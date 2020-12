Rakušan (STAN): Kde je novela krizového zákona, ke které jsme vás před měsícem vyzývali?

reklama

Já to tušil, že to špatně dopadne. Vážený pane místopředsedo, děkuji vám za hezký vánoční dárek, který jste mi dal, ale už potom, kdy jsem se minule opovážil zneužít ochoty pana kolegy, tak dnes tuto příjemnou a sympatickou roli na sebe vezmu.

Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, pane ministře. Pozorně jsem poslouchal vaše úvodní slova a vlastně v tom popisu a té deskripci situace se shodneme. To, že se situace nevyvíjí dobře, to, že čísla stoupají, to, že máme zahlcený zdravotní systém, to, že chudáci zdravotníci po tom všem, co v tomto roce zažili, nezažijí asi hezké svátky vánoční a nezažijí asi ani hezkou oslavu silvestra, to je určitě pravda.

V čem se ale úplně neshodneme, je to, jestli vláda kromě toho, že nás stále žádá o prodloužení nouzového stavu znovu a znovu, pro tu faktickou nápravu věcí dělá dostatečně. Trochu jsem si představoval, že tady přijde pan premiér a nebo vy, pane ministře, a dáte nám všem takový vánoční dárek, a to, že nám řeknete, že se opravdu silně posílí testování antigen testy, které v mnohých krajích prostě nebyly dostatečně dostupné; že nám řeknete, že systém PES začne zase fungovat, protože to, co vy jste s tím systémem převedli, to je nevídané. On se vám rozpadl pod rukama, ten systém jakoby neexistoval, a to, s čím jste přicházeli, s tou ambicí, že tady budeme mít nějakou predikovatelnost toho, co se stane v těch dalších dnech a týdnech, to tu vůbec nefunguje. Je to výsměch všem odborníkům, kteří vám pomáhali tento systém dávat dohromady. Budete zítra rozhodovat jako vláda o přechodu do pátého stupně. No a v té chvíli my vůbec nevidíme, zda to odpovídá reálně nějakým číslům. Vy nedodržujete vlastní termíny, které jste si stanovili, tu rozhodnou dobu pro to, abyste analyzovali data a udělali to správné a nejlepší rozhodnutí pro lidi. Prostě predikce možná není, my zase jenom čekáme, co se stane po rozhodnutí vlády.

Kde je motivace lidí, aby zůstávali v karanténách? A ta motivace prostě musí být, protože pokud lidé v České republice nebudou zůstávat v karanténě a budou se jí všemožně vyhýbat, budou se vyhýbat tomu, že půjdou na testování, protože to pro ně znamená ekonomickou nejistotu, tak se z toho problému přece nedostaneme. Proč vláda stále odmítá plně kompenzovat náklady lidí, kteří žijí v karanténě, kteří žijí v izolaci? Prostě bez toho není cesty dále. Můžeme je motivovat třeba i skrze zdravotní pojišťovny, úlevy na pojištěních a podobně, ta debata se ale musí vést odborně.

Řekněte lidem před Vánoci, před vánočním svátky, že zase začne fungovat trasování, že zase začne fungovat chytrá karanténa, že máte skutečně ambici, aby lidé v České republice dostávali informace o tom, že jsou pozitivní, do 24 hodin i o víkendu, protože v tom mezidobí oni mohou být potenciálním rizikem pro své okolí.

Kde je připravena novela krizového zákona, ke které jsme vás tady před měsícem vyzývali? Měli jsme k tomu několik debat. Proč tady není? Proč jdete cestou nejjednodušší, cestou vyhlášení a prodlužování nouzového stavu, který má to právo dotýkat se těch nejzákladnějších ústavních práv lidí v České republice? Zakazovat jim i to, co prostě nutné zakazovat v této chvíli není. Měli jste dost času na to, abychom společně projednali nový krizový zákon. Opět - není tady.

Očkovací strategie, o které hovoří pan ministr Blatný, to je alfa a omega. Ale kde ta očkovací strategie prosím pěkně je? Kde jsou ta očkovací centra v krajích? Kde jsou pokyny pro hejtmany a pro krajské radní pro zdravotnictví, jak v jednotlivých krajích menežovat očkování? Neexistuje to. Čeká nás nejnáročnější logistická akce za posledních třicet let. A jak k tomu přistupujeme?

Premiér Babiš se sám stává koordinátorem očkování v ČR. Nepřijde vám to legrační? Panoptikální? On zvládne všechno, je tady sám, odborníkům nevěří, ministerstvo selhalo, o čemž také říkal - jsem tady já, spasitel, mesiáš, Andrej Babiš, který zařídí, aby vakcíny byly rozvezeny včas, aby byly včas vyskladněny a po rozmrazení použity. Pro pána, jak to vedeme tenhle stát? Jakým zvláštním mikromenežmentem vedeme tento stát v době krize? Premiér Babiš má najít toho nejlepšího odborníka na logistiku, zaplatit tým lidí okolo něj a představit nám, co je skutečná očkovací strategie a co musí obsahovat. Koho proočkujeme a kdy? Kdo bude očkovat a kde? Jestli to budou praktičtí lékaři, jestli budou očkovací centra, jestli to bude v krajských nemocnicích. A pokud to bude v krajských nemocnicích, tak kdo v těch krajských nemocnicích bude očkovat?

Znovu tady opakuji. Bavorsko už teď má 2 500 lékařů, kteří jsou vyčleněni pouze na očkování. Máme takovou strategii někde v ČR? Pokud ano, tak proč s ní nepřijdete do Poslanecké sněmovny a nezahájíte tu nejdůležitější diskusi o tom, jestli se ČR i v létě a příští podzim bude potýkat s tím, v čem žijeme teď? Neustálé zavírání, rozvolňování, zavírání a rozvolňování. Lidé ztrácí motivaci dodržovat tato opatření, pokud pouze přicházíte s tím, že chcete prodloužit nouzový stav, ale nepřicházíte s řešením.

A nepřicházíte ani s řešením v oblasti kompenzací pro podnikatele v ČR. Vždyť ty kompenzace stále nejsou plnohodnotné. A my se tady díky vašim zásahům probudíme ve světě, kdy ty restaurace, kadeřnictví, služby nebudou reálně existovat. Kdy samoživitelky nemohou koupit dárky k Vánocům, protože jste se jejich problematikou, byť jsme to navrhovali, odmítli tady ve Sněmovně systémově zabývat.

Kde je to řešení? Vy popisujete situaci, pane ministře, hezky a správně. Vy žádáte o prodloužení nouzového stavu, ale co nám přinášíte? Kde je ten plán vlády, který vy máte pro ty následující měsíce? Je ten plán přijít za měsíc zase s žádostí o prodloužení nouzového stavu? To není žádný plán. Nerespektujete vlastní systém PES, který jste vytvořili. Rozhodujete se úplně mimo něj.

Nemáte očkovací strategii, nekompenzujete a všechno v této zemi bude řídit Andrej Babiš. Já se toho bojím. Já bych opravdu chtěl, aby v této zemi odborné procesy řídili odborníci. A vláda je před třetím selháním. Jarní selhání s nedostatkem materiálu, letní potažmo podzimní selhání v tom, že Andrej Babiš nevěřil odborníkům a dělal PR rozhodnutí před krajskými a senátními volbami.

A je tady třetí selhání, prostě nepřipravená očkovací strategie. Přesvědčte nás, pane ministře Blatný, o opaku. Řekněte nám, a já mám lékaře v rodině a budu se s vámi dlouho hádat, že prostě lékaři nevědí, kdo a jak a kdy bude očkovat. Ukažte mi seznam očkovacích center v jednotlivých regionech v ČR.

Ukažte nám je teď, kdy žádáte o prodloužení nouzového stavu. Pokud žádáte o to, abychom omezovali ústavní práva lidí v této zemi, přijďte prosím s nějakým řešením. Prostě vaše vláda selhala. Vy jste nedali lidem pocit bezpečí, vy jste nedal lidem pocit, že se o ně v krizi vlastní stát je schopen postarat. Vy jste nedali lidem vizi toho, že vláda umí určovat priority a zabývat se v krizi jenom tím, co je opravdu důležité. Vy jste lidem v naší zemi vzali naději. A tu naději jim určitě nedáte tím, že jim o měsíc prodloužíte nouzový stav.

Děkuji za pozornost.

