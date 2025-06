Prokop (Stačilo!): Fiala už se nemá na co vymlouvat

Fiala má rád peníze. Dělá si milionový vedlejšák na univerzitě. V minulosti si zase milion vložil do kampeličky, kde se praly špinavé peníze, a nakonec dovolil svému kamarádovi Blažkovi využít stát k vyprání nelegálních peněz od drogového mafiána. Pár žhavých novinek:

Mafián Jiřikovský zmizel z ČR. Údajně odjedl do Asie, protože se bojí o svůj život - ví, jak to bylo s účastníky kauzy Dozimetr. Je zajímavé, že do Asie putovala také část bitcoinů, co mu Blažek tak milosrdně rozmrazil. Asi aby tam měl Jiřikovský z čeho žít.

Fiala nepřekvapivě odstoupit odmítá a na jednání sněmovny dokonce vyrukoval s teorií, že opozice jen vládě závidí její úspěchy. Na to lze zareagovat jen klasickým: "Vy máte úspěchy? A mohl bych je vidět?"

Voliči SPOLU už také vládě dle průzkumů nevěří. Před očima se jim totiž zhroutila jejich marketingová pohádka o "slušném" premiérovi, který bojuje proti "bezpečnostním rizikům". Protože nic není bezpečnější a slušnější, než praní špinavých peněz nelegálního původu jednomu mafiánovi.

Fiala už se nemá na co vymlouvat. O penězích věděl a mělo mu být jasné, že jsou nelegální. Kdyby měl premiér kontakt s realitou (tedy byl psychicky zdravý), tak to uzná a podá demisi.

Pro nás je to jen o důvod navíc, proč po volbách usilovat o důkladné a plošné audity. Já osobně bych pak rád jednoho dne založil i Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů Občanské demokratické strany.

