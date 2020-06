Prokop (ANO): Lidi se za tabulkové platy na těžkou práci prostě nehlásili

reklama

Milí sousedé,

jak si užíváte první víkend s opravdu letním počasím? Já jsem letos úplně poprvé vytáhl motorku. Alespoň na chvilku teď o víkendu. I ten nedostatek času je bohužel důsledek práce na radnici. Člověk nemá skoro čas na svoje koníčky.

Ale nechci si vůbec stěžovat. Pracovat pro Jižní Město a sloužit Praze mě baví. Před lety jsem se pro to rozhodl a nevzdám se jen tak. Navíc je vidět, jak se nám mění Jižnák přímo před očima. Dostavuje se škola, opravuje se stanice Metra Opatov, po celém Jižňáku vznikají nádherné květinové záhony a louky. Máme před sebou ještě velký kus cesty, než budu moct říct “mám hotovo”, než se naplní všechny vize a sny, ale stojí to za to.

Nyní se pojďme podívat na události uplynulého týdne.

V pondělí jsme měli celý den poradu vedení, trhli jsme rekord a jednali jsme od devíti od rána až do půl třetí odpoledne. Bez jediné přestávky. Šílené. Ale projednali jsme přes 30 bodů. Mezi ty nejdůležitější řadím jistě dofinancování druhé etapy projektu rekonstrukce bývalé ubytovny Sandra (www.bydleni-sandra.cz).

V další etapě máme v plánu zateplit plášť, vyměnit topení a okna a opravit komplexně střechu. Chceme, aby bydlení v Nové Sandře bylo i po energetické stránce co nejlevnější. Prostě tak, aby to bylo opravdu dostupné bydlení se vším všudy. Díky skutečně konstruktivnímu přístupu radních z hlavního města Prahy, Pavel Vyhnánek a Adam Zábranský – pražský radní, máme nastaven férový model financování. Páni radní totiž Praze 11 už nechtěli dát dalších 150 milionů Kč na Sandru darem, protože by to nebylo spravedlivé pro jiné městské části, které nutně potřebují pomoct dofinancovat zase jiné projekty. A já tomu zcela rozumím. Takže jsme po několika jednáních našli mode, ve kterém nám Praha na zateplení přispěje, ale výměnou za to dostane určitý počet ubytovacích jednotek, které bude obsazovat svými lidmi. Osobně chci za tento konstruktivní přístup a věcné jednání oběma zmíněným radním poděkovat, protože bez nich bychom nemohli o zateplení Nové Sandry ani uvažovat.

Dále jsme od architektů shlédli prezentaci možností technického a designového řešení nové lávky přes Opatovskou mezi poliklinikou a nákupním centrem, kterou jsme museli bohužel minulý rok z bezpečnostních důvodů zbourat. Vybrali jsme řešení, které podle všeho splňuje nejlepší poměr “cena / výkon” a bude zapadat svým vzhledem do okolí Jižního Města. Nyní budou kolegové z odboru správy majetku zpracovávat projektovou dokumentaci. Cílem je mít letos hotový projekt, stavební povolení a příští rok lávku znovu postavit.

Taky jsme projednali materiál mapující objekty nepřipojené na veřejný kanalizační řad na Praze 11. Zjistili jsme, že je i tady u nás několik rodinných a jiných domů nepřipojených na kanalizaci. Chceme život a životní prostředí na Praze 11 neustále zlepšovat, takže budeme nyní hledat dotační zdroje, jak tento problém vyřešit.

Na závěr jsme ještě schválili tvorbu a správu fb stránky Městské části Praha 11 ve vietnamském jazyce a mutaci webových stránek MČ Praha 11 do cizích jazyků. Kolegovi Jiravovi se na tento projekt podařilo sehnat dotační peníze, takže to nezatíží náš rozpočet a budeme tak moci nabídnout lepší komunikaci s radnicí menšinám na našem území.

V úterý ráno jsem měl poradu se svými odbory tak jako každý týden. V poledne mě pozvala na oběd naše poslankyně Monika Červíčková. Řešili jsme návazné kroky novely zákona o bytových družstvech a SVJ, který jsme spolu řešili. Taky jsme řešili praktický dopad a první odezvu “z terénu” na nový zákon o autovracích, který díky naší společné práci s poslanci hnutí ANO mohl projít. Monika se teď věnuje změně zákona o zakládání firem. Hnutí ANO totiž chce, aby bylo mnohem jednodušší. Protože jsem zodpovědný na Praze 11 i za podporu podnikání, konzultovali jsme některé detaily z této novely. Opravdu se na to těším.

Odpoledne pak byl celý den Výbor pro územní rozvoj na hl.m.Praze. My jsme tam měli jen dva podněty. Jeden byla změna v území Na Jelenách, kterou jsme jednohlasně zamítli. A druhá byla změna pozemků kolem stanice metra Roztyly. Vzhledem k tomu, že tam vzniká územní studie, o které jsem vám několikrát psal a která se mi moc nelíbí, tak jsem požádal na výboru o odložení hlasování o této změně až do dokončení územní studie.

Večer jsme pak měli volební sněm hnutí ANO na Praze 11. Strašně to letí a mě vypršel mandát předsedy naší Jihoměstské organizace. Chtěl bych poděkovat všem našim členům za obrovskou důvěru, kterou mi v úterý znovu vyjádřili tím, že mě znovu zvolili předsedou. Taky bych chtěl pogratulovat Jan Říčař ke zvolení 1. místopředsedou a Martin Horák zvolením místopředsedou oblastní organizace Prahy 11! Těším se na další spolupráci.

Středa se kompletně točila kolem dostupného družstevního bydlení. Jistě víte, že velká bytová krize v Praze je pro nás důležité téma, o kterém mimo jiné často píšu. Tento týden jsme ho také řešili s kolegy u kulatého stolu, který svolala radní pro bydlení hl.m. Prahy Hana Kordová Marvanová. Za Prahu 11 jsme se tam sešli v největším zastoupení. S panem starostou Jiřím Dohnalem, místostarosty Martinem Sedekem i Jakub Lepš.

S kolegy z magistrátu a z ostatních městských částí jsme jednali o projektu, který má městu právě s touto krizí pomoci. Projekt, který pracovně nazýváme jednoduše “Dostupné družstevní bydlení”, je také součástí bytové politiky Rady hl. m. Prahy, která se opírá o tyto základní principy:

Vytváření podmínek pro rychlou výstavbu a pomoci sociálně nejslabším

Pomoci středním příjmovým skupinám, aby si vlastními silami mohly zajistit bydlení, které je pro ně v hlavním městě čím dál méně dosažitelné.

A proč věříme, že zrovna družstevní bydlení může být jedním z možných řešení této krize? Co je jeho největším benefitem?

Úspora finančních prostředků občanů za koupi pozemku, která se odsouvá až na fázi vypořádání. To se děje díky institutu práva stavby, který se v Čechách nepoužíval od začátku padesátých let. Poskytuje družstvu tu výhodu, že nemusí hned splácet cenu pozemku a šetří tím náklady na samotnou výstavbu.

Další velmi důležitou výhodou projektu Dostupné družstevní bydlení je fakt, že členové družstva nebudou zatíženi břemenem hypotéky.

Na Praze 11 aktuálně vyhledáváme vhodné lokality a dolaďujeme přesnou metodiku realizace projektu. Předpokládám, že vás s tím budeme moci seznámit již během letošního podzimu a moc se na to těšíme.

Přes poledne jsme pak měli koaliční jednání, kde jsem kolegům představil návrh na změny v mém odboru správy majetku, který někteří z nich kritizují. Musím bohužel uznat, že někdy je kritika na místě. Aktuálně mám na odboru ze čtrnácti míst obsazených pouze sedm. Lidi se za tabulkové platy na těžkou práci prostě nehlásili. A tak zbylí kolegové prostě nestíhají nápor projektů, který se na nás valí a některé projekty nabírají skluz. Mám plán, jak to řešit. Kolegům jsme ho představil a za čtrnáct dní se k němu zase vrátíme.

Odpoledne jsme se pak vrátili k tématu družstevního bydlení, ale už ke konkrétnímu projektu na Praze 11. Zřídil jsem pracovní skupinu, do které jsem pozval mimo kolegy z Prahy 11 i radní hl.m.Prahy Hana Kordová Marvanová. Prošli jsme věcně materiál, který jsem předložil v březnu do Rady a shodli jsme se na tom, že je nutné jej v některých ohledech ještě podrobit několika analýzám a na základě nich jej lehce upravit. To bych chtěl stihnout během léta, abych vám na podzim mohl odprezentovat už finální a konkrétní řešení prvního pilotního projektu výstavby družstevního bydlení na Praze 11.

Na čtvrtek Zdeněk Hřib – primátor Prahy svolal mimořádné Zastupitelstvo hl. m. Prahy, které jsme vyvolali kvůli zavření Smetanova nábřeží bez dohody s Prahou 1 a taky z důvodu nevysvětlených otázek kolem programu COVID Praha. Mohla to být náhoda nebo úmyslná zlomyslnost. To už navždy zůstane jen spekulace. Ale pan primátor jednání, o které jsme požádali, svolal na den, kdy bylo již skoro rok plánované jednání Zastupitelstva Prahy 11. Donutil mě tak několikrát přejíždět z magistrátu na Jižňák a zpět. Zrovna ve chvíli, kdy jsem musel odjet na Prahu 11, se do mě pan primátor pustil a osočil mě ze lží v jednom z mých článků. Tohle beru jako opravdu velkou zbabělost, že se mi to neodvážil říct do očí, když jsem byl přítomný. Měli jste vidět jeho výraz, když jsem se pak vrátil a na jeho osočení jsem věcně reagoval. Moje slova o pochybnostech k programu COVID Praha potvrdila ve čtvrtek na mikrofon i sama radní Hana Kordová Marvanová. Ta doslova řekla, že když pro záchranný balíček v radě hlasovala, vůbec netušila, že pomoc kromě živnostníkům a drobným podnikatelům půjde i k miliardářům. Což se přesně stalo. Praha posla “záchranné” peníze i firmě, která má obrat za minulý rok přes 1,5 miliardy Kč.

Pan primátor Hřib vůbec nepochopil, že úloha opozice je kontrolovat Radu a to, jestli dělá vše v souladu se zákonem ve prospěch Prahy. A především pak, že úlohou Rady je opozici na její dotazy odpovídat a vysvětlovat, co dělají a proč. Pan primátor neustále napadá opozici, nyní i osobními útoky. Musím říct, že takto arogantního člověka bez špetky sebereflexe jsem v takto významné funkci ještě neviděl.

Nakonec jsme na jednání na velké Praze projednali vše potřebné. Nakonec koalice pod naším tlakem ustoupila a dohodla se na podmínkách provozu Smetanova nábřeží s Prahou 1 a u programu COVID Praha hlavně pod tlakem mých článků, které pan primátor tolik kritizoval, vše vysvětlili. Díky tlaku opozice dokonce i zveřejnili celý seznam firem, kterým poskytli pomoc. Ty budeme nyní analyzovat a zjistíme, zda mezi nimi náhodou není nějaká spřízněná firma některého z radních. Celý tenhle záchranný balíček má od začátku takovou zvláštní pachuť protekcionalismu a zvýhodňování a určitě se mu budu ještě věnovat.

Na zastupitelstvu Prahy 11 byla asi největším tématem nástavba kotelny Vojtíškova, která nebyla ale vůbec na programu. Opoziční zastupitelé z Hnutí pro Prahu 11 přivedli odpoledne na interpelaci mnoho občanů z okolních domů, které poštvali proti nám. Pan kolega Sedeke se snažil mnohokrát vysvětlit, že nemáme jako Rada možnost projekt zastavit. Lidé to bohužel nechtěli slyšet, ale snad to pochopili. Pokud by kohokoli toto téma zajímalo víc do hloubky, doporučuji si přečíst článek kolegy Sedeke v posledním Klíči, kde detailně popisuje rozdíl mezi státní správou a samosprávou. Najdete ho zde: https://www.praha11.cz/…/casopis-klic-zpravo…/klic-2020.html

Pan starosta nakonec slíbil, že svolá pro dotčené sousedy ještě jedno jednání s investorem, aby si mohli vysvětlit některé otázky, na které ani my neznáme odpověď. Na zastupitelstvu zaznívalo, že panuje obava z toho, že se z nástavby kotelny stane ubytovna pro zahraniční dělníky nebo pro propuštěné vězně. Nebo to, že jsme nájemní smlouvou na pozemky v jejím okolí umožnili výstavbu realizovat. Přitom to bylo obráceně. My chceme od investora vybudovat víc parkovacích míst, které bude moct využít kdokoli ze sídliště. Současně pak má investor podmínku vysadit mnoho stromů, parkovací stání udělat na zatravňovacích pásech, aby nebyly asfaltové, nýbrž zelené atd. Taky zaznívalo, že jsme vůbec projekt neprojednali s veřejností. Což také nebyla pravda. Projekt byl projednán na výboru pro územní rozvoj, který je veřejný. I přesto jsme souhlasili, že zorganizujeme ještě jedno setkání. Samotného mě zajímá, jak to se vznesenými pochybnostmi ve skutečnosti je.

Panu starostovi s organizací jednání investora a dotčených občanů pomůžu a věřím, že se vše vysvětlí.

V pátek jsem se pak věnoval už jen vám. Měl jsem schůzku s některými z vás právě kvůli kotelně Vojtíškova a pak jsem odepisoval na vaše zprávy a e-maily. Hodně z vás mi posílá fotky rozbitých chodníků a vozovek. Když na to s úředníky pak koukáme, prakticky ve všech případech nejde o naše chodníky. Ty zničené jsou ve správě TSK Praha nebo Dopravního podniku. Budeme s kolegou Martinem Duškou, radním pro dopravu, vyvíjet usilovný tlak na tyto magistrátní organizace, aby se stav chodníků a vozovek co nejdříve zlepšil.

A to je vše. Večer mě čeká ještě koaliční jednání, kde budeme řešit dodatek koaliční smlouvy a zítra máme Radu, kde předkládám několik tisků, tak se na to jdu ještě připravit. Jo a nezapomeňte, že od zítra platí nová pravidla pro nošení roušek. Od pondělí už nebudou venku povinné ani při nedodržení rozestupů. Od 15. června už nebudou lidé muset mít venku roušky ani v případech, kdy budou blízko u sebe. Nově bude také povolen prodej občerstvení na trzích či švédské stoly v restauracích.

Přeji klidný zbytek neděle a zítra ať máte úspěšný den!

