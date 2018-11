Račok: Novinářské lejno

Kam se poděla etika, novinářská čest, profesionalita, novinářská hrdost a především morálka,

která by měla pravdivě vést novinářského ducha při hledání pravdy, její obhajobě v boji proti zlu, nepravdě, organizovanému zločinu, tendenčním pohledům a praktikám, za které by se ani Goebbels nemusel stydět, že:

„Stokrát opakovaná lež se stává pravdou“.

Není to obhajoba premiéra Andreje Babiše jako premiéra, je to obhajoba muže a otce, je to obhajoba jeho rodiny proti novinářskému lejnu, který je za hranicí lidskosti, slušnosti.

Kdy za takovýto přístup by se nemuselo stydět žádné proti demokratické uskupení vedené násilným diktátorským režimem.

Věřím, že každý soudný člověk měl možnost si učinit obrázek o tom, v jakém stavu Babiš junior vypovídal. Že to byla smutná a bolestná výpověď duševně nemocného člověka pod užívanými léčivy, které zcela evidentně ovlivnily jeho psychiku, rozpoznávací znaky, orientovanost a logickou úvahu.

Věřím, že každý soudný člověk odmění po zásluze tento novinářský způsob a dovede si sám odpovědět, jaká by byla jeho reakce, kdyby se to týkalo jeho rodiny, jemu nejbližších, jeho soukromí, jeho osobního života.

Otázkou zůstává, kdo a proč tyto novináře platil v průběhu několika měsíců, co tím sledoval, co tím chtěl docílit.

Bc. Ladislav Račok BPP



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tuto úvahu, milý čtenáři, píši proto, že jako dítě až do dospělosti jsem si prošel různými tlaky tehdejšího režimu, kdy můj tec byl v 50. letech minulého století, prohlášen za vlastizrádce,

a s tím byla spuštěna celá ta mašinérie, která uvrhla mého otce a matku na index nežádoucích, kdy byli pronásledováni, diskriminováni a tvrdě perzekuováni.

Nakonec a po našem, po česku, kdy porozumí mi všechny národové České republiky, Češi, Moravané, Slezané, jakožto i národové, které s námi žijí historicky a Českou republiku přijali za svou vlastní:

Není zapotřebí psát dlouhý text, není zapotřebí tisíce slov, není zapotřebí psát vzletná slova a citace, vždyť to píšu vám všem, těm dolním deseti miliónům občanům České republiky, kam patřím i já, a jsem na to hrdý, že tam jsem s vámi.

„Vždyť to novinářské lejno si to nezaslouží“

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Račok: Neberme dětem jejich svět Račok: Před statečností se skláním s úctou Račok (BPP): Kam kráčíš, Praho, město mého srdce České republiky Račok: K muslimsko-islámské ideologii nebuďme hluší a slepí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV