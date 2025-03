Rédová Fajmonová (BPP): Rodí se nový směr - vidlákismus

Nejsou to lidé z plakátů, vysokých škol politologie či z nadnárodních think-tanků. Jsou to pracovití, čestní lidé, kteří celý život dřeli, aby uživili rodinu a něco po sobě zanechali. Vědí, co znamená žít všední život v této zemi, a právě proto chtějí změnu. Změnu pro všechny, ne jen pro vyvolené.

Anketa Má Andrej Babiš vaši důvěru? (Ptáme se od 25.3.2025) Má 83% Nemá 15% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9650 lidí

Tito lidé čelili kritice, výsměchu, dehonestaci i urážkám. Přesto vytrvali. Jdou dál se vztyčenou hlavou a rovnou páteří. Neskrývají chyby, naopak. Přiznat si omyl není projev slabosti, ale síly. To je to, co je odlišuje. Spojuje je přátelství, společně prožité pády, těžké chvíle i kamenité cesty, při kterých se drželi navzájem. Vědí, co znamená opravdová sounáležitost a jakou cenu platí člověk, který si zachová zdravý rozum v době ideologických propagand a hybridních politik.

Mnozí z těch, kteří dnes kráčejí po této cestě, ji začali prošlapávat už dávno. Dříve než vzniklo jakékoli hnutí, než někdo vyslovil jediné slovo o „Vidlákovi“. Byli první, kdo se postavili proti mocenské aroganci, kdo hledali pravdu a nenechali se zlomit. A pak přišel ten, kdo tomu dal jméno. Muž, který miluje svou zemi, rád se hrabe v hlíně, vychovává pět dětí a rozhodl se postavit současné vládě.

Říká si Vidlák. A právě od něj vzniklo to přirovnání. Provládní média nás nazvala vidlákisty. My to ale nebereme jako urážku. Právě naopak. Přijímáme tento název. Zavádíme nový směr – vidlákismus. A jsme na to hrdí. Je to směr lidí, kteří nerezignovali. Kteří skutečně věří, že zítřek může být lepší než dnešek.

Nemáme žádné vazby na mocenské kruhy mimo vlast, a právě proto nejsme vydíratelní. Nikomu nemusíme sloužit. Nejsme a nebudeme lokaji. Jsme svobodní lidé a chceme svobodu i pro ostatní.

Petra Rédová Fajmonová, BSc. BPP



krajská zastupitelka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky