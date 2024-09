Richterová (Piráti): Klienti sociální péče a jejich blízcí potřebují jasnou metodiku

Právě o těchto tématech hovořili zástupci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí, vládní zmocněnkyně pro lidská práva, pacientské organizace a další odborníci na kulatém stole, uspořádaném místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Olgou Richterovou ve spolupráci s organizací Parent Project.

„Současný stav v oblasti péče o potřebné má řadu nedostatků. Mnohdy není jasné, co musí dělat zdravotníci a co mohou dělat třeba pracovníci sociální služby, podporující lidi v jejich vlastním prostředí nebo v denním stacionáři. Dnes tak často zůstávají i takové úkony, jako je podávání léků nebo pomoc s očními kapkami, jen na příbuzných anebo zdravotnících, a ti jsou samozřejmě často nedostupní. To vede k přetížení rodin i k neefektivnímu využití zdrojů, které jsou na péči o blízké určeny. A to chceme změnit,” vysvětlila na akci místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová.

„Klienti a jejich blízcí potřebují takovou podporu a jasnou metodiku, která umožní přenesení některých zdravotních úkonů do sféry sociální péče. To umožní efektivnější poskytování péče v domácím prostředí a sníží náklady,“ zdůraznila Richterová.

PhDr. Olga Richterová Piráti



místopředsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jeden z příkladů, jak by slova Richterové mohla fungovat v praxi, zazněl i na akci – pacientka s diabetem si po proškolení personálu začala sama aplikovat inzulin. Nemusela tedy čekat na to, až dorazí terénní zdravotní sestra, která by jí inzulin píchla, což zjednodušilo její život. Jenže časem se jí zhoršil zrak a potřebovala pomoc s natažením pera. A to už je moment, kdy dnes pracovníci v sociálních službách pomoci nemohou. Model přenesení části zodpovědnosti na pacienty takové situace řeší, a tím výrazně usnadní, aby lidé mohli častěji zůstávat doma. A to aniž by to jakkoli omezovalo bezpečnost nebo zdraví pacientů.

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 4% Nechci 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 31761 lidí

Na kulatém stole zazněla také důležitá témata, týkající se právní odpovědnosti poskytovatelů péče a potřeby reformy legislativy, která by užší spolupráci mezi zdravotními a sociálními službami umožnila. „V některých evropských zemích toto propojení funguje už roky a osvědčilo se. Výrazně totiž usnadňuje například domácí péči nebo možnost dožití doma. To si často přejí nejen pacienti, ale také jejich blízcí. I u nás musíme zajistit, aby lidé mohli zůstávat s adekvátní péčí v domácím prostředí, co nejdéle to bude možné,“ uvedla Klára Šimáčková Laurenčíková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva.

Náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic doplnil: „Rád bych poděkoval svému kolegovi Václavu Pláteníkovi, také náměstkovi ministra zdravotnictví, za práci, kterou na zdravotně sociálním pomezí odvádí, a za to, že toto důležité téma dál posouvá směrem, který popsal i na dnešním kulatém stole."

„Cílem zkrátka je, a vždy by mělo být, najít řešení, která budou ve prospěch pacientů, jejich rodin i celého systému zdravotní a sociální péče,” uzavřela Richterová.