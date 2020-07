Prokop (ANO): Třicetileté problémy a spory s restituentkou pozemků snad budou mít řešení

reklama

Milí sousedé, sice jsem původně po dovolené pravidelný report psát nechtěl, ale nedalo mi to. Už cestou ze Šumavy domů jsem si řekl, že vám musím i tento týden napsat.

Taky jsem vám chtěl poslat tuhle fotku z cesty mezi Kvildou a Modravou od pramenů Vltavy. Je z pátku a takové vedro jsem na Šumavě ještě nezažil. A to je Kvilda nejchladnější místo v ČR s průměrnou roční teplotou 4 stupně. Letos jsem se rozhodl trávit dovolené výhradně v naší republice a podpořit tak místní podnikatele po dvouměsíčním nuceném zavření kvůli koronavirové epidemii.



Minulý týden jsme byli s přítelkyní nejdřív tři dny v Hluboké nad Vltavou, kde jsme na kolech projeli celé okolí a ochutnali snad všechny druhy piv včetně toho lokálního v místním minipivovaru. Další tři dny jsme byli v Třeboni, kde se na kole jezdilo ještě pohodlněji. :-) Pochopitelně jsme jedli výhradně české ryby. Pokud sem pojedete a chcete ochutnat skvělé čerstvé ryby, rozhodně doporučuji Bistro u Sumečka ve Staňkově. A poslední tři dny jsme strávili na Šumavě, kousek od Kvildy, kde jsme už odložili kola a jen chodili, což byla příjemná změna. Obecně myslím, že moře a Alpy si ještě užijeme v budoucnu, tak proč nepodpořit české podnikatele, co říkáte? Také je letos podpoříte?



Ono se toho však i jinak na Jižním Městě dělo docela dost, přestože jsem na týden odjel na dovolenou.



Tenhle report píšu primárně s velkým vděkem a poděkováním všem mým kolegům a spolupracovníkům z odboru majetkoprávního, odboru správy majetku, Jihoměstské majetkové a samozřejmě taky mému sekretariátu. Ti všichni celý minulý týden dělali na rozdělaných i úplně nových úkolech, které ode mě dostali, než jsem odjel. Většina kolegů si už po dvou letech zvykla, že i když jsem na dovolené, neznamená to, že se nepracuje, takže jsme minimálně s vedoucími a mým sekretariátem byli stále ve spojení.



Kolegyním z majetkoprávního odboru se povedlo připravit v hrubém návrhu tisk na radu, která se bude 20.7. věnovat pomoci našim podnikatelům. Ti se díky tomu budou moci připojit k programu COVID nájemné. Metodiku a postup schválila pracovní skupina, kterou jsem pro tyto účely založil. Pokud vás to zajímá podrobněji, tak o tom už jsem psal. Odkaz dávám do komentářů. Dále za pomoci kolegyně Marty Šorfové, naší předsedkyně výboru pro územní rozvoj, kolegyně připravili na radu tisk, který konečně rozuzlí 30 let neřešené problémy a spory s restituentkou pozemků na Jižním Městě, paní Hejcmanovou. Jde o další nápravu křivd minulého režimu, na kterou všechny garnitury dříve kašlaly. Já se už na začátku své funkce rozhodl to konečně definitivně vyřešit. Taky dotáhli výpůjčku pozemku od magistrátu, aby mohly započít práce na vybudování nových kontejnerů na tříděný odpad v Brechtově ulici, po kterých místní lidé volají už několik let.



Kolegové z odboru správy majetku dokončili přípravu schvalovacích a změnových listů nové Sandry na příští poradu vedení. Tyhle změny pravidelně zajímají i naši opozici, takže jí s nimi budeme moci konečně seznámit. Dále s projektanty dokončili projektovou dokumentaci na zlepšení energetického standardu právě budovaného nového křídla Starochodovské školy. S dodavatelem dokončili Vnitroblok č. 46 – Sulanského – Novomeského, ten se bude už po neděli předávat městu zcela nový a hotový, a také předali do realizace Vnitroblok č. 44 – Konstantinova – Černockého, kde aktuálně začínají práce. Vybrali zhotovitele na studie čtyř cyklostezek, na které nám daroval finance magistrát:

- podél ulice U Kunratického lesa

- prodloužení cyklostezky A225 k sídlišti Košík

- zabezpečení úrovňového křížení pro pěší a cyklisty přes ulici Novopetrovická s navazující stezkou

- bezbariérové úpravy podchodu na cyklotrase A21 v ul. Opatovská



Kromě toho jsou v plném proudu přípravy na realizaci mnoha oprav a investic v našich školských objektech. Ty se budou dle plánu i přes zpoždění kvůli koronaviru realizovat o letních prázdninách.



Na těchto akcích nyní naplno spolupracuje náš odbor správy majetku s technickým oddělením Jihoměstské majetkové. Zřídili jsme pro tyto účely zcela nové pracoviště a propojili jsme a posílili personálně obě strany, aby šlo vše co nejrychleji kupředu. Akcí je mnoho a tak vybírám pár příkladů těch, co byly v uplynulém týdnu připraveny k realizaci:



- Základní Škola Shulhoffova 844 - zde proběhne kompletní rekonstrukce výměníkové stanice

- Základní Škola Jírovcovo nám.1782 (Campanus) - zde budeme upravovat sociální zázemí pro Mateřskou školu

- Základní Škoal Mendelova 550 - zde budeme upravovat sociální zázemí pro Mateřskou školu

- Základní Škola Pošepného nám. 2022 - zde budeme upravovat sociální zázemí pro Mateřskou školu

- Klokánek v Láskově ulici, zde budeme rekonstruovat elektroinstalaci v několika bytech, kde je elektro už téměř v havarijním stavu.

Kromě toho kolegové ze správy majetku připravili na radu 20.7. celou řadu tisků. Například další postup ve věci rekonstrukce varny Mendelova, výdejny Mikulova apod. Snad se tedy na letní radě podaří tyto věci posunout kupředu.



Kolegové z Jihoměstské majetkové také v minulém týdnu dokončili další seče trávníků. Tráva letos roste mnohem více než v minulých letech, neustále se střídající počasí jí opravdu svědčí. Dále se provedli na mnoha místech letní řezy keřů a pletí květinových záhonů. Několik z vás mi kvůli tomu v týdnu psalo. Většinou je to z důvodu dopravní bezpečnosti, tedy že přes přerostlé keře je špatně vidět při vyjíždění z ulic. Také přerostlé keře často zasahují do chodníků a omezují jejich průchodnost.



Nemusíte se bát. Kolegové tomu rozumějí a vědí, kdy se keře mohou stříhat, aby se jim neublížilo a nepoškodilo je to. Také to dělají citlivě a, pokud třeba vidí ptačí hnízdo, rozhodně ho nezničí. Jde o naši bezpečnost a kvalitu života, ale vždy se při tom samozřejmě dbá i na přírodu a životní prostředí. Tyto dvě roviny jsou pro kolegy v Jihoměstské majetkové vždy na stejné úrovní priorit. A protože kolegové ze zeleně opravdu nelenili, ještě kompletně vyplely a opravily záhony na Pochozí zóně Háje. K tomu vám dávám i fotky do komentářů. To fakt prokouklo!



Tento měsíc nás také od 16.7. nás čeká už druhé blokové čištění v letošním roce. Tak prosím sledujte značení v ulicích a odparkujte si prosím auta.



Na závěr musím ještě poděkovat mému úžasnému sekretariátu, který mě v posledních dnech informoval o všem podstatném, co se na Jižňáku dělo, takže jsem mohl na podstatné věci ihned reagovat.



A to je v tuto chvíli, milí sousedé, asi vše. Do konce roku zbývá ještě 172 dní, takže pokud jste si ještě nenaplánovali dovolenou v ČR, jděte na to... Ať to stihnete!



Také budu moc rád za vaše fotky z dovolené a tipy, kam vyrazit, do komentářů. Ať se vám daří a přeji pokud možno klidné další letní dny.

Převzato z Profilu.

