Prokop (Levice): Ach ano - Piráti. Ta „lepší opozice“

Ach ano - Piráti. Ta "lepší opozice". Pan Kočí byl přímo předsedou jejich krajské organizace. Prý šlo z jeho strany o recesi. Jeho recese trvala celý rok, celý rok se v emailech vydával za někoho jiného! Není to zdaleka poprvé, co se nějaký člen Pirátů zapletl do prazvláštní kauzy - připomeňme si třeba pirátského poslance Vymazala, který v roce 2018 za peníze daňových poplatníků těžil v bytě, co mu přidělila sněmovna, kryptoměny. Prý kvůli tomu, že mu byla zima a počítač, který je těžil, hezky hřál. Vzpomeňte si na to až se zase ve volbách vynoří Hřib či Bartoš a začnou vám tvrdit jak je jejich strana bez kauz, jak je zcela transparentní a bezchybná.

