Prokšanová (KSČM): Inaugurací prezidenta Trumpa se nezměnilo vůbec nic

Tak si tu potrhlou diskuzi na sociálních sítích, ze které Trump vychází jako Superman i pro mnoho lidí hlásících se k levici, shrňme. USA byly, jsou a pravděpodobně i do budoucna budou největší válečný štváč a imperialistická velmoc, která nevybíravým způsobem zasahuje do suverenity dalších států, násilím do nich vyváží svou "demokracii" pomocí tanků a přesolených hranolek, a to bez ohledu na to, kdo je zrovna prezident.

Proč by USA měly být najednou za Trumpa, který už navíc bude vládnout podruhé, lepší? Protože prohlásil, že teď už "jsou jen dvě pohlaví"? Z toho se nejvíc raduje pravděpodobně nadnárodní byznys, který se na tuto prodejní strategii přes noc přeorientoval, a my si teď nebudeme kupovat CocaColu v duhovém obalu, ale v obalu s výjevy z ultrakatolických příruček pro hříšníky.

To vás dělá klidnějšími? To přebíjí vraždění dětí v konfliktech, za kterými více či méně otevřeně stojí americká zbrojařská lobby? Přebíjí to i další kroky, které Trump ihned po svém uvedení do úřadu udělal a coby neřízená střela ještě udělá?

Anketa Mohou Němci přestat cítit vinu za své rodiče, prarodiče a praprarodiče, jak jim radí Elon Musk? Mohou přestat cítit vinu 15% Nesmí přestat cítit vinu 81% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 1698 lidí

Trump vrátil socialistickou Kubu na seznam zemí, "sponzorujících terorismus".

Trump pustil z vězení neonacisty z Proud Boys včetně jejich vůdce Enriqua Tarria, který si měl odsedět 22 let!

Trump se obklopuje ultraoligarchy, v jejichž zájmu bude kopat vždycky víc, než v zájmu běžných amerických pracujících. Někteří z nich jsou natolik mimo, že mávají pravicí, podporují německou AfD a tvrdí, že Hitler byl komunista.

Trump nesníží výdaje na zbrojení, neukončí válku na Ukrajině ani nezastaví genocidu Palestinců.

A dokonce ani nerozhodne za lidi, jestli se cítí jako muži, ženy, nebinární či kočky, jen prohloubí a legitimizuje jejich šikanu.

Jste při vědomí toho všeho opravdu rádi, že v čele U$A stojí Trump? Jsou U$A teď proto váš kamarád? Můj ne ? Nezapomeňte, za co všechno jste Spojené státy americké kritizovali v minulosti. Inaugurací prezidenta Trumpa se nezměnilo VŮBEC NIC!

Mgr. Petra Prokšanová KSČM



