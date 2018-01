Radim Fiala (SPD): Nevyměním Dublin IV za Faltýnka a Babiše

Dobré ráno, dámy a pánové. Já jenom chci trochu s úsměvem reagovat na vystoupení mého předřečníka Mirka Kalouska. A to z toho důvodu, že si myslím, že případ Faltýnek Babiš pro českou Poslaneckou sněmovnu skončil. Oni řekli, že se chtějí nechat vydat. Mandátový a imunitní výbor řekl, že ho vydá a my všichni ho chceme vydat. A vždycky jsme říkali, že ho chceme vydat. Ale pan poslanec Kalousek do toho zase dneska zanesl jakousi trochu detektivní zápletku. A celý příběh se znovu začíná zaplétat a já si myslím, že Agáta Christie a další by určitě měli velkou radost.

Bohužel jediný, kdo na to skočí, budou čeští novináři, kteří tuto zápletku začnou dnes okamžitě rozvíjet a v pátek se všichni dozvíme, že prostě budou vydáni. Ale já si myslím, že nehrozí žádné nebezpečí z prodlení. A teď budu mluvit za SPD. Dámy a pánové, pro nás je důležitý Dublin IV. My nechceme předat imigrační a azylovou politiku do kompetence orgánů Evropské unie. Já teď znovu zopakuji, že budu mluvit za SPD. Já prostě nevyměním Dublin IV a bezpečnostní riziko České republiky za Faltýnka a Babiše. Prostě tam už nehrozí žádné nebezpečí z prodlení u Faltýnka a Babiše. Kdežto tady si myslím, že to je důležitá věc. A někdy mám pocit, jakoby ostatní politické strany neměly jiný politický program, než je Faltýnek a Babiš. Tak SPD ho má! (Potlesk v sále.) A to je vlastně všechno, děkuji.

