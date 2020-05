Richterová (Piráti): Dohodáři ostrouhali na všech frontách

reklama

Děkuji za slovo. Zákoník práce skutečně je jedna z nejdůležitějších norem. A na druhou stranu je dobré si říct, že to, co dnes vláda předložila, je skutečně dosti málo ambiciózní, to není žádná velká změna. Jsou to takové některé velmi užitečné, ale menší úpravy, ale skutečnou změnu Zákoníku práce stejně ještě potřebovat budeme.

Já chci okomentovat k tomu vládnímu návrhu dvě věci, a sice, že to, co je někdy prezentováno jako takový všelék, a sice to sdílené pracovní místo, to bohužel téměř nic neřeší. Co to umožňuje, je jen a pouze flexibilní rozvrh pracovní doby těch dvou a více zaměstnanců na jednom pracovním místě.

Takže jediné, co to řeší, je to flexibilní rozvrhování pracovní doby těmi samotnými zaměstnanci. Zůstává stále pro zaměstnavatele ten zvýšený náklad ze zaškolování dvou zaměstnanců, z více pracovně lékařských prohlídek, z toho vedení účetnictví atd. Prostě stále zůstává to, že dva zaměstnanci jsou dražší nežli jeden. Čili dvakrát 0,5 úvazku není totéž jako jeden celý úvazek. Proto už také zaznívalo, že sdílené pracovní místo bude fungovat jenom na základě pobídek, dotací. A to je to, čeho se obávám a kde vidím, že to je zbytečně takhle (ukazuje) drbání se přes hlavu na druhém uchu. Potřebujeme spíše nějaké doprovodné úlevy pro zaměstnávání určitých skupin osob. Za Piráty bychom navrhovali daňové úlevy pro lidi pečující ať už o malé děti, nebo pečující třeba o osoby závislé, o své blízké, kteří mají příspěvek na péči. Tak toto bychom navrhovali za Piráty.

A druhá věc, co bych okomentovala, že je škoda, že ačkoliv jde o jaksi po dlouhé době změnu zákoníku práce, tak kromě datových schránek to stále bude tak, že vlastně zákoník práce bude v praxi vylučovat elektronickou komunikaci, že stále ty písemnosti budou doporučenými dopisy. Ano, přes datové schránky to lze, ale to je vše. A tam si zase myslíme, že by to mělo být trošku vstříc té dnešní době používání e-mailů, případně elektronických podpisů, samozřejmě.

A nyní k pozměňovacím návrhům. Tam mám naši podporu jak návrh pana poslance Farského k podpoře lidí, kteří tráví volný čas na táborech a věnují se mládeži, tak mají naši podporu samozřejmě i návrhy pana Kaňkovského, kde k tomu ještě vystoupí můj kolega Lukáš Černohorský, který je z Ostravy.

A ještě bych zmínila samozřejmě návrh pirátský, kdy předkládáme pod číslem 5204 pozměňovací návrh k automatické valorizaci minimální mzdy. Ten je za nás jakousi prevencí politických divadýlek do budoucna. Jde nám o to - víme, že to nebude dnes, - ale abychom se do budoucna shodli na mechanismu, kterým se bude automaticky podle stavu hospodářství zvyšovat minimální a na ni navázaná zaručená mzda, aby všichni věděli, co mají zhruba očekávat. Dnešní stav, kdy se až třeba v polovině prosince zaměstnavatelé dozvědí, jak stoupne minimální mzda hned od ledna, je zbytečně stresující a nepředvídatelný i pro ty samotné zaměstnance.

A poslední věc, ke které se chci vyjádřit, je pozměňovací návrh pana poslance Stanjury, potažmo celé ODS, který chce zvednout ty počty hodin na dohodách o provedení práce na 450 hodin. Myslím, že jste si mnozí všimli, že jsem se v posledních měsících dost věnovala dohodářům a že jejich prekérní situace, tak jak to dnes je na trhu práce, opravdu není dobrá. Když si uvědomíme, že lidé, kteří pracují třeba na dohodu o pracovní činnosti nad 3 tis. korun měsíčně, tak za ně zaměstnavatel odvádí pojistné. Tam není problém na té příjmové stránce u státu, ale tam je problém v tom, že tihle lidé nemají žádná práva typu dovolené, typu opravdu mít nárok na tu práci. Ano, to je ta flexibilita, ale teď během koronavirové krize se ukázalo, jak je to riskantní.

Já jsem včera chtěla interpelovat paní ministryni, bohužel nebyla přítomna, která radí, že dohodáře má jaksi zachránit dávka mimořádné okamžité pomoci, která se v 66 % příjemců téhle dávky v posledním sledovaném období dávala v hodnotě 50 až 2999 korun. Takže dohodáři ostrouhali na všech frontách. Dohodáři nemají ochranu, jakou mají zaměstnanci, i když si myslí třeba, že vlastně téměř zaměstnanci jsou, protože se za ně platí pojistné. Dohodáři nedostali podporu od této vlády. Třikrát tato Sněmovna zamítla návrhy na kompenzační bonus v nižší výši, který jsme předkládali jako Piráti a podpořila ho úplně celá opozice, a nyní jsme u toho, že bychom měli podpořit další jaksi rozvolnění těchto dohod. Za mě to nedává smysl. Dohodáři už dnes čelí často bohužel jistému nátlaku, že prostě tou nabídkou je dohoda a nikoliv pracovní poměr ve smyslu té ochrany zaměstnance.

A já když to sečtu a řeknu vám to číslo, jak to dneska je možné, tak když si uvědomíte, že v průměru pracovní dny v měsíci - jsou 21,75 pracovních dní, pracovní doba 8 hodin, hodiny za měsíc: 174 hodin. A když si vezmete, na dohodu o pracovní činnosti je už možné takto pracovat za jeden měsíc 87 hodin v měsíci, a kdybychom prodloužili dohodu o provedení práce na 450 hodin, tak by to bylo dalších 37,5 hodiny v měsíci a na dohody by v jednom měsíci zcela legálně bylo možné pracovat 124,5 hodiny. Víte, co to je za úvazek k těm celkovým 174 hodinám měsíčně? Je to úvazek, který když se ještě započítá, že běžný zaměstnanec má mít dovolené, také jsou tam nějaké svátky apod., tak vychází, že zkrátka dohodář by legálně jenom na dohody u jediného zaměstnavatele byl zaměstnán na 0,8 úvazku. A já to chci ještě jednou vypíchnout. Opravdu chceme jako stát umožnit, aby lidé čistě na dohody o provedení práce a pracovní činnosti u jediného zaměstnavatele pracovali klidně každý měsíc na 0,8 úvazku? Ano, doteď takto pracovali zejména studenti a důchodci, ale v této krizi se ukázalo, jak riskantní to je a jak riskantní to je pro lidi, kteří mají rodiny, zůstali doma s dětmi, zprvu neměli ani ošetřovné, bylo to neskutečné martyrium, aby dohodáři dostali ošetřovné, a bohužel nedostali ani ten komepenzační bonus.

Takže jenom bych chtěla uzavřít tou otázkou, jestli namísto takovéhoto rozvolňování nedává smysl spíš se zamyslet nad těmito flexibilními pracovními nástroji. My bychom navrhovali spíše obecně přehodnotit to daňové zatížení práce obecně, aby nebyl takový rozdíl mezi zaměstnáváním člověka na standardní pracovní poměr a aby nebyla tak velká motivace tlačit lidi do dohod, ale umožnit úplně standardně ten čtyřpětinový - 0,8 pracovní úvazek na dohody nám prostě rozumné nepřijde.

Tolik shrnutí a ještě jednou bych ráda podotkla, že bohužel částečné úvazky čistě tím sdíleným pracovním místem podpořeny nebudou, to upravuje pouze možnost flexibilního rozvržení pracovní doby, takže bohužel bez dotací to žádná pobídka není a dotace zase jsou administrativně náročné a nesouhlasíme s tím, aby se ty pobídky dělaly tímto způsobem.

