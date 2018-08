Redl: Kandidatura je zodpovědnost za sebe i za ostatní...

Je jistě mnoho lidí, kteří tvrdí, že s tím co se děje na politické scéně, nejde nic udělat. Je však také mnoho lidí, co se s tím něco udělat snaží.

Jako bývalý zastupitel našeho města, jako současný statutární zástupce TJ Hrádek a jako lídr kandidátky do městského zastupitelstva a zároveň kandidát do senátu ČR se snažím být aktivní a prospěšný. Za všechny aktivní roky ve funkcích jsem zjistil, že je nejdůležitější neodtrhnout se od reality a neztratit kontakt s lidmi, znát jejich názory, pozorně je poslouchat, vnímat problémy a v rámci možností se je snažit řešit. Ve funkci člověk nikdy nebojuje sám za sebe, ale za ostatní. Alespoň tak to vnímám já.

A proto jsem s respektem a pokorou přijal nabídku kandidatury do senátu za volební obvod Rokycany. Do voleb jdu jako člověk bez politické příslušnosti, pod hnutím SPD. Volební program této strany je mému srdci nejblíž, jsem jeho sympatizantem. Nepovažuji se ani za radikála, ani za xenofoba a neztotožňuji se ani s jednou nálepkou, kterou v médiích SPD dostala. Jsem občan jako většina z vás, mám stejné starosti a problémy, vnímám život kolem sebe, sleduji média i politické dění. A na mnoho věcí mám svůj názor. Ale nikdy nekritizuji věci, na které si neumím udělat názor s nějakým smysluplným řešením.

Mám své priority, o kterých si myslím, že krom všech problémů, které nás ve společnosti trápí, jsou neprávem opomíjeny, některé z nich níže zmíním.

Mgr. David Redl BPP

kandidát do senátu ČR, volební obvod č. 8, Rokycany

Sportovní organizace - financování, podpora: Zatímco ve velkých městech je sport životní styl, a součást běžného života, za který je každý jedinec ochotný zaplatit nemalý peníz, tak na menších městech a vesnicích je situace zcela opačná. Můžeme vymyslet X důvodů proč tomu tak je, ale výsledek je jediný, bez systémové finanční podpory trenérů, funkcionářů, režijních nákladů na provoz, údržbu a to nemluvím o výstavbě, je sport na maloměstech určen k zániku. Od kauzy pana Pelty (FAČR) a kompletního rozpadu systému dotací MŠMT, ministerstvo nepřišlo se spravedlivým systémem dotací. Snahy o řešení této situace zatím končí u podání, které jsou pro malé kluby nevyhovující. Malý klub s malým počtem členů a bez dětských oddílů odpočítává dny a měsíce do svého zániku... Chci to ve spolupráci s našimi poslanci za SPD změnit!!!

Zdravotnictví - ohodnocení, vzdělávání, přesčasy: Doposud jsem součástí zdravotního systému, a vnímám problémy jako řadový zaměstnanec. Politický pohled na věc je jasný a všude prezentovaný, pohled zaměstnanců a pracovníků ve zdravotnictví je však zcela odlišný. Politické odtržení od reality je přesně to, co vnímám negativně. Pokud se stále bude řešit, jak přilákat nové zájemce o obor a nebude se současně pečovat o stávající zaměstnance, kteří zasvětili svůj život tomuto krásnému povolání a jsou dlouhodobě přetěžováni, systém se rozpadne rychleji, než kdokoliv čeká. Vše v současné době stojí na “starém” personálu, který není ohodnocen a bývá často přetěžován. Chci být prostředníkem informací z praxe tak, abych ovlivnil politická rozhodnutí směrem k lepšímu.

