara příštího roku. Fakt, že je naše největší kulturní centrum v žalostném až zanedbaném stavu, je bez debat. Bohužel příprava projektů na opravy, které jsem zdědil po mých předchůdcích, byl ve stejně ubohém stavu. Proto jsme strávili víc než rok jejich opravami.Jelikož jsem měl v úterý už mít home-office, tak jsem si v pondělí dal ještě porady se svými odbory a na Jihoměstské majetkové jako každý týden. Určili jsme si priority na další dvě rady města. Ve středu jsme měli státní svátek vzniku samostatného Československa. Psal jsem k němu krátké zamyšlení. Dokážete si představit, že jen před několika generacemi naši předci neměli vlastní suverénní stát? Vždy přemýšlím nad tím, jak samozřejmé to pro nás dnes může být, ale jak ohromný dar to vlastně je.Po rozpadu habsburské monarchie a konci první světové války se náš národ spojil a v čele s panem prezidentem Masarykem si vydobyl nejen svobodu ale i funkční demokracii. To vše díky roky trvající velké odvaze, spolupráci a optimismu. Mysleme na to.

V současné době mnoho z nás propadá negativnímu myšlení, to se dá pochopit. Těžká doba a rychlé změny kolem nás vyvolané světovou pandemií na nás kladou velké nároky. Ať se děje cokoli, věřím, že je důležité, abychom si vždy zachovali pozitivní přístup k věci. T.G. Masaryk řekl: „Dobrého je v řádu světa víc; ale to zlé člověk cítí silněji.“ Myslím, že obzvlášť v této době bychom měli mít tato slova na paměti. Jelikož byl státní svátek, sice jsem si připravil svoje pravidelné středeční bytové okénko, ale vydal jsem ho až ve čtvrtek, aby vám neuteklo. Věnoval jsem se v něm neustálému zdražování bytů v Česku a to i navzdory pandemii. Odkaz na článek dávám pod report do komentářů.Čtvrtek a pátek jsem si vzal tento týden volno, takže bych zbytek reportu rád využil k menší rekapitulaci své práce z dlouhodobého hlediska. Nedávno to byly přesně 2 roky od posledních voleb. To znamená, že jsme za půlkou tohoto období a je čas na menší ohlédnutí. A protože bez mého skvělého týmu a kolegů bych toho moc nedokázal, tak velké díky patří hlavně jim.

Vezmu to popořadě.Asi nejvíc si máknul můj odbor majetkoprávní, kterému velí Mirka Šandová. Jí patří díky hlavně za to, že se mnou má stále trpělivost i přesto, že ode mě dostává neustále šibeniční termíny na plnění úkolů.Za 2 roky její odbor pro mě zpracoval 735 smluv, které jsem následně podepsal. To je asi 38 smluv na měsíc, tedy asi 2 smlouvy na každý pracovní den! Neuvěřitelné!Z toho bylo přesně 360 smluv pouze na byty. To znamená, že jsme uzavřeli 360 nájemních smluv nebo prodloužení nájmů. Za všechny tyto smlouvy vděčíme naší neúnavné “šéfové byťáku”, paní Fantové.Ještě vyšší počet tisků vypracoval odbor majetkoprávní na Radu, kde jsem díky nim předložil a projednal 842 materiálů. To je v průměru víc než 30 tisků na jedno jednání rady! Dále to bylo 126 tisků předložených do Porady vedení a 53 tisků předložených a projednaných v Zastupitelstvu Prahy 11.Jsem na kolegy pyšný, protože se těchto čísel dosáhlo i navzdory letošní pandemii. Kromě toho jsme totiž nad rámec běžné agendy letos s kolegy strávili desítky, možná stovky hodin diskusemi a řešením pomoci podnikatelům po první vlně koronavirové pandemie, kdy jsme je systematicky odškodňovali za nouzový stav. A to nás nyní čeká znovu po druhé vlně.Má ještě někdo pochyb o tom, že se na úřadě nudíme? A to je pouze jeden z mých odborů.Druhý odbor správy majetku to má ještě výrazně těžší. Od počátku mého nástupu se potýká s neustálým podstavem zaměstnanců. Nápor práce, odpovědnosti a složitosti vykonávané práce je tak vysoký, že se bohužel nedaří dlouhodobě odbor naplnit. Vždy když někdo nový přijde, někdo jiný odejde. Je to obrovsky frustrující pro ty, kteří jsou v týmu dlouhodobě, a tak obrovský dík patří šéfovi odbor, Kvídovi Boublíkovi a jeho třem nejbližším lidem. Těmi je Věra Nacházelová, vedoucí Technického oddělení, která je zodpovědná třeba za opravy ve školách nebo rekonstrukcí bytů. David Voženílek, vedoucí Investičního oddělení, díky kterému se třeba rekonstruuje ubytovna Sandra, přistavuje křídlo Starochodovské školy nebo máme nové vnitrobloky. A asi pod nejvyšším tlakem je Dan Frýbok, v tuto chvíli pověřený vedením veřejných zakázek. Ten má největší zodpovědnost kontrolovat veškerá (a to dost složitá) pravidla a směrnice, aby všechny veřejné zakázky probíhaly v souladu se zákony a směrnicemi. Také je správcem rozpočtu a tím, kdo má zodpovědnost za kompletaci smluv a jejich zveřejňování v registru smluv. Málokdo si dokáže uvědomit jakou zodpovědnost a obrovskou agendu moji kolegové nesou na svých bedrech. O to víc mě mrzí, když si občas čtu různé pomluvy a kritiku na sociálních sítích.

Pro ty všechny mám jednu zprávu! Stále máme volná místa, přihlaste se a pojďte nám ukázat a dokázat, že to zvládnete líp!Odbor správy majetku zvládl za ty 2 roky například: Uzavřít 185 smluv včetně dodatků. Vypracovat 261 materiálů na Radu. Vypraovat 281 materiálů na PV. Předložit 7 tisků na ZMČ.A to pořád není všechno. Moje “třetí noha”, na které moje práce stojí, se opírá o společnost Jihoměstská majetková, a.s. Tu jsem přebíral ve velmi špatném stavu, kdy firma byla rozvrácena jak personálně, tak finančně. Zde bylo nutné ze všeho nejdřív udělat zásadní restrukturalizační změny. Bezprostředně po nástupu do funkce jsem začal hledat nového ředitele, který by firmu dokázal postavit na nohy. Po půl roce intenzivního hledání se povedlo najít Radka Adamce, který dnes už ve firmě působí více než rok.Za rok se mu povedlo opravit účetnictví, postavit nový účetní tým. Nový tým předpisářek a vyměnit celou řadu dalších lidí a profesí. Povedlo se mu obsadit Zahrady Opatov, což byl hlavní problém pramenící z minulého volebního období. I přes dnešní šlamastiku s kovidem a problémy s nájmy máme v tomto objektu obsazenost dlouhodobě přes 92%, což je výborné číslo. Zkraje roku, než se rozhořela epidemie, byla obsazenost dokonce 98%. Díky těmto číslům se podařilo vybavit kuchyní a podlahami velkou část uvolněných bytů, které jsou díky tomu pronajaté solventním a dlouhodobým nájemcům. Také tomu vděčíme i za to, že se zásadně zlepšilo vnímání objektu. Už netrpí kriminalitou, nepořádkem či rušením nočního klidu.S novým ředitelem jsme také letos založili úplně novou divizi přípravy investičních akcí, které má dnes už na starosti část oprav a investic, které dříve realizoval můj přetížený odbor správy majetku. Zde také vznikl zcela nový elektronický systém správy našich budov, kde je na pár kliků dostupný seznam nutných a plánovaných oprav a investic, odhady nákladů a aktuálně rozpočtované finance. To vše nám do budoucna přinese zrychlení a zefektivnění správy majetku na naší MČ.Jak vidíte, milí sousedé, událo se toho opravdu neskutečně moc a to jsem ani nevypsal úplně všechno. Ještě jednou chci poděkovat svým odborům a všem kolegům, bez kterých by to nikdy nebylo možné dát dohromady. Obětovali opravdu ohromné úsilí, spoustu času a energie do toho, aby se vše zdárně realizovalo.

Moc díky a těším se na další spolupráci.Na závěr bych chtěl ještě zodpovědět jeden dotaz, který od vás poslední dobou dostávám, a to zda Praha nezvažuje dočasné zrušení modrých zón jako na jaře kvůli koronaviru. Zeptal jsem se na to pana primátora a od jeho kolegů jsem se dozvěděl, že bohužel ne. Ačkoli se na to myslelo, vystoupila proti návrhu Záchranná služba a to z toho důvodu, že na jaře byl výrazně zhoršený průjezd městem a bylo často nemožné zastavit přímo u domu, kde zasahovali. Obzvláště v tomto období klade Praha na první místo právě záchranný integrovaný systém, což je pochopitelné.A to by bylo opět vše. Děkuji všem za to, že sledujete a čtete mé reporty, a přeji vám krásný další týden. Dávejte na sebe pozor.

