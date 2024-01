Rajchl (PRO): A pak, že jeden senátor sám nic nezmůže

reklama

Aspoň malé světýlko na konci tunelu. Většinu pozornosti na sebe strhl Ústavní soud, když nepochopitelně podržel protiústavní kroky Fialovy vlády, která se neštítila okrást důchodce o tisícovku měsíčně za současného odeslání 45 miliard na Ukrajinu. Večer pak přišla alespoň jedna pozitivní zpráva - Senát svým hlasováním zamítl schváleni genderistické bible, zvané též Istanbulská úmluva.

Anketa Je Petr Pavel dobrým prezidentem? Je 1% Není 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7007 lidí

Jako první mi o tom referovala paní senátorka Jana Zwyrtek Hamplová fanpage, která záhy publikovala tuto informaci na své FB stránce. A protože je to nesmírně skromná dáma, tak v tomto příspěvku vědomě opomněla uvést jednu velmi zásadní informaci. A tou je skutečnost, že na tomto pro naši budoucnost velmi důležitém počinu má právě ona skutečně významný podíl.

Byla to ona, kdo precizně rozebral skryté hrozby tohoto pamfletu, kdo velmi tvrdě proti jeho schválení vystupoval a kdo přesvědčoval své kolegy napříč politickým spektrem, ať se neřídí pokynem stranických sekretariátů, nýbrž svým svědomím a zdravým rozumem.

Vzhledem k tom, že ona se za to sama určitě chválit nebude a ani si přisvojovat jakékoliv zásluhy, tak to musím udělat já. Děkujeme, Janičko, tuhle bitvu jsme vyhráli především díky Tobě. Současně patří velké poděkování lidem z Kroměřížska za to, že Janu svými hlasy do Senátu vyslali. Hlasování v Senátu je výsledkem vaší volby z října roku 2022.

A pak, že jeden senátor sám nic nezmůže!

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rajchl (PRO): V celé Evropě neexistuje méně demokratická instituce než je Evropská unie Rajchl (PRO): Velká covidová lež se začíná bortit jak domeček z karet Rajchl (PRO): Rakušan se mi bojí postavit. Ustrašený chlapeček s baťůžkem je to Rajchl (PRO): Už tu pětikoaliční frašku ukončete

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE