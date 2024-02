Prokšanová (KSČM): Komunisté v průzkumech sílí!

reklama

V České republice se nesprávně vžilo, že hnutí ANO 2011 v čele s Andrejem Babišem je zachráncem pracujících, který by bohatým bral a chudým dával. Jenže to se těžko dělá, když do té první skupiny patříte. Kapři si rybník nevypustí a drobky, které by hypoteticky odpadaly od jeho štědře prostřeného stolu v podobě pár stovek k důchodu, jsou pro pracující - pro lidi z jejichž práce celé to bohatství plynulo a plyne - nedůstojnou almužnou. Hnutí ANO 2011 není levice, jejich politickou motivací není žádné upřímné sociální cítění ani zájem na tom, aby se pracující měli líp. Tváří se tak a občas něco utrousí, protože si tak koupí hlasy, podporu a jistotu, že jejich šéf nepřijde o své bohatství.

Nemá tedy ani žádný smysl považovat hnutí ANO 2011 za skutečnou opozici vůči Fialově vládě. Je to jen jiný odstín fialové a ne náhodou se proslýchá, že by ANO 2011 dokázalo jít do spolupráce s ODS. Té je ve výsledku také úplně jedno, s kým bude držet basu. Všichni tito boháči, mafiáni, korupčníci, "podnikatelé" jsou součástí jedné skupiny, která myslí a dělá jen na sebe.

O ideové neukotvenosti Andreje Babiše snad nejlépe vypovídá fakt, že ve volební kampani v roce 2013 doslova řekl: Byli bychom strašně rádi, kdybychom zabránili nástupu levice s podporou komunistů. A pak s jejich podporou o pár let bez ostychu vládnul. Ptáte se proč? Protože udělá cokoliv, aby byl u moci a mohl rozhodovat o věcech, které se týkají jeho podnikání. Andrej Babiš není v prvé řadě politik, je to podnikatel, který chce generovat zisk. A chce to tak moc, že vlastním zaměstnancům platí za otrockou práci minimální mzdy, zatímco se z nudy letí vyfotit se Schwarzeneggrem. Když se takhle chová ke svým vlastním lidem, jak se bude chovat k nám ostatním, když ho silná levicová strana nebude usměrňovat svými požadavky?

Není proto překvapení, že lidé postupně procitají a ti, kteří se v politice ANO 2011 takto zklamali, hledají cestu zpět ke skutečně prosociálním stranám, jakou je právě KSČM. Komunistický program je čitelně prosociální - pro pracující současné, minulé i budoucí. Není jen populistickým výkřikem před volbami, ale dlouhodobou strategií pevně ukotvenou v marxistické teorii, jejímž aktuálním cílem je socialismus.

Abychom touto cestou vykročili, je v prvé řadě potřeba vrátit strategické podniky do rukou státu, který tak bude schopen je regulovat podle potřeb občanů. Takové podniky budou vytvářet nejen zisk pro státní rozpočet, ale také nastavovat odpovídající úroveň platů, pracovních podmínek a benefitů. Je také třeba více zdanit bohaté hráče - nadnárodní korporace, banky, miliardáře, oligarchy. Ti všichni by se měli podílet na financování rozvoje společnosti vyšším daněním. Toto jsou ale řešení, která hnutí ANO 2011 nikdy nepodpoří, neboť jsou v rozporu s jeho skutečnými zájmy.

Prosím, neskákejte těmto populistům na špek. Jediná možnost pro změnu je volba opravdu levicových stran, ideálně těch, které mají v programu systémovou změnu. Bez té se totiž ze začarovaného kruhu chudoby a závislosti na zahraničním velkokapitálu nedostaneme. Současný sytém je nefunkční a žádné kosmetické změny ho nevylepší. Je skvělé, že i vrtkavé průzkumy veřejného mínění a jejich komentátoři potvrzují, že KSČM sílí a roste a že je rozhodně politickou silou, jejíž volbou váš hlas nepropadne.

Mgr. Petra Prokšanová KSČM



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vzpoura proti Rohlik.cz. „Od Aspenu nic!“ „A co ti Ukrajinci načerno?“ Je zle Peníze na léčbu rakoviny v EU převedeny na granáty pro Ukrajinu. Stačilo, vzkazuje Konečná Konečná (KSČM): Pětidemolice vás za pouhé dva roky připravila o celou čtvrtinu úspor Filip (KSČM): Proč podporuji protest zemědělců

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petra Prokšanová

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE