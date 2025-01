Rajchl (PRO): Vláda opět fixluje čísla tak, aby se jí hodila do krámu

Až vám zase bude soudruh Rakušan nebo někdo ze svazáckých žurnalistů vysvětlovat, jak se nám ti ukrajinští migranti vyplácí, tak mu pošlete tenhle obrázek z uznávané webové stránky Statista:

Naše celkové náklady (a to pouze do února roku 2024) činí 5,75 miliardy eur, což dle aktuálního kurzu činí zhruba 145 miliard korun!!! Tedy několikanásobně více, než jak nám sedmilháři ze Strakovky tvrdí. Jinými slovy si naše vláda opět fixluje čísla tak, aby se jí hodila do krámu. A to ještě tato čísla nezahrnují nefinanční zátěž, spočívající v prodloužení čekacích dob u zdravotní péče, v nepřijetí našich dětí na střední školy v důsledku přetlaku studentů z Ukrajiny či ve zvýšené násilné kriminalitě, páchané ukrajinskými muži.

Chyba samozřejmě není na straně oněch migrantů, nýbrž na straně naší vlády a její politiky dveří otevřených dokořán, jež absolutně nezohledňuje, zda k nám přicházejí skuteční uprchlíci z oblasti, kde válka probíhá, nebo čistě ekonomičtí migranti z teritorií, kde žádná obava o život či zdraví nehrozí. Těch je totiž dle dostupných statistik naprostá většina.

My v PRO jasně říkáme, že je na místě být solidární a pomáhat. Ovšem pouze těm, kteří naši pomoc skutečně potřebují. Je totiž obrovský rozdíl mezi poskytnutím péče o ženy a děti, prchající z válečného konfliktu, a zneužíváním našeho zdravotního, vzdělávacího a sociálního systému lidmi, kteří nás sem pouze přišli vyjídat.

Stát je tady od toho, aby se primárně postaral o své občany. Pokud tak nečiní a dává přednost ekonomickým migrantům z cizí země za účelem získávání politických bodů pro aktuální vládní garnituru, pak selhává ve své nejzákladnější funkci. Strana PRO těmto praktikám hodlá kategoricky zamezit.

Není prostě možné, aby naši lidé čekali na doktora několik měsíců, naše děti se nedostaly na střední školy jen proto, že přijímáme Ukrajince, kteří neumí ani pořádně česky, naši policisté denně museli riskovat svou bezpečnost při zásazích u ukrajinských rvaček a naši důchodci nedostávali důstojnou penzi jen proto, že je náš sociální systém zahlcen výplatou dávek migrantům z jiné země.

Konzistentně setrváváme na základním pilíři naší strany - český občan musí být vždy na prvním místě.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

