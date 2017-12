Richter (ANO): Ať každý ví, že život zde může být spokojený, když se rukou společnou přičiníme

Poslední článek v rubrice Můj názor do novin Ústecký kraj se nemohl zaměřit na nic jiného, než přání pro rok následující. Co by občanům , nejen našeho kraje, popřál předseda Krajského předsednictva Jan Richter si můžete teď přečíst i na našem webu.

Jsem velmi rád, že mohu z tohoto místa popřát občanům Ústeckého kraje do roku 2018. Je to známka toho, že práce, kterou dělám v hnutí od samého začátku, má smysl a občané to tím, že jsem v krajském zastupitelstvu, dali najevo. Moc vám děkuji nejen za sebe, ale i za ostatní zastupitele Hnutí ANO 2011. Stále máme na paměti, že jste to vy, kteří jste nás sem dostali a pro které pracujeme. A opět to budete vy, kteří naši práci na závěr volebního období vyhodnotí.

Po roce v roli opozičního zastupitele bych chtěl popřát všem v našem kraji zlepšení toho, co mohu ovlivňovat a co náš kraj trápí a celorepublikově nás staví až na 12 místo. A to jsou problémy týkající se snížení ekologické zátěže v našem kraji, snížení nezaměstnanosti, snížení kriminality, zvýšení bezpečnosti na silnicích, zvýšení zájmu o vzdělání. Ať se tyto resorty rozvíjejí ke spokojenosti nás všech. Ať každý v našem kraji ví, že život zde může být spokojený, když se rukou společnou přičiníme.

Další mé přání se nevztahuje jen na občany našeho kraje. Je to přání pevného zdraví, které je pro všechny nejdůležitější. Každému bych k němu přidal kapku štěstí, to se vždycky hodí. Kolem sebe jen samé dobré lidi a touhu něco dokázat. V dnešní době bych snad popřál i pevné nervy, doba je velmi hektická a mění se skoro každou minutou. A nesmím zapomenout i na lásku. K ženě, muži, dětem, rodičům. Láska má mnoho podob a nesmí z našich životů vymizet.

Užijte si tento předvánoční čas a vykročte tou správnou nohou, vztyčenou hlavou, rovnými zády a čistou myslí do nového roku 2018. Roku, který budete mít, díky komunálním volbám, ve svých rukou. Hodně štěstí.

Mgr. Bc.et Bc.et Bc. Jan Richter ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: ANO: V předloženém rozpočtu města na rok 2018 chybí jako priorita rekonstrukce Benešovy třídy Hadrava (ANO): Apeluji na občany, aby k oslavám Nového roku přistoupili co nejrozumněji Richter (ANO): Bilancování prvního roku v krajském zastupitelstvu Ústeckého kraje Richter (ANO): Odměňování pracovníků ve školství

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV