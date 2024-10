Rajchl (PRO): Bruselská propaganda vůči osobnosti, která netancuje podle jejich notiček

Danuše Nerudová se jala na svém twitterovém účtu kritizovat Viktora Orbána. Že prý by se styděla mít jej za přítele, protože rozdává víza Rusům a jeho poradce prý zpochybnil maďarský odboj proti sovětské okupaci.

Já bych si mladé a pohledné obchodnici s doktorandskými diplomy, vřele doporučoval, aby do těchto hlubokých vod maďarských reálií příliš nezabrušovala, neboť by z nich taky nemusela bez újmy vybrousit.

Když ponechám stranou, že Maďaři vydali ruským občanům v minulých dvou letech sedm víz, zatímco Němci přes sto tisíc, takže veškeré plky o vpouštění ruských špiónů do Evropy přes Maďarsko jsou jen bruselskou propagandou vůči osobnosti, která netancuje podle jejich notiček, tak to byl právě Viktor Orbán, jenž jako první politik z celého východního bloku již v červnu 1989 u příležitosti obnoveného pohřbu bývalého maďarského předsedy vlády Imreho Nagye, jenž byl po vykonstruovaném procesu v roce 1958 popraven, nalezl odvahu k tomu, že veřejně vyzval sovětská vojska, aby odešla z Maďarska.

Chápu, že pro někoho, kdo bez svého "deníčku" nedá dohromady ani datum, kdy Česká republika vstoupila do NATO a EU, se jedná o zcela novou informaci, nicméně o to víc by bylo fajn, aby se neopírala do člověka, jenž riskoval svou svobodu při boji proti totalitě v době, kdy ona ještě tahala kačera po dvoře.

Nicméně z tohoto místa mohu tuto novou posilu Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity ujistit, že se nikdy za přátelské vztahy s Viktorem Orbánem stydět nebude muset. On se jednak liberálními levičáky moc nepaktuje a jednak ani náznakem netuší, že někdo jako Danuše Nerudová vůbec existuje.

