Prokop (ANO): Libeňský most - Rekonstrukce nebude, Praha velmi draze postaví nový!

Dnes jsme se z rady dozvěděli, že z původního Libeňského mostu zbydou jen kousky pilířů. Praha postaví most nový. Trvalo to šest let a bude to stát 2,5 miliardy! Tomu se ani nechce věřit.

reklama

Kdyby v roce 2017 prošlo naše řešení, stálo by to 4x méně, tzn. 600 milionů, a most už byl hotový! Poděkujme nekompetentnosti předchozího radního Adama Scheinherra (Praha Sobě), který na nebourání Libeňského mostu vybudoval politickou kariéru!

Anketa Vadí vám chování Andreje Babiše v TV debatách a v Poslanecké sněmovně? Vadí 8% Nevadí 89% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5184 lidí

Jak to dopadlo? Most se zbourá, postaví se tam replika a oni to nazývají "citlivou rekonstrukcí". To vše proto, aby nemusel přiznat svým voličům a vlastně celé Praze své fatální selhání, které vyjde Pražany o dost dráž!

Připomeňme si, jak šel čas. První zprávy o havarijním stavu Libeňského mostu se začínají v médiích objevovat v roce 2015. Největší diskuze mezi politiky a odborníky probíhají v letech 2016 a 2017. Jedni navrhují kompletní demolici a stavbu nového mostu, jiní preferují rekonstrukci s ohledem na historickou hodnotu stavby.

V roce 2018 se vedení města rozhoduje pro rekonstrukci mostu, jsou představeny konkrétní plány a diskuse se soustředí na rozsah zachování historických prvků mostu. Plány zdržela i pandemie covidu, v roce 2021 ale měly začít přípravné práce na rekonstrukci, které měly v letošním roce skončit a měla být zahájena rekonstrukce samotná.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



územní plánování Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Prokop (ANO): Odvolání starostky Zdeňkové bylo smutným, ale nutným krokem Prokop (ANO): Jsem připraven nutit pražskou koalici k řešení neúnosné situace Prokop (ANO): Rozpočtové paradoxy Prahy 11 Prokop (ANO): Dozimetr v Praze pokračuje? Fakta o pochybném výběrku na metro D

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE