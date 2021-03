Richterová (Piráti): Kapacity v očkování bude třeba navýšit

reklama

Vážený nepřítomný pane premiére,

na co se chci zeptat já, jsou lidské kapacity na zvládnutí pandemie. Zajímají mě, jaké jsou vládní týmy na různé oblasti logistiky, testování, očkování, zkrátka na oblasti potřebné ke zvládnutí boje s covidem a jak tyto kapacity koordinujete. Jde mi o to, že minulý týden jste mi řekl, když jste tady byl osobně, že státní správa je nezávislá, a mě by proto zajímalo, jak tedy pandemii a boj s ní, řídíte.

Dám příklad, aby si to každý uměl představit. Krajský koordinátor očkování je dneska najímán na čtvrtinový úvazek. Má smlouvu na deset hodin týdně, na celý kraj. Jde o to, že velké kraje samozřejmě potřebují zhruba tři lidi na zvládnutí té krajské koordinace, všechno si to doplácí samy. Netvrdím, že by se kraje neměly podílet. Ale to, že tak klíčový úkol jako koordinace očkování je alokován na čtvrtinový úvazek deseti hodin týdně, je prostě směšné. A z toho vyplývá i otázka třeba sběru zpětné vazby k očkovacímu systému, adaptace toho, jak funguje testování. Opět, ladění těchto věcí.

Stejně tak by mě zajímalo, kolik lidí vlastně připravuje právní znění vládních opatření, kolik lidí to píše? To jsou týmy, které potřebujeme znát. Týmy na testování, trasování, bude jistě třeba se přizpůsobit tomu, až se podaří dostat pandemii pod kontrolu, jak bude trasování fungovat, tým pro očkování a celkovou logistiku. Nemůže všechno nahrazovat armáda. V kontrastu s tím, že na tyto personální úvazky jste, zdá se, peníze nealokoval, jsou potom mnohdy statisícové odměny mnohým náměstkům. Budu děkovat za odpověď.

Druhá interpelace se týká dostatečných kapacit na očkování. Jde o to, že potřebujeme během jara být schopni naočkovat milion lidí. Je to veliká logistická operace. Kapacity v očkování bude třeba navýšit. Je potřeba si uvědomit, že stále budou zdravotníci vytíženi v lůžkové péči. Je potřeba zapojit i úvahy o tom, jak zachovat samozřejmě možnost využití bezpečných, ale třeba i venkovních, prostor. Zkrátka ta otázka je, jaká je současná maximální očkovací kapacita týdně v naší republice, jak uvažujete o jejím navýšení a případně jaká je strategie pro budoucnost. Třeba Německo se už připravuje strategicky na možnost očkovat opakovaně i v následujících letech. Může se stát, že to prostě nebude jednorázová akce.

Stejně tak je, pane premiére, důležitá otázka, jestli jste podnikl kroky k získání některých dřívějších dávek vakcín. Například by se jednalo o jednání s Novavaxem v České republice, kde jste se byl fotit na facebookové obrázky, nebo o indický závod AstraZenecy. Pokud ne, tak proč? Stačí mně vysvětlení. A pokud ano, tak jaké kroky jste konkrétně podnikl?

Ale ještě jednou. Potřebujeme zejména zajistit plynulé vysokokapacitní očkování a tyto dostatečné kapacity máte zajistit vy jako premiér této země. Takže budu čekat na odpověď a věřím, že přijde dřív, než za zákonných třicet dní.

