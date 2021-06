Richterová (Piráti): Jaká je role porodních asistentek

reklama

Děkuji za slovo. Opravdu nechci prodlužovat tu debatu, ale chci vysvětlit roli těch porodních asistentek... (Všeobecný nesouhlas v sále. Reakce z pléna: Až jindy.) Právě z toho důvodu, že už jindy žádná příležitost nebude, a těch mýtů zůstalo příliš mnoho. Prosím, zkusím to velmi stručně a jasně. Ale jenom to shrnu, protože paní poslankyně Aulická říkala, že to vůbec nechápe, ze strany kolegů ze SPOLU zase zaznělo, že se má pokračovat debata, ale že to nepodpoří. (Náhlý hluk v sále.)

A já opravdu jenom velice stručně nastíním, co to je za krok k tomu, aby porodní asistentky mohly o ženy a děti lépe pečovat, aby došlo k odlehčení přetíženého zdravotního systému. A opravdu zkusím jenom velice stručně, protože jde o příklady situací, na kterých si to podle mě každý z vás bude schopen představit. Mně opravdu nejde o nic jiného než objasnit šíři toho spektra problémů, které dneska zůstávají bez péče. Protože to je to hlavní, o co mi jde, aby ženy po porodu měly co nejkvalitnější možnost péče doma. (Velký hluk v sále.)

A řeknu tu první věc - podpora kojení. Prostě pouze některé porodnice nabízejí ženám zdarma ambulantní laktační poradenství. Není to žádným pravidlem. A přitom zhruba každá druhá žena se potýká s menšími nebo většími problémy s kojením. Dám vám jenom příklad toho, že zánět prsu je velice bolestivá záležitost, kde když dlouho trvá, než se jde k lékaři, nebo než se hledá řešení z počátku jiné, tak už to potom není k zachránění, už je to potom pozdě. A jenom jako příklad, bohužel laktační poradenství, když si ženy hledají, je placené a je často dost drahé. A jenom chci připomenout jednu věc. V roce 2019 provádělo Ministerstvo zdravotnictví, resp. STEM pro Ministerstvo zdravotnictví výzkum právě o porodech a kojení. A jedna otázka byla zaměřena na to, jestli by si ženy pozvaly domů laktační poradkyni, kdyby o té možnosti vůbec věděly. A 62 % odpovědělo kladně. Takže tady jenom shrnu to téma kojení, kde prostě poradenství ohledně kojení může na počátku obstarat porodní asistentka při poporodní návštěvě, jak ty informace o nutné podpoře kojení Ministerstvo zdravotnictví využilo. Má je od roku 2019.

Nevím, proč je takový hluk. Tohle zabralo asi dvě minuty a ty argumenty jsou ještě asi tři, takže za šest minut můžete mít v kostce přínosy porodních asistentek a zvážit sami, jestli to chcete, nebo nechcete.

Takže to byl jeden příklad.

Druhý příklad dám zase stručně jasně. Screening metabolických vad novorozence. Tam je třeba nabrat krev z patičky. A je to jedna z věcí, které bývají blokátorem možnosti ambulantního porodu. Jsou ženy, které by rády po porodu ambulantně odešly domů. Ale když nemají zajištěno, kdo jim pomůže s odběrem z patičky pro screening metabolických vad, tak s tím mají problém. Samozřejmě mohou to dělat pediatři, mohou to dělat dětští lékaři. Ale zase řeknu z praxe, často to dělat nechtějí, právě protože se to dělá většinou v porodnicích a nemají s tím tu praxi. A zase porodní asistentky to umějí provést, jsou na to opět školené. A je to přesně ta situace, která by systémově pomohla třeba v době, jako byla pandemie, kdy z epidemiologických důvodů bylo i vhodné podporovat ambulantní porody, tak kdyby byla dostupná ta péče doma, ta podpora doma v poporodním období, tak zase tohle by nebyl blokátor. Je to úkon, ke kterému jsou porodní asistentky kompetentní a je proveditelný mimo prostředí nemocnice. Tak to je druhý argument.

Potom třetí je podpora po císařských řezech. Pokud vím, tak něco přes 20 % žen u nás rodí císařským řezem. A jenom zase zdůrazním, to je poměrně velká břišní operace.

A jde zase o situaci, kde máme systémově maximálně podpořit odpočinek, to, aby žena mohla být doma, aby nemusela jezdit například na ty první kontroly. Ideálně by měli pediatři v takových případech jezdit domů. Koukám na pana docenta Svobodu, se kterým jsme se o tom bavili. Já s tím naprosto souhlasím. Ale z té zkušenosti, když se vyptávám, kde jsou pediatři ochotni jet domů pomoci s tou kontrolou v domácím prostředí, tak to je prostě minimální počet. (Hluk v sále neutichá.)

A zase to není ideální řešení, v tomto případě s tím souhlasím, ale na tu první kontrolu po propuštění z porodnice po porodu císařským řezem by také mohly porodní asistentky být řešením. Říkám to jako příklad situace, která je neošetřená, nepodpořená a má vliv i na to, že potom, a to je čtvrtá věc, čtvrtý aspekt...

Už se blížíme k závěru, ale prostě poporodní blues, poporodní smutek, poporodní deprese jsou zase reálné fenomény. A ta maximální podpora právě v tom domácím prostředí je zase něco, co pomáhá a mimo jiné může pomoci i včas poporodní depresi identifikovat. To je taky velice důležité.

Takže ten můj apel jde směrem, prosím vás, o to, kolegyně a kolegové, i když už dnes nejspíše neprojde tento pozměňovací návrh, zvažte to, že péče v šestinedělí je u nás obecně nedostatečná. Je to klíčové období pro navázání vztahu matka - dítě, klíčové období pro podporu kojení, pro rozjezd kojení. Patrně mnozí víte, jak prospěšné kojení je. Pro celý život má významné zdravotní benefity a také právě pro vztah mezi maminkou a dítětem.

A řeknu vám poslední věc. Porodní asistentky mohou být pomocí a oporou ještě v jedné situace, a to je úplně závěrem a je to velmi citlivé. Mohou být oporou, když dojde k porodu mrtvého dítěte. I poté se totiž zavinuje děloha, což je velice bolestivé, i poté žena potřebuje podporu, ale je prostě většinou po dvou hodinách propuštěna z nemocnice a má se nějak zařídit sama. Takže i v těchto velice těžkých chvílích mohou být porodní asistentky kvalifikovanou zdravotnickou vysokoškolsky vzdělanou, ale zároveň lidskou oporou v tom domácím prostředí, které, zdůrazňuji, zrovna v těchto případech... (Poslankyně se odmlčela kvůli hluku v sále.) Zrovna v případech, jako je takto těžká a smutná věc, jsou u nás naprosto systémově nepodchycené. Já to chci jenom opravdu zdůraznit. Prosím, nepodceňujte to, je u nás sto tisíc porodů ročně a tyto problémy, o nichž jsem mluvila a s nimiž mohou porodní asistentky kvalifikovaně pomoci, se týkají tisíců, respektive v případě kojení, desetitisíců žen.

Děkuji vám za tu alespoň drobnou špetku pozornosti, kterou jste tomu někteří věnovali. (Potlesk z řad Pirátů.)

PhDr. Olga Richterová Piráti



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Richterová (Piráti): Česká alzheimerovská společnost bude diskriminovaná Richterová (Piráti): Nedovolme opakování další smrtící pandemické vlny Piráti: Covid? Nebudeme přihlížet opakování minulého roku Richterová (Piráti): Pane ministře, jste připraven na podzimní vlnu?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.