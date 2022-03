Rais (ANO): Je vhodné, aby vláda předložila novou verzi zákona

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, páni ministři, pane ministře - páni ministři jsou tady dva - vážení kolegové a kolegyně,

dovolte mi také, abych se vyjádřil k návrhu autorského zákona, který byl předložen do prvního čtení této Sněmovny. Zdůraznil bych zde rád dvě skutečnosti. Dnes platný autorský zákon nabyl účinnosti 1. prosince 2000 a od té doby byl několikrát novelizován tak, jak říkal pan ministr, v podstatě je ten rozvoj průmyslu a v podstatě je ten rozvoj tak rychlý, že je potřeba provést, už ne novelizovat, ale udělat nový autorský zákon, s tímto samozřejmě souhlasím.

Nejdůležitější novely byly přijaty v letech 2006, 2014 a 2017. Novelou z roku 2006 byla dokončena transpozice dvou směrnic Evropského společenství z roku 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s nimi souvisejících informační společnosti, a poté a další směrnice se týkala opětného prodeje ve prospěch autora originálu uměleckého díla. Dále byla taky transponována tehdy nová směrnice Evropského parlamentu o dodržování práv duševního vlastnictví.

Potom v roce 2014 byla provedena implementace směrnice Evropského parlamentu o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících a směrnice Evropského parlamentu o některých povolených způsobem užití osiřelých děl. A pak to, co už jsme zažili, novelou z roku 2017 byla zejména provedena implementace směrnice Evropského parlamentu o kolektivní správě autorského práva a práv s ním související a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online a (na?) vnitřním trhu.

Podle mne je tedy nutné, chcete-li vhodné, aby vláda více než 20 let starý autorský zákon nenovelizovala, ale aby předložila novou verzi, která reaguje na technický pokrok v oblasti vydávání šíření informací (a?) ve veřejném prostoru. Uvedený návrh zákona byl předložen jako tisk 1246 předchozí vládou, ale nebyl projednán. Transpozice směrnic Evropské unie do právního řádu měla být provedena tak, jak tady předřečníci již řekli, do 7. června 2021, je tedy nutné problém neodkládat a urychleně řešit.

Základním cílem tohoto návrhu zákona je sice - v uvozovkách - jenom transpozice směrnic EU do českého právního systému, jedná se však i o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Jde o to usnadnit nové způsoby přeshraničního online šíření rozhlasových a TV pořadů srovnatelné s kvalitou přenosů vysílání přes satelit nebo kabelem. Z pohledu aplikace uvedeného zákona do českého vysokoškolského prostředí mě osobně zaujala problematika neoprávněného kopírování celých knih, které je často doporučováno na vysokých školách učitelem ke studiu v rámci přípravy na zkoušku.

Tento způsob rozšiřování informací pak nese nakladatelstvím poměrně značně finanční ztráty. Rád bych se touto problematikou proto blíže zabýval na jednání školského výboru. V širším pohledu si myslím, že je vhodné projednat a diskutovat problematiku digitálního užití děl nebo jiných předmětů ochrany k podpoře, obohacení nebo doplnění výuky včetně souvisejících vzdělávacích činností, jak již tady naznačil pan ministr, a to nejenom užitím online, ale rovněž offline. Za digitální užití tak můžu považovat skenování, to znamená tu digitalizaci z analogové kopie, mimo jiné to souvisí právě i s kopírováním celých knih, na které upozorňuji, a ale dále pak digitální kopírování, to jest rozmnožování z originálu v elektronickém formátu nebo z internetu, začleněním digitálních rozmnožen

Myslím si, že v minulém sněmovním období byla odborné problematice tohoto zákona věnována velká pozornost, jak tady řekl pan ministr Baxa, a v podstatě si myslím, že návrh zákona je dobře připraven. Ale na druhou stranu si myslím, že by bylo dobré ještě o něm detailně diskutovat některé ty dílčí problémy ve výborech a že v podstatě máme nakročeno na přijetí tohoto zákona.

Děkuji vám za pozornost.

