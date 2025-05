Rais (ANO): Vaše vize - přiškrtíte všechno v dosahu

Děkuji. Přeji všem dobrý den. Já jsem si myslel, že vystupovat nebudu, protože už jsem vystupoval minule, ale pan kolega mě trošku vytočil, takže mám takové asi tři připomínky.

První připomínka, co se týká těch ONIVů, protože to považujeme zřejmě všichni v tom výboru za velice důležité, slyšeli jsme tady spoustu pěkných řečí. Jaká je realita? Realita je, že když končila vláda ANO, to znamená rok 2021, tak jsme měli do ONIVů z rozpočtu, mám tady údaj: 3,5 miliardy korun. Jak to vypadá v roce 2024? 2024 - čili v loňském roce - to bylo 2,3. Čili přes miliardu to šlo dolů. Takže ono je hezké, když hovoříte o vizi. No, tak z mého pohledu ta vize, vaše vize spočívá v tom, že to prostě přiškrtíte pokud možno co nejvíc. To už pomíjím svou tradiční připomínku, jaká byla inflace v letech 2021 až 2024? 35 procent. Takže ředitelé dostali k tomu ještě tady tenhleten dárek: míň peněz a ještě inflační.

Potom druhá připomínka, ale to je skutečně jenom námět do diskusí, o kterých se domnívám, že to nebylo diskutováno veřejně, je, vy jste říkal, že škola má žít s obcí, s tím samozřejmě souhlasím, to je všecko pravda. Tak podle mě, já jsem tedy neslyšel nikdy diskusi o tom, proč se bere jenom část těch finančních prostředků na nepedagogy, proč se to nepřesune celé? Samozřejmě že by se to nemohlo dělat... Včetně učitelů. Samozřejmě že by se to nemohlo dělat nějakým pozměňovacím návrhem, víceméně ad hoc, jak celé tohleto je. Ale půlroční, roční diskusí. (Předsedající: Čas.) A ještě jsem tam měl jednu věc. Nestihl jsem. Děkuji.

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c. ANO 2011



