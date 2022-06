Prokop (ANO): Největší korupční skandál v historii Prahy

reklama

Miliony korun si do kapes nastrkala zločinecká banda složená z kolegů pana primátora a náměstka Adama Scheinherra. Tohle je největší korupční skandál v historii Prahy! Přímo na pražské radnici zasahovalo komando Národní centrály proti organizovanému zločinu, a to konkrétně v kanceláři náměstka Hlubučka z hnutí STAN.

Tohle mi naprosto vyrazilo dech a včera jsem z toho málem oněměl. Ještě nikdy v historii se nestalo, že by policie zatkla skoro celé vedení Dopravního podniku a náměstka primátora Prahy za velice důvodné podezření z rozkrádání obrovských peněz z městských zakázek.

A už vůbec se nikdy nestalo, že by docházelo k takovému rozkrádání při nepřímé toleranci ze strany primátora a náměstka pro dopravu! Ti si totiž včera nejen zachovali ledový klid a nejen, že se tváří, jako kdyby se jednalo o úplnou maličkost, ale dokonce se z toho vymlouvají tím, že prý si celou dobu MYSLELI, že se tam krade, a tak kvůli tomu před 2 lety pan Scheinherr v tichosti podal trestní oznámení.

Chápete to? Dopravní podnik za poslední dva roky řešil zakázky za DESÍTKY MILIARD korun. Desítky miliard korun, které měli v rukách přímo tito lidé, kteří jsou nyní zatčeni. A pan primátor s panem Scheinherrem si celé tyto dva roky mysleli, že se tam děje nějaká korupce, podali kvůli tomu trestní oznámení … a pak si SEDLI NA RUCE, dva roky nic nedělali a nechali je to rozkrádat.

Žádná snaha tyto aktivity více přezkoumat a zjistit pravdu, nebo z pochybnosti alespoň činnost podezřelých omezit. Absolutně nic. Dali jim úplně volnou ruku a nechali je manipulovat s miliardami korun z peněz daňových poplatníků.

Pan náměstek Adam Scheinherr se sice brání tím, že podal trestní oznámení, ale to je přece to naprosto nejmenší, co mohl udělat. Celé dva roky měl na starosti Dopravní podnik a všechno, co se tam dělo, tak spadá pod něj. Pokud o korupci věděl nebo měl i nejmenší pochybnost, jeho zodpovědnost byla zakročit. To je povinnost vyplývající z jeho funkce!

Zdeněk Hřib odpovědnost za vedení svých lidí má ale také. Sice to nyní shazuje na náměstka pro dopravu Scheinherra, ale nevěřím, že celou dobu nevěděl, co se děje jen pár dveří od vlastní kanceláře. Musí přece vědět, s kým pracuje. Potom, jaké aféry se objevily kolem hnutí STAN v posledních měsících, by si přece každý rozumný primátor prověřil, koho nechává pod svým dohledem spoluřídit hlavní město. Obzvlášť, když jde o obrovské zakázky a největší stavby ve městě (např. metro D).

O to více mě naprosto fascinuje, že sestavit pražskou kandidátku STAN po rezignaci pražského předsedy Petra Hlubička do letošních komunálních voleb dostala za úkol Jana Plamínková. To je ta, která konzultovala přes pana Polčáka s mafiánem a společníkem Krejčíře panem Redlem obsazování lidí do pražských firem. Jedná se tedy o další osobnost spjatou s korupcí, kauzami a rozkrádáním. Je vidět, že vedení STAN nemá absolutně žádnou sebereflexi.

Je tohle vůbec možné? Jak si to mohou dovolit? Skoro jako by hnutí STAN po včerejším naprostém skandálu na magistrátu plivalo obyčejným lidem do tváře. Co na tohle říká pan ministr vnitra Vít Rakušan?

A předtím, než mě někteří zkritizují za to, že pouze využívám této aféry pro to, abych očernil současnou koalici, tak si prosím uvědomte, že už celou řadu měsíců upozorňuji na podezřelá výběrová řízení a podivně rozdělené zakázky, které konkrétně Dopravní podnik nebo magistrát obecně uzavírá.

Tohle totiž není zdaleka poprvé, co se kolem koalice a Dopravního podniku dějí pochybné věci!! Jen v rychlosti, psal jsem například o tomhle:

Výběrové řízení na stavbu metra D, kterou pánové nastavili tak, že výrazně ZNEVÝHODNILO a prakticky tak DISKVALIFIKOVALO velký okruh potenciálních dodavatelů. Skoro jako by ho někdo “ušil na míru” jedinému možnému vítězi, když některým firmám dali k dispozici důležité dokumenty a podklady DLOUHO dopředu před výběrkem a těm ostatním dali naopak extrémně krátký čas na přípravu.

Společnost Metroprojekt, která (jak se zdá) stála na obou stranách výběrového řízení metra D, když se jako smluvní poddodavatel podílí na realizaci stavby a zároveň svojí činností pomáhala Dopravnímu podniku vybírat výherce tendru!

Vůbec ten fakt, že se metro D začalo stavět několikanásobně dráž než v Evropě.. Srovnejte cenu pražské stanice metra (10 miliard Kč) s Bulharskem (1,5 mld.), Řeckem (2 mld), Varšavou (3 mld.) nebo Paříží (4,6 mld.) !! A to ještě dlouho před tím, než začala válka a než vyletěla inflace nahoru. To vzhledem k šíleným podmínkám výběrka bylo s nejvyšší pravděpodobností důsledkem špatného hospodaření koalice.

Kromě DPP jsem mluvil i o dalších pochybných kšeftech na magistrátní úrovni. Nebudu se ani znovu rozepisovat o IT zakázkách v hodnotě více než 100 milionů Kč, které magistrát rozdal z ruky bez řádného tendru.

Rozčiluje mě právě z těchto důvodů, když se pan primátor nebo pan Scheinherr tváří, jako kdyby se pod jejich vedením dělo všechno skvěle a přesně tak, jak by mělo, když ve skutečnosti je to dlouhodobě úplně NAOPAK. A nejen to. Pánové také dlouhodobě znemožňují opozici řádně a do hloubky projednat všechny otazníky a závažné pochybnosti, které se tu už více než rok objevují.

Tohle si nenecháme líbit. Budeme důrazně žádat nejen odpovědi od lidí, kterých se aféra přímo dotýká, ale i zodpovědnost od pana primátora, náměstka Scheinherra a dalších, kteří nad nimi měli mít dohled!

