Rakušan (STAN): Konzultoval jsem to jak se zástupcem ČNB, tak se zástupci dTestu

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve mi dovolte ocenit, že přichází zákon, kterým jsme se jako klub Starostů a nezávislých meritorně zabývali už od března. Ten náš tehdejší návrh o jeden jediný hlas neprošel do druhého čtení. My jsme navrhovali, že právě v tom druhém čtení jsme mohli ve společné rozpravě hovořit o obou zákonných návrzích, nicméně samozřejmě akceptujeme, jak hlasování dopadlo.

Jak jsem řekl, meritorně je tam ta základní věc, o kterou my jsme také usilovali, tzn., že je možné provést reklamaci provedené transakce ve směnárně, a tím se zvyšuje komfort uživatele, komfort turisty, který už by neměl být takovýmto nekalým způsobem podváděn. A v konečném důsledku toto má samozřejmě i pozitivní vliv na obraz České republiky v očích turistů, kteří sem přijíždějí. Chtěl bych říci, že klub Starostů a nezávislých, byť jsme měli jinou představu o tom, jak rychle a jaký návrh by měl být podpořen, podpoří i tento vládní návrh zákona, protože meritorně sleduje stejný cíl. Nicméně, přesto, že neprošel rozpočtovým výborem, resp. nebyl doporučen můj protinávrh, omlouvám se, pozměňovací návrh, který se vyjadřuje k předsmluvním ujednáním.

Danou věc jsem konzultoval jak se zástupcem České národní banky, tak se zástupci dTestu, kteří se dlouhodobě věnují právě ochraně spotřebitelů. A dovolte mi, prosím, abych přečetl v této chvíli názor dTestu na zrušení předsmluvních opatření. "Ochrana slabší smluvní strany, kterou je vždycky spotřebitel, je zajišťována zejména informační povinností na straně podnikatele tak, aby i neprofesionál, kterým je spotřebitel, obdržel jasným a srozumitelným způsobem dostatek informací. Aby mohl učinit rozhodnutí ohledně uzavření smlouvy. Zrušení informační povinnosti je proto v rozporu s principem ochrany slabší smluvní strany a snižuje standard této ochrany. Již nyní řada zákazníků smlouvu neuzavře poté, co se seznámí s podmínkami směny dopředu."

Chci jenom poukázat na to, že předsmluvní opatření u veškerých transakcí, a nejenom u transakcí přesahujících 1 000 eur, kterých je menšina, tak tyto předsmluvní informace byly kvalitním institutem té dosavadní podoby směnárenského zákona. My přicházíme s vylepšením, evidentním a jednoznačným, na kterém se všichni shodneme, to je možnost reklamace. Ale zároveň v tom zákoně rušíme něco, co fungovalo. Ty předsmluvní informace prostě svůj jednoznačný smysl měly. Já jsem četl argumenty jak rozpočtového výboru, tak paní ministryně, tak si umím představit prostřednictvím pana předsedajícího argumenty pana poslance Nachera. Nicméně já i přesto, po veškerých odborných konzultacích svůj pozměňovací návrh v podrobné rozpravě načtu a ještě jednou bych poprosil vážené kolegyně a kolegy o skutečné zvážení toho, že se nejedná o nějaký politický šprajc. Dopředu avizuji, že i bez tohoto pozměňovacího návrhu zákon jako celek podpořím. Stejně tak moji kolegové z klubu.

Přesto ještě jednou prosím o zamyšlení, zda předsmluvní informace nebyly tím institutem, který naopak pomáhal i doteď a pomáhal by i do budoucna v kombinaci s možností reklamace ještě více. Děkuji za pozornost.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



