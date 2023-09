Prokop (ANO): Pražská koalice sestavená na vládním půdorysu Pražanům žádné výhody nepřináší

reklama

Logicky by se nabízelo, že náměstek Hlaváček dojde za svým stranickým kolegou, ministrem vnitra Vítem Rakušanem a pokud Praha skutečně budovu potřebuje, což podle nás není úplně jednoznačné, dohodnou se spolu na výhodném odkupu pro město. Evidentně když jde o to se společně vyfotit, sejít se dokáží, tak by to mohlo fungovat. Realita je však jiná!

Praha se musí přihlásit do dražby a soupeřit s dalšími zájemci. V průběhu jednání rady se však ukázalo, že pošta nastavila podmínky dražby tak, že se jí město v podstatě ani zúčastnit nemůže. I dle názoru legislativního odboru je to za těchto podmínek velmi právně sporné. Pošta chce zůstat v nájmu na 5+5+5 let za pevné nájemné cca 6 milionů, ale posudek magistrátu hovoří o 9,5 milionech. Absolutně se to nepotkává u vyvěšení záměru, který musí hlavní město vždy provést. Dále v případě rekonstrukce budovy bude mít vlastník budovy povinnost, aby nabídl obdobné prostory v okruhu 500 m2.

Další otázkou je, co s budovou hlavní město plánuje v případě, že by se odkud nakonec přeci jen zdařil. Pokud jejím záměrem je vybudování dostupného bydlení, pak jsme v hnutí ANO samozřejmě připraveni projekt odkup podpořit. Ale máme obavy, že současná koalice není schopná takový projekt rozumně a efektivně uchopit.

Podívejme se například na to, jak to dopadlo nebo spíš zatím nedopadlo s Novou Palmovkou, která je rozestavěná už několik let. Jednoduše máme strach, aby to nebyl jen další tunel z peněz daňových poplatníků.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



územní plánování Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Prokop (Levice): Zdravotní sestra 33 987 Kč, manažer 48 271 Kč. Čí práce je přínosnější? Kauza „Bartošovy koberce“: Panuje rozruch, ministerstvo se přitom vyjádřilo Prokop (ANO): Čižinský není Mirek Dušín, apelem na rezignaci Pospíšila dost možná kryje něco jiného Prokop (ANO): V odloženém návrhu směny pozemků ke stavbě metra D je řada nejasností

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE