Rakušan (STAN): Chceme od vlády jednotný postup

reklama

Tak vám tedy pěkně děkuji, vážený pane předsedající. Děkuji vám samozřejmě i za slovo. Dámy a pánové, já teď opravdu ryze věcně a budu tlumočit i názor Svazu měst a obcí České republiky a Sdružení místních samospráv. Určitě není na místě a v tom souhlasím s oběma předřečníky, s pány ministry, šířit jakoukoliv paniku, protože panika mnohokrát znamená větší nebezpečí než ta samotná choroba. O co já bych chtěl požádat a myslím si, že v shodě, ať už s hejtmany v rámci České republiky nebo se starostkami a starosty měst a obcí u nás, o to, aby přišel ze shora, to znamená od vlády nějaký jednotný postup, jak a v kterých situacích postupovat. Nemůže se prostě stávat, aby hranice krajů znamenaly hranici přístupu k tomu, jak se budeme chovat v určitých situacích, kdy chceme zabránit tomu, aby skutečně došlo k šíření epidemie. Prostě není možné, aby jeden autobus, který přejíždí mezi kraji, aby musel povinně v jednom kraji otevírat všechny dveře, docházelo k nějaké speciální dezinfekci, přijelo se do druhého kraje a tam už by to ten autobusák dělat nemusel. Není možné, aby v jednom kraji v České republice se nemohla konat nějaká velká setkání, kulturní akce a podobně a v druhém kraji to možné bylo. A ony to nejsou jenom rozdíly mezi jednotlivými kraji v České republice. Ony to jsou rozdíly mezi jednotlivými obcemi a městy. A já jako starosta s devítiletou praxí bych ocenil jednu věc. Místo toho, aby nám krajská hygienická stanice, což mám od svého pana kolegy starosty Kolína informaci, tak nám posílá příručky, jak si lidé mají mýt ruce, dezinfikovat a podobně. To my celkem těm lidem umíme vysvětlit. Ale věřme trochu samosprávám ve České republice. Věřme zkušeným starostům. Věřme zkušeným zastupitelům, radní. Věřme zkušeným hejtmanům, protože to jsou lidé, kteří jsou zvyklí řešit v rámci České republiky řešit krizové situace. To jsou lidé, kteří obstáli během povodní, to jsou lidé, kteří obstáli při řešení nejrůznějších krizových situací. A pokud tito lidé dostanou jasné instrukce, jasné pokyny, jak se Bezpečnostní rada státu dívá na to, že by oni měli postupovat, tak naopak, pokud tito lidé, hejtmani, starostové budou mít jasné instrukce, manuály, budou mít materiály pro lidi, tak oni zajistí to, aby se panika v České republice nešířila, protože to jsou velcí praktici, kteří se svými občany za prvé umí dobře komunikovat, jsou jim nablízku, mají nejrůznější informační kanály, ať už to jsou městské zpravodaje, městské facebooky, twittery a podobně, kdy mohou občany oslovit s relevantními informacemi. Takže o co já vládu České republiky, resp. Bezpečnostní radu státu žádám, jsou tři věci. Za prvé. Pozvěte ke svému zasedání některého ze zástupců, ať už Svazu měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv, prosím někoho, kdo má zkušenosti se samosprávou a má dostatečnou prověrku, aby se mohl jako host účastnit vašeho zasedání. To je můj první požadavek.

Druhý požadavek, který k vám mám, vydejte jako Bezpečnostní rada státu závazné stanovisko, které budou respektovat všechny kraje a města v České republice nějakého postupu, který zabrání šíření epidemie, ale zároveň s tím i šíření paniky v rámci České republiky, protože ta panika není na místě. A teď budu trochu ironický. Já bych více ocenil, než se fotit se stetoskopem kolem krku a bílém plášti, kdyby prostě byla nějaká jednotná metodologie, která pomůže samosprávám, protože starostové a hejtmani na to čekají. Toto není politický útok, politický atak, to je zpráva, informace, kterou sem do Poslanecké sněmovny přenáším z prostředí starostů měst a obcí v České republice. Není to ani nic konfliktního, jenom prosím. Postupujme racionálně. Jsme malý stát, který si jednoznačně zaslouží jednotný, kvalifikovaný postup a věřme lokálním autoritám, které jsou dlouhodobě schopny efektivně řešit krizové situace nejrůznějšího charakteru a určitě vám efektivně pomohou řešit i tuto nastalou situaci. Nešiřme paniku, šiřme řešení. Děkuji.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rakušan (STAN): Pane Babiši, vy nejste budoucnost České republiky. Vy jste minulost Rakušan (STAN): Budu vyžadovat omluvu premiéra Rakušan (STAN): Každý z nás si zaslouží šanci Rakušan (STAN): Přeji Slovensku, aby nedostalo populistickou vládu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.