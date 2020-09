Rejmont (TOP 09): Přibývá případů koronaviru

reklama

ČR má v těchto dnech nejvyšší tempo nákazy koronavirem ze sousedních zemí. Většina případů je bezpříznakových, ale narůstá i počet hospitalizovaných i nakažených nad 65 let. Díky prázdninám došlo k většímu šíření mezi mladými lidmi, kteří s infekcí většinou nemají problém.



ČR by měla mít od října rychlejší testy na koronavirus. Nákaza by se nezjišťovala z výtěru z nosohltanu, ale ze slin. Výsledek by byl zhruba za 45 minut. Nyní se používá výtěr z nosohltanu štětičkami. Výsledky mají lidé nejpozději do 48 hodin.



Povinné nošení roušek v celém Česku se vrátilo 1. září při cestách hromadnou dopravou, při návštěvách úřadů, zdravotnických a sociálních zařízení. Další zpřísnění čeká v následujících dvou týdnech Prahu, kde začíná komunitní přenos - to znamená nákaza člověka bez vazby na osoby, které navštívily oblasti s prokazatelným výskytem onemocnění.



Jsou podporovatelé i odpůrci nošení roušek. Za sebe mohu říci, že přicházím v nemocnici do kontaktu s velkým množstvím lidí, nosím samozřejmě roušku, je nepříjemné v ní být mnoho hodin denně, ale vím, že si snižuji riziko nákazy.



Cílem protiepidemické ochrany musí být potlačení šíření viru v populaci a tím ochránit rizikové skupiny i ekonomiku. Jsou to propojené nádoby. Dokud nebude vakcína proti COVID-19, tak se budou počty pozitivních stále zvyšovat. Vakcína by měla být do 6-9 měsíců.

MUDR. MILOŠ REJMONT, ČLEN TOP 09 SEMILY A LÉKAŘ SE ZAMĚŘENÍM NA DIAGNOSTIKU PRSOU

