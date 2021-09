Prokop (ANO): Týdenní report z Jižního Města (13. - 20. 09. 2021)

reklama

Asi jste zaznamenali kauzu o podivných netransparentních IT zakázkách na pražském magistrátu na odboru primátora Zdeňka Hřiba, na kterou jsem jako jeden z prvních upozornil. Poslední týden jsem tyto pirátské lumpárny komentoval také v televizních reportážích TV Nova a Prima CNN. Několikrát i přímo s panem primátorem. Doporučuji podívat se, jak primátor Zdeněk Hřib místo věcného vysvětlení svých kauz jen uráží a pomlouvá mou osobu. Pokud nevíte, o co jde, tak jen ve zkratce: Piráti na magistrátu nejspíše obešli či porušili zákon o veřejných zakázkách a bez otevřených soutěží dali firmám svých kamarádů během tří let stovky milionů Kč. Mezi firmami, ke kterým byli takto štědří, jsou třeba společnosti bez zaměstnanců a sídlící na tzv. virtuálních adresách, bez jakékoliv obchodní historie a referencí ve službách, pro které byly objednány!Do komentářů pod tento report vám dávám odkazy na důležité články, kde se vše podrobně dočtete, a také na záznamy z televize, kde tu kauzu komentuji.Ale teď už pojďme na Prahu 11.

Pondělí

Tento týden jsem byl z porady vedení řádně omluven. Kolegové projednali pár bodů, které byly na programu, jako byl nákup dalších zásob respirátorů FFP2 pro potřeby úřadu, našich škol, školek a dalších zřízených organizací, žádosti o prodeje pozemků či další postup s našimi dlužníky. Byl jsem velice překvapen, když jsem až zpětně zjistil, že pan Stárek za TOP09 přinesl tzv. “na stůl” materiál týkající se poskytnutí záštity na akci pořádanou společností AR Delta, se kterou se naše městská část od posledního Zastupitelstva pře a směřuje k ukončení společného podniku z důvodu silných pochybností o nakládání s veřejnými prostředky.Kolegové z Pirátské strany a TOP09/STAN si tak prohlasovali záštitu nad akcí, která bude neprůhledně financována ze společného podniku a bude sloužit jako marketingová podpora v politické kampani pro tyto dvě strany. Patrně jako odměna za to, že jejich zástupci dle názoru Zastupitelstva porušili zákon při hlasování o dokumentu o podpoře projektu, kterým naši městskou část zavázaly na desítky let k celé řadě nevýhodných podmínek. Podotýkám, že si to schválili BEZ přítomnosti mé i kolegy Sedeke (ODS). Zjevně tedy předložili tento tisk účelově na poradu v době, kdy věděli, že oba budeme omluveni a budou si to tak moci potichu schválit za našimi zády. Já se proti tomu ihned v pondělí večer písemně ohradil: “Kolegové, omlouvám se, dnes čerpám dovolenou a u tohoto bodu jsem nebyl. Tím, že šel na stůl, jsem si ho ani dříve nevšiml.Nevím, jaký je závěr z PV, ale nesouhlasím se záštitou akce od MČ. Souhlasím s tím, ať se akce koná, klidně, ať jí dá záštitu starosta a Stárek, jak žádají, ale nikoliv celá MČ.Je nesmysl, aby MČ dávala záštitu akci, která se platí z, v tuto chvíli neprůhledných, struktur společného podniku, se kterým je MČ od posledního Zastupitelstva ve při.Na akci rád přispěji sponzorský dar, akce pro děti mám rád, ale nesouhlasím s tím, aby se financovala skrze struktury ARD, ke kterým Zastupitelstvo přijalo velmi rezervovaný postoj. Pokud mi pošlete rozpočet akce a informaci, kolik na ní přidá starosta a Stárek, případně další, rád přidám taky. Případně, ať celou akci platí transparentně MČ tak, jak to je obvykle u jiných podobných akcí.Do odpracování usnesení, které mi ZMČ uložilo, bych vás požádal o velkou opatrnost s čímkoli podobným, aby nedošlo k případnému dalšímu prohlubování možných škod, kterých se někteří zastupitelé obávají.Tedy prosím akci klidně udejte, ale na osobní zodpovědnost starosty a pana Stárka. Bez záštity a podpory MČ.Děkuji P.S. Do kopie dávám všechny zastupitele, protože si Zastupitelstvo vyhradilo o ARD dále rozhodovat. Mělo by být tedy informované.” Na můj e-mail kromě opozice, která byla zcela rozčarovaná a žádala o totéž jako já, nikdo z kolegů od TOP09/STAN a Pirátů nereagoval. O to větší bylo mé překvapení, když se pak ve čtvrtek objevily na internetu plakáty lákající na dětský den, kde je veřejně oznámená záštita MČ. Jde z mého pohledu o další nesystémové a netransparentní tunelování společného podniku Ledové arény a navíc cíleně k propagaci dvou politických subjektů na Jižním Městě. To je hlavní důvod, proč jsem se rozhodl k něčemu, čeho bych ještě před pár měsíci nebyl schopen, a to je podpořit svým podpisem svolání mimořádného zastupitelstva spolu s opozicí. Zastupitelstvo si 2.9. jasně vyhradilo o dalších záležitostech ve vztahu k Ledové aréně rozhodovat, neuplynulo ani 14 dnů a kolegové z TOP09/STAN a Pirátů to znovu porušili.A to není vážení sousedé vše! Během mé pondělní nepřítomnosti došlo k dalším naschválům. Piráti uložili mým kolegům z odboru správy majetku celou řadu prapodivných úkolů se zcela nerealizovatelnými termíny. Mají připravit mnoho dokumentů a ty předložit na poradu 20.9. Nicméně tyto úkoly jim byly sděleny až ve čtvrtek ráno. Měli tedy REÁLNĚ JEN ASI 4 HODINY na zpracování celé řady úkolů, než byla ve čtvrtek v poledne uzávěrka. Dle mého názoru jde už o šikanu směrem od vedení k úředníkům. A pokud bude zase někdo z Pirátů nebo TOP09/STAN operovat s tím, že moji lidé nedodržují termíny nebo nestíhají plnit uložené úkoly, nahlásím to už na kontrolu na úřad práce.Je mi líto, že Piráti a TOP09/STAN nejsou schopni vést normální regulérní a férový politický boj a musí se uchylovat k lumpárnám dělaným za zády v nepřítomnosti kolegů a ještě k šikaně zaměstnanců úřadu.Představte si, že starosta Dohnal s místostarostou Lepšem dnes už prakticky nedělají nic ze své pracovní agendy a věnují veškerý svůj čas jen hledání kauz a průšvihů Prokopa v rámci neustálé kampaně proti mé osobě. Po tom, co se dva měsíce vrtali v pseudokauze o kácení topolů v areálu školky Hrudičkova, kde moji úředníci napravili 2 roky staré pochybení Lepšova aparátu… A ten může vůbec být rád, že není prošetřován za obecní ohrožení!... Tak teď zas zkoumají zakázku na dotační poradenství pro Sandru. Nechali si od mých úředníků vytahat všechny informace k danému výběrovému řízení a zas celý týden studují tyto podklady. Samozřejmě, že je vše v pořádku, a jsem opravdu zvědavý jakou kauzu z toho zas v rámci kampaně proti mé sobě budou chtít udělat. Oni se mě totiž zoufale snaží vykoupat v tom, že na Sandru nejsou kvůli situaci na trhu stavebnin peníze, tak si teď asi vyhlídli dotační management, aby se pokusili mé snahy na získání financí pro Sandru překazit úplně. Přijde vám to absurdní? Mně taky. Prostě pro Piráty a TOP09/STAN je důležitější mediálně poškodit Prokopa, než dokončit bydlení pro našich 174 spoluobčanů. Neuvěřitelné!Protože já ani mí lidé nemáme ani v jedné zakázce nic, co tajit nebo tutlat, jsem pro svolání mimořádného zastupitelstva, kde budu moci vše řádně prodiskutovat a vysvětlit. Já se toho nebojím a jsem zvědav, zda budou kolegové na zastupitelstvu tak výřeční, jak umí být v nejrůznějších udáních na sociálních sítích nebo v interních materiálech na radnici. Hlavně v době, kdy tam nejsem. Aby náhodou nebyli konfrontování z očí do očí za své lži a fabulace.

Úterý

V úterý jsem se věnoval primárně nové lávce na Opatovské ulici mezi obchodním centrem a poliklinikou. Slíbil jsem vám, že ji do voleb postavíme, a udělám pro to skutečně vše. Ladíme s dotačními fondy a poradci, jak tuto stavbu v příštím roce financovat. Je zjevné, že my z vlastního rozpočtu na to mít nebudeme. Celá tato investice je velmi složitá. Kromě financí je třeba zajistit i velmi důslednou koordinaci s TSK a dalšími společnostmi. V tuto chvíli má můj odbor investic už připraveno téměř vše a tak, když se nestane nic neočekávatelného, budeme moci v zimě soutěžit zhotovitele a příští rok na jaře nebo v létě lávku postavit!

Středa

Ráno jsem již jako pravidelně publikoval svůj komentář k bytové situaci. Kopíruji níže… Milí Pražané, s hledáním odpovědí na to, jak vyřešit stále se prohlubující bytovou krizi, si nelámeme hlavu zdaleka jen my v Praze. Špatně dostupné bydlení trápí stejně tak obyvatele Barcelony, Los Angeles nebo Sydney. K pokusům, jak se se situací pokouší vyrovnat tamní obyvatelé a samosprávy, jsem nicméně značně skeptický. Zatímco mantrou těch umírněnějších je zavádění daní - ať už z prázdných bytů, druhé a další nemovitosti, drahých domů - nebo jejich zvyšování, revolučněji laděná část obyvatel volá po vyvlastňování. Jedni i druzí přitom připomínají felčary a mastičkáře, kteří léčí zlomenou nohu pomocí obkladů a mazání. Pokud zchromlý bytový trh skutečně chceme postavit na nohy, musíme sáhnout po jediné účinné terapii. Tím je v našem případě rychlá a robustní výstavba nových bytů. Bez toho zdravého realitního prostředí zkrátka nedocílíme.Nebo se mýlím? Co si o tom myslíte vy? Během dne jsme ladili s právníky Jihoměstské majetkové a.s. a právníky na městské části, jak co nejhladším způsobem vykonat změny společnosti v souladu s tím, co schválilo poslední zastupitelstvo. To mění zastaralý model firmy na tzv. německý, ve kterém rušíme “jedno patro” managementu. Tím ušetříme finance a zefektivníme vedení firmy. Taktéž tímto krokem provedeme definitivní odpolitizování naší firmy, kdy v představenstvu již nebudou sedět zastupitelé. Tuhle změnu bychom měli schválit na radě příští týden, pokud se tak stane, budu vás podrobně informovat.Co pro mě však bylo překvapením, ve středu byla nutnost zrušit dlouho plánovanou dopravní komisi, kterou vede můj kolega za ANO Tomáš Bříza. A to z důvodu selhání nového Odboru dopravy, který vede pirátský radní Martin Duška. Dokud byli úředníci dopravy zařazení formálně ještě pod mým odborem správy majetku, komise a její úřednický tajemník fungoval, ale nyní se zcela vykašlali na přípravu podkladů a komisi proto bylo třeba odpískat. Budeme to chtít řešit s kolegou Duškou a Pirátskou stranou a vyvodit z toho odpovědnost pro vedení jeho odboru. Je to další manažerské selhání Pirátů na naší radnici. Bohužel.

Čtvrtek

Ve čtvrtek jsme s kolegy celý den dělali na komplexním materiálu pro Sandru. Jak už jsem psal několikrát v minulosti, dostali jsme se do svízelné situace, kdy nám chybí minimálně několik desítek milionů Kč na dokončení druhé etapy Sandry - zateplení, střechu a okna. Je to způsobeno vlivem současných turbulencí na trhu stavebnin, kdy některé materiály byly zdraženy i o 200%. Připravil jsem řešení, jak z toho ven, a v pondělí ho chci s kolegy projednat na poradě a pak na radě. Pokud to neschválí, předložím mé řešení zase na zastupitelstvo. To by mělo být během pár týdnů svoláno kvůli Aréně ledových sportů, tak k tomu přidám rovnou k projednání i Sandru. V týdnu vás budu informovat o tom, jak se to vyvíjí.Kromě toho jsem ve čtvrtek točil reportáže pro TV Nova a Prima CNN News o pirátských lumpárnách na magistrátu, o kterých už mnoho měsíců informuji veřejnost. Jsem rád, že se tomu tématu KONEČNĚ začala věnovat celostátní média. Protože to, co si primátor dovolí, je do nebe volající. V komentářích níže najdete odkazy na všechny výstupy.

Pátek

Pátek jsem už jako klasicky měl naplněn odpovídáním na zprávy, dotazy a připomínky, co se mi nahromadily za posledních několik dní, a doděláváním restů, které jsem v průběhu týdne nestihl. Bohužel času je málo a záležitostí k řešení tolik, že je nelze stíhat tak, jak bych si přál! Jsem nicméně velice rád, že mi stále píšete své podněty, a budu vděčný, když v tom budete i nadále pokračovat.Tím bychom byli, milí sousedé, na konci dalšího reportu. Tentokrát toho bylo více a děkuji, že jste si našli čas dočíst to až do konce. Prosím, sdílejte tyto příspěvky mezi své přátele nebo s nimi o těchto důležitých věcech mluvte. Je stěžejní, aby o tom, co se v Praze děje, vědělo co nejvíce lidí. Děkuji a přeji vám hezký start nového týdne.

